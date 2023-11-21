Организатор «Игр будущего» о приглашении Валиевой на свое мероприятие: «Она сама решает, сможет она осилить это или не сможет»

Организатор «Игр будущего» высказался об участии Валиевой в своем мероприятии.

Сегодня Камила Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске. Фигуристка заявлена на этап Гран-при России в Москве, который пройдет 25-26 ноября.

«Мы предложили ей посетить наше мероприятие. Камила Валиева решила поддержать его. Она сама из Казани, поэтому решила поддержать город-организатор «Игр будущего». Вообще у нас было несколько вариантов, кого пригласить. Камила нам оптимально подошла. Какие варианты гостей еще были? Это секрет.

Что касается предстоящего Гран-при, а какая в этом проблема? Она сама решает, исходя из своего времени, сможет ли она осилить это или не сможет. Не вижу никакой проблемы. Человеку предоставили возможность посетить, она согласилась», – сказал организатор «Игр будущего».

«Это большая гордость для нашей страны». Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске