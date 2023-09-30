Самоделкина, Трусова и Семененко снялись в ролике с именными чемоданами для тура Плющенко

Теги Евгений Плющенко мужское катание женское катание Евгений Семененко Александра Трусова Академия Плющенко Софья Самоделкина Вероника Жилина Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Софья Самоделкина снялась в ролике с именными чемоданами для тура Плющенко.

Ранее стало известно, что фигуристка ушла из группы Светланы Соколовской и будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.

Самоделкина уже выступила в шоу Плющенко в Калуге 28 сентября.

Также в ролике снялись Александра Трусова, Евгений Семененко, Софья Муравьева, Вероника Жилина и другие фигуристы.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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41 комментарий

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Маргарита В Сафронова
Ребят используют максимально эффективно. Пользу извлекают из всего. Безотходное производмтво.
+24
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Флер де Лис
А трусы тоже именные выдают с бирочкой?
+22
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+13
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thelittlecreature
Самоделкина за чемоданом к Плющенко ушла😅
+8
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oldparakhod
Теперь можно сделать номер "Мы из джаза"...
+10
-4
+6
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nadenki
Ответ Железная Леди
Комментарий удален модератором
Да, то ли дело "Фомичёвы". За них Е.Б никогда не будет стыдно!!!))))
+11
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Елена Кочетова
Ответ juliamart
Про китайское шоу будет инфо, интересно?? Там такое приветствие Анюте опять устроили китайцы... А спортс печатает какие то втросортные новости о шоу Плюща в Калуге...
Саше не менее отличное приветствие устроили. У них разные фанбазы. https://dzen.ru/video/watch/6517df642443fa1e2fab8ad7
+11
-7
+4
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AlexFed
Ответ Оз
А при чем здесь Китай??? Они туда не едут вообще-то. Это тур Плющенко по городам России. Никакого Китая нет в расписании!
Ты на дату регистрации глянь, все станет ясно. Апрельские чисто по шаблону отрабатывают. Слова Плющенко и тур попались в заголовке - сработала старая методичка про Китай))
+5
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Елена Кочетова
Ответ Оз
А при чем здесь Китай??? Они туда не едут вообще-то. Это тур Плющенко по городам России. Никакого Китая нет в расписании!
Сегодня уже команда фигуристов приступила к репетиции шоу в Пекине. Много видео в соцсетях. Но там в основном, победители и призёры ОИ.
+7
-4
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Леди Брэкнелл
Ответ oldparakhod
Теперь можно сделать номер "Мы из джаза"...
А что, отличная песня про чемоданчик я щитаю. Пусть делают номер 👌
+4
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Kuryanin
Этот чудо-чемодан мне судьбою в руки дан.
+6
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juliamart
Про китайское шоу будет инфо, интересно?? Там такое приветствие Анюте опять устроили китайцы... А спортс печатает какие то втросортные новости о шоу Плюща в Калуге...
+14
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+3
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Mari Gams
Молодцы ребята , совмещают полезное с приятным , настроение отличное , гладкого льда всем , хороших впечатлений от Китая !
Здорово , что могут выезжать в другие страны , показывать своё мастерство !
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Александр Подгорных
Ну хоть не туалеты с портретами, и то хорошо.
+12
-9
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juliamart
Ответ Lapo Elkann
Битва " Китайских болельщиков " . Ну я не поняла, почему рупор призывает на русском : " приветствуйте ОЧ Щербакову ".
"Приветствуем" они сказали , не искажайте.
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Беглый*
Это выглядит так нелепо, если честно. Какой-то сплошной генератор кринжатины эти ваши Рудковские
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Любитель_ФК
То что фигуристы едут в Китай на шоу, это совсем не плохо, такие связи полезны, особенно сейчас в период санкций, но вопрос в другом они там пробудут где-то неделю и естественно спортивная подготовка к сезону пострадает, а потом у Плющенко еще в конце октября еще одно шоу и тоже по-моему в Китае . Конечно до главных стартов ЧР и др. пока еще далеко, но все-таки такие промежутки могут сказаться на специальной подготовке и в итоге на результатах. То что пострадают фигуристы самого Плющенко это ладно, но там есть и от других тренеров. В конце концов дело каждого, строить свою подготовку к сезону и определять приоритеты, но мне кажется Плющенко слишком увлекся участим в шоу своих спортсменов и складывается впечатление, что спорт постепенно начинает отходить на второй план, а на первый выходят деньги и заработки организаторов и самих фигуристов. Еще раз повторяю , это дело каждого, но уже просматривается определенная система и она не спортивная, а коммерческая. Посмотрим как все это отразится на развитии ФК участников плющенских шоу.
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juliamart
Ответ Елена Кочетова
Это лишь ваше субъективное мнение. Полно разных видео и фото в соцсетях, где Сашу просто великолепно встречают и приветствуют))
С Аней не сравнить, ерунду не пишите. Там основной ажиотаж вокруг Анюты.
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Леди Брэкнелл
Ответ Елена Кочетова
У них будут разные роли в шоу Русалочка. ЕП катает Нептуна, Семененко принца
Тритона
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Елена Кочетова
Ответ Леди Брэкнелл
Тритона
Может быть. Я взяла из описания шоу, которое на кассах: Герои сказки знакомы каждому зрителю. Евгений Плющенко исполнит роль морского царя Нептуна, Александр Плющенко — Крабика, друга Русалочки, Евгений Семененко — прекрасного Принца. В шоу также примут участие Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьёва, Вероника и Алёна Жилины, София Титова, Софья Сарновская и многие другие. Режиссёр-постановщик шоу — Сергей Филин, хореограф-постановщик — Никита Михайлов.
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Оз
Ответ AlexFed
Ты на дату регистрации глянь, все станет ясно. Апрельские чисто по шаблону отрабатывают. Слова Плющенко и тур попались в заголовке - сработала старая методичка про Китай))
Ага. И по возрасту обе тëтушки близки)))
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Оз
Ответ Елена Кочетова
Сегодня уже команда фигуристов приступила к репетиции шоу в Пекине. Много видео в соцсетях. Но там в основном, победители и призёры ОИ.
Ну, так и при чем здесь реклама шоу Плющенко??? Вы мне это к чему пишете?
Шоу в Китае вообще никак не связано с туром Плющенко. И Самоделкиной с Семененко там нет. А фото это сделано перед шоу в Калуге.
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juliamart
Ответ Елена Кочетова
Саше не менее отличное приветствие устроили. У них разные фанбазы. https://dzen.ru/video/watch/6517df642443fa1e2fab8ad7
Очень менее отличное))
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Е...С
Ответ Алексей Токарев
Куда собрались?
Скоро в Китай.
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Елена Кочетова
Ответ RusVector
Молодцы, ребята! Семененко будет за Плющенко выступать в этом сезоне? Мишин, похоже, уходит на пенсию !
У них будут разные роли в шоу Русалочка. ЕП катает Нептуна, Семененко принца
+4
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Джефф Лебовски
Ответ oldparakhod
Теперь можно сделать номер "Мы из джаза"...
Это пять 😅😅😅
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