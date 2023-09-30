Самоделкина, Трусова и Семененко снялись в ролике с именными чемоданами для тура Плющенко
Софья Самоделкина снялась в ролике с именными чемоданами для тура Плющенко.
Ранее стало известно, что фигуристка ушла из группы Светланы Соколовской и будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Самоделкина уже выступила в шоу Плющенко в Калуге 28 сентября.
Также в ролике снялись Александра Трусова, Евгений Семененко, Софья Муравьева, Вероника Жилина и другие фигуристы.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
Здорово , что могут выезжать в другие страны , показывать своё мастерство !
Шоу в Китае вообще никак не связано с туром Плющенко. И Самоделкиной с Семененко там нет. А фото это сделано перед шоу в Калуге.