Алиев, Семененко и Кондратюк примерили монгольские шапки, Валиева прыгнула тройной аксель. Первый канал показал тренировку перед шоу в Улан-Баторе

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Первый канал показал тренировку российских фигуристов перед шоу в Улан-Баторе.

Шоу состоится 6 и 7 мая.

В Монголии выступят Камила Валиева, Елизавета ТуктамышеваАделия ПетросянСофья Акатьева, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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6 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Алиев как в этой шапке и родился)
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olvl
Всегда приятно видеть всех наших. Спасибо за эту возможность. Всем удачи в шоу.
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Виктория Устинова
Ответ Храбрая виолончелистка
Алиев как в этой шапке и родился)
У Димы внешность соответствующая)
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Tatiana Klm
Ответ Храбрая виолончелистка
Алиев как в этой шапке и родился)
Шапки классные, кстати)
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+2
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Lapo Elkann
Алиев может не снимать шапку. это его шапка. Валиева супер. Туктик как рыба в воде , на исторической родине.
А Тарасову надо снимать в рекламе и должна красоваться на баннерах со своей фирменной улыбкой. очень светлая и приятная .
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