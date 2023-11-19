Татьяна Тарасова: «Синицына безоговорочно была лучшей на этом этапе. Очень вдохновенно откаталась»

Татьяна Тарасова назвала Ксению Синицыну безоговорочно лучшей на Гран-при в Самаре.

Фигуристка одержала победу.

«Ксения много пропустила, была тяжелая травма. Так что после такого простоя выступление особенно прекрасное – и в короткой, и в произвольной программе. Очень вдохновенно откаталась.

После любой травмы спортсменам тяжело возвращаться на лед, а в данной ситуации тем более. Синицына безоговорочно была лучшей на этом этапе», – сказала заслуженный тренер СССР.