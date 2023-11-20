Ксения Синицына: «Спасибо огромное Вере Анатольевне Арутюнян за восхитительную короткую программу, которая получила много лестных отзывов»

Ксения Синицына поблагодарила тренеров за подготовку к соревнованиям.

Синицына стала первой на этапе Гран-при России в Самаре. Она тренируется в «Снежных барсах».

«Столько ярких эмоций за один вечер…💫🥇 Хочу поблагодарить Светлану Владимировну ( ), Татьяну Викторовну (Моисееву) за веру, терпение, поддержку и подготовку к первому старту сезона.❤️

Спасибо огромное Вере Анатольевне Арутюнян за восхитительную короткую программу, которая получила много лестных отзывов🩵

Отдельная благодарность Марии (Касумовой) за работу, проделанную со мной над программами, шагами и движениями. 💕

И, конечно, спасибо Илоне Ивановне (Протасене) за настрой, детальную доработку хореографической части программ.💃🏻

Спасибо близким и друзьям, всем болельщикам, зрителям и фанатам за теплые и вдохновляющие слова😘, за эти прекрасные и незабываемые дни!» – написала в соцсети.

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