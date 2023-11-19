Татьяна Тарасова: «Синицына безоговорочно была лучшей на этом этапе. Очень вдохновенно откаталась»

Теги Татьяна Тарасова сборная России травмы женское катание Ксения Синицына Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Ксению Синицыну безоговорочно лучшей на Гран-при в Самаре.

Фигуристка одержала победу.

«Ксения много пропустила, была тяжелая травма. Так что после такого простоя выступление особенно прекрасное – и в короткой, и в произвольной программе. Очень вдохновенно откаталась.

После любой травмы спортсменам тяжело возвращаться на лед, а в данной ситуации тем более. Синицына безоговорочно была лучшей на этом этапе», – сказала заслуженный тренер СССР.

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4 комментария

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22somebody22
Ура!Поздравляю Синичку с победой!👏
А ещё,очень рад,что Ксюша Гущина в призах.
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Анастасия Прудникова
"Так что после такого простоя выступление особенно прекрасное – и в короткой, и в произвольной программе." Да, я тоже рада, что Ксения восстановилась от травм.
+2
0
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Лиза Михайлова
Ответ N-fox
При всей симпатии к Ксюше, к ее умению передавать тонкие эмоции... сколько каскадов 3-3 в программе? Один. Из них в бонусной зоне? Правильно, ноль. Судьи умеют считать хорошо.
Ксения только полторы недели как прыгать после перелома начала.
Это чудо, что она необходимый контент восстановила к соревнованиям.
+1
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