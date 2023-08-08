Евгений Плющенко: «Отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, шоу – у нас их много, и это здорово»

Евгений Плющенко заявил об отличиях в отношении болельщиков к фигуристам в России и Китае.

С 4 по 13 августа в Пекине проходят ледовые шоу двукратного олимпийского чемпиона – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что мое ледовое шоу – первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как все проходит. Думаю, мы будем сотрудничать и дальше, приедем сюда вновь.

Мне кажется, что зрители остались довольны. Мы видим это по аплодисментам, по атмосфере, по подаркам, по отношению фанатов. Конечно, отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, разными шоу – у нас их много, и это здорово. Это наша культура.

Все спортсмены работают на сто процентов. Марк Кондратюк, Дима Алиев, Саша Трусова, Саша Самарин, мои спортсменки Софья Титова, Вероника Жилина, Софья Муравьева – все пашут», – сказал Плющенко.

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