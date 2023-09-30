Софья Самоделкина снялась в ролике с именными чемоданами для тура Плющенко.

Ранее стало известно, что фигуристка ушла из группы Светланы Соколовской и будет тренироваться под руководством .

Самоделкина уже выступила в шоу Плющенко в Калуге 28 сентября.

Также в ролике снялись , , , и другие фигуристы.

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