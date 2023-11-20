Ксения Синицына: «Спасибо огромное Вере Анатольевне Арутюнян за восхитительную короткую программу, которая получила много лестных отзывов»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Ксения Синицына поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям.

Синицына стала первой на этапе Гран-при России в Самаре. Она тренируется в «Снежных барсах». 

«Столько ярких эмоций за один вечер…💫🥇 Хочу поблагодарить Светлану Владимировну (Панову), Татьяну Викторовну (Моисееву) за веру, терпение, поддержку и подготовку к первому старту сезона.❤️

Спасибо огромное Вере Анатольевне Арутюнян за восхитительную короткую программу, которая получила много лестных отзывов🩵

Отдельная благодарность Марии (Касумовой) за работу, проделанную со мной над программами, шагами и движениями. 💕

И, конечно, спасибо Илоне Ивановне (Протасене) за настрой, детальную доработку хореографической части программ.💃🏻

Спасибо близким и друзьям, всем болельщикам, зрителям и фанатам за теплые и вдохновляющие слова😘, за эти прекрасные и незабываемые дни!» – написала Синицына в соцсети. 

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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6 комментариев

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grey9610212
очень симпатичная , красивая, выстроенная программа- спасибо, просто лучик света, да простит мне , господин Добролюбов, в несколько застывшем царстве...А исполнение- выше всяких похвал...
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Док Аксель
Ксюше воздалось за её терпение, преодоление и труды на пути к этой победе. И спасибо тем, кто был с нею рядом. Ждал, надеялся и верил, что всё лучшее конечно впереди. Молодцы !
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galik55
Ксюша, КП действительно восхитительна, ничего лишнего, каждое движение корпуса, рук выверено, все в музыкальные акценты. И ты растворилась в музыке. Спасибо за удовольствие
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Девушка Безимени
ксюха - нереальная
хороша
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Девушка Безимени
и все, кто имеет отношение к работе с ней
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СемёнСемёныч
Хорошенькая милая девочка.
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