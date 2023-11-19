Инна Гончаренко: «Синицына – выразительная девушка, на нее приятно и интересно смотреть. Садкова в плане чувства музыки пока уступает»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Ксения Синицына Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила выступления фигуристок на этапе Гран-при России в Самаре.

«Я отмечу интересную программу Ксении Синицыной – выразительная девушка.

Когда программа с интересной задумкой, с тонким вкусом поставлена, она играет всеми гранями, Ксюше это удалось, это было приятно и интересно смотреть. Это было качественное, хорошее фигурное катание.

Синицына вернулась после травмы, времени для подготовки было мало, но она собралась, молодец. Она уже опытная спортсменка, очень хорошо, что мы видим реализацию этого опыта, человек владеет коньком, программа вкатанная.

Даша Садкова пошла на ультра-си – молодец, дерзает, самый возраст для этого, но в плане выразительности, чувства музыки она Ксюше пока уступает», – сказала тренер. 

Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?

4 комментария

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Док Аксель
Ксюша старше, женственней. Выразительное хорео и пластика её конёк, здесь она очень хороша.
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Хрустальный Гусенок
но каталась она медленно и осторожно, да и музыкальное сопровождение тоже было медленным, без "латиноамериканского огня" (в отличие от некоторых ее ранних программ)
Приятно видеть Синичку снова на льду и в форме, чтобы без ультра-си соревноваться с Валиевой, Яметовой, Гущиной, Муравьевой и, возможно, с Жилиной в заключительном этапе.
+1
0
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Мороженко
Даша только вышла из юниорок, конечно, пока может быть только контентом сложнее
0
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