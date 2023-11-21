Организатор «Игр будущего» о приглашении Валиевой на свое мероприятие: «Она сама решает, сможет она осилить это или не сможет»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Игры Будущего Золотой конек Москвы Фигурное катание

Организатор «Игр будущего» высказался об участии Валиевой в своем мероприятии.

Сегодня Камила Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске. Фигуристка заявлена на этап Гран-при России в Москве, который пройдет 25-26 ноября.

«Мы предложили ей посетить наше мероприятие. Камила Валиева решила поддержать его. Она сама из Казани, поэтому решила поддержать город-организатор «Игр будущего». Вообще у нас было несколько вариантов, кого пригласить. Камила нам оптимально подошла. Какие варианты гостей еще были? Это секрет.

Что касается предстоящего Гран-при, а какая в этом проблема? Она сама решает, исходя из своего времени, сможет ли она осилить это или не сможет. Не вижу никакой проблемы. Человеку предоставили возможность посетить, она согласилась», – сказал организатор «Игр будущего».

«Это большая гордость для нашей страны». Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске

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10 комментариев

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Адриана
Камила, я не знаю, что это за "Игры будущего" и кому они нужны, но мне бы очень хотелось увидеть тебя на Гран При в Москве. Списков пока не видела, не хочется верить, что снялась....Все эти Игры, Песни года ( Новые) может быть всё таки будешь радовать, как спортсменка, оставь весь этот Гламур другим, тебе ещё есть, что сказать. Удачи на Гран при.
+19
-2
+17
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Ирина Иванова
Желаю Камиле успешного выступления на Играх настоящего в Мегаспорте. И не с речью, а с короткой и произвольной программой.
+13
-4
+9
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Мороженко
Никто из действующих фигуристов так не задействован в медиа, это тяжело совмещать
+6
-1
+5
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Марьяж
Ответ Howard Norfolk
Мир охвачен безумием , безумие становится нормой, норма вызывает ощущение чуда. Это когда допингистку делают нац.героем.
Мечтаю, что бы регистрация на подобных ресурсах проводилась с подтвержденного в Госуслугах номера телефона. Что бы дурь каждого была видна.
+1
0
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наталья Головченко
Мне кажется, что Камила, не выступит на Гран-При!!!
+2
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0
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Мороженко
Ответ Марьяж
Отчего же? Алина Загитовп в сезоне 2019-2020. Просто не вылазила с презентаций. Итог закономерен - провал КП в Японии, провал ПП на ФГП. А ее считали все действующей.
Алина на тот момент выиграла почти всё, что могла и была Олимпийской чемпионкой в личке. У Камилы после суда могут остаться только юниорские титулы
0
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