Дарья Садкова: «Выступать было сложнее, чем в Казани. Обидно за тулуп, на шестиминутке сделала два хороших прыжка»

Фигуристка Дарья Садкова оценила свое выступление на Гран-при России в Самаре.

заняла второе место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и тройного флипа.

«Выступать было сложнее, чем в Казани. Все же два этапа подряд – это сложно психологически, физически тоже нелегко. Обидно за тулуп, на шестиминутке сделала два хороших прыжка. Флип... Не знаю, если честно. Тройной прыжок, но решила на нем «присесть». Обидно.

Думаю, все дело в настрое, в голове. Лично у меня большую роль играют мои мысли, особенно перед стартом. Какая-то не та мысль может промелькнуть в голове, и все может «полететь». Нужно очень много уверенности, чтобы всегда катать достойно на соревнованиях и не допускать глупые ошибки.

Здесь прокаты были немного хуже, чем в Казани. Хотя, вроде, и серебро... Просто, наверное, в Казани были еще более титулованные спортсменки – Алина Горбачева, Соня Муравьева, Камила Валиева. Прокатами, конечно, больше довольна в Казани.

Для меня чем больше конкуренции, тем больше мотивации. Возможно, где-то даже уверенности. На тренировках все же не соревнования, это рабочий процесс. Мы все не роботы, а живые люди. В какой-то день получается, в какой-то нет, это нормально. Там каждый работает сам с собой», – сказала Садкова.