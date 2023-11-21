«Это большая гордость для нашей страны». Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Камила Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске.

«Добрый день! Сегодня мы собрались здесь, чтобы поприветствовать трофей «Игр будущего». На самом деле «Игры будущего» – это очень уникальный фиджитал-турнир, в котором каждый сможет продемонстрировать свои физические способности и способности в виртуальном мире.

Такого еще никто не делал, и, наверное, это большая гордость для нашей страны, что мы будем первыми. Это прекрасный уникальный турнир, который будет проходить в феврале 2024 года в Казани. Желаю всем хорошего настроения, и увидимся в Казани», – сказала фигуристка.

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9 комментариев

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Anatiana
Такое количество активностей Камилы в преддверии главных внутренних стартов отнюдь не радует
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Brokkoli
С фиджи тоже кто-то будет? Или это на татарском
+4
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selso99
Валиева поняла, что карьера окончена, и цепляется за медиаполе? Поздно, Загитова заняла всё 😁 Кроме порно.
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Большой Влад
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В течение почти двух лет мир угрожал лишить ее достижений, и ее нельзя винить, если она не чувствует, что должна посвящать каждую минуту своего дня катанию на коньках.

Думаю, Камилочка сможет достойно выступить в Москве. Возможно серебро, может быть и золото, если вернется четверной тулуп.
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Hardy
Ответ Anatiana
Такое количество активностей Камилы в преддверии главных внутренних стартов отнюдь не радует
может уже поняла, что дисквала не избежать
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Anna
Ответ Anatiana
Такое количество активностей Камилы в преддверии главных внутренних стартов отнюдь не радует
Так она снялась, скорее всего, поэтому и тянут со списками
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На Пекин
К речевым оборотам придираться будем? Или не тот случай, а "очень уникальный"? Вообще-то, нет, не будем, идеальных нет, и самые умные тоже ошибаются.
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