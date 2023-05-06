Алиев, Семененко и Кондратюк примерили монгольские шапки, Валиева прыгнула тройной аксель. Первый канал показал тренировку перед шоу в Улан-Баторе
Первый канал показал тренировку российских фигуристов перед шоу в Улан-Баторе.
Шоу состоится 6 и 7 мая.
В Монголии выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Наши фигуристы махнули в Монголию: впереди два шоу и афтепати, в деле даже новый босс Сихарулидзе
А Тарасову надо снимать в рекламе и должна красоваться на баннерах со своей фирменной улыбкой. очень светлая и приятная .