Инна Гончаренко: «Синицына – выразительная девушка, на нее приятно и интересно смотреть. Садкова в плане чувства музыки пока уступает»

Инна Гончаренко оценила выступления фигуристок на этапе Гран-при России в Самаре.

«Я отмечу интересную программу – выразительная девушка.

Когда программа с интересной задумкой, с тонким вкусом поставлена, она играет всеми гранями, Ксюше это удалось, это было приятно и интересно смотреть. Это было качественное, хорошее фигурное катание.

Синицына вернулась после травмы, времени для подготовки было мало, но она собралась, молодец. Она уже опытная спортсменка, очень хорошо, что мы видим реализацию этого опыта, человек владеет коньком, программа вкатанная.

Даша Садкова пошла на ультра-си – молодец, дерзает, самый возраст для этого, но в плане выразительности, чувства музыки она Ксюше пока уступает», – сказала тренер.

Наша женская фигурка теряет лидеров, но федерация не видит проблему. Есть ли достойная замена?