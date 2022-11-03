«Класс и мастерство Валиевой были видны. Она была на голову сильнее остальных девчонок». Лайшев о победе фигуристки на Гран-при в Москве

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России в Москве, который проходил 22-23 октября.

– Много разговоров, что Камиле Валиевой на этапе Гран-при в Москве судьи помогли обойти конкуренток за счет завышенных баллов.

– Я считаю, что ее класс и мастерство были видны и чувствовались. Все девчонки были хороши, но Валиева была на голову сильнее остальных.

– Считается, что у Софьи Акатьевой была выше базовая сложность прыжков, чем у Камилы...

– Ничего страшного, судьям виднее. Почему Камила не выполняла четверные? Может, держит про запас. В весе прибавила? Наверное, не исключаю, – сказал Лайшев.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?