«Это большая гордость для нашей страны». Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске

Камила Валиева выступила с речью на встрече трофея «Игр будущего» в Ульяновске.

«Добрый день! Сегодня мы собрались здесь, чтобы поприветствовать трофей «Игр будущего». На самом деле «Игры будущего» – это очень уникальный фиджитал-турнир, в котором каждый сможет продемонстрировать свои физические способности и способности в виртуальном мире.

Такого еще никто не делал, и, наверное, это большая гордость для нашей страны, что мы будем первыми. Это прекрасный уникальный турнир, который будет проходить в феврале 2024 года в Казани. Желаю всем хорошего настроения, и увидимся в Казани», – сказала фигуристка.