Алена Леонова: «Все, что делает Валиева, стоит таких оценок. Даже если «грибы», как вы говорите, то это ведь не просто так «нагрибовали»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой на этапах Гран-при России.

– Камила Валиева выиграла два этапа, но впечатлила ли?

– Если не контентом, который облегчили, то программами точно да. Они запоминающиеся, сильные. Даже без сложных прыжков Камила Валиева остается на голову выше конкуренток. Это настоящее женское катание.

Приятно смотреть на это и как она борется. Я очень рада, что Саша Трусова и Камила Валиева после сложного олимпийского сезона решили продолжить свои выступления. Не дали себе отдохнуть.

– При этом разговоры идут, что Валиева в весе прибавила?

– Все прибавляют в весе, это нормальная история. На это можно сказать только одно: против природы не попрешь. Это касается и Трусовой, и Валиевой. И еще много кого это коснется.

– После московского этапа многие говорили, что Софью Акатьеву засудили в пользу Камилы Валиевой. Что думаете вы?

– Акатьева тоже накосячила, откатала неидеально, если честно. А Камила выиграла в силу своих заслуг, то, что она более матерая. Но это совсем не из-за привилегий от судей, я считаю. Софья упала один раз. Один четверной она сделала, а второй нет…

– Так Валиева вообще в Москве не прыгала четверных прыжков.

– Давайте не будем забывать, что есть вторая оценка.

– Пресловутые «грибы»?

– Не только. Софья Акатьева мне тоже очень понравилась. Даже если «грибы», как вы говорите, то это ведь тоже не просто так «нагрибовали». Это было за что. Все, что делает Камила, все равно стоит таких оценок. На такие прыжки просто рука не поднимется поставить только «+1», – сказала Леонова.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

После странного судейства в фигурке заговорили про «грибы». Что это слово означает, как появилось и при чем тут Тарасова?