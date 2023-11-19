Дарья Садкова: «Выступать было сложнее, чем в Казани. Обидно за тулуп, на шестиминутке сделала два хороших прыжка»

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова оценила свое выступление на Гран-при России в Самаре.

Садкова заняла второе место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и тройного флипа.

«Выступать было сложнее, чем в Казани. Все же два этапа подряд – это сложно психологически, физически тоже нелегко. Обидно за тулуп, на шестиминутке сделала два хороших прыжка. Флип... Не знаю, если честно. Тройной прыжок, но решила на нем «присесть». Обидно.

Думаю, все дело в настрое, в голове. Лично у меня большую роль играют мои мысли, особенно перед стартом. Какая-то не та мысль может промелькнуть в голове, и все может «полететь». Нужно очень много уверенности, чтобы всегда катать достойно на соревнованиях и не допускать глупые ошибки.

Здесь прокаты были немного хуже, чем в Казани. Хотя, вроде, и серебро... Просто, наверное, в Казани были еще более титулованные спортсменки – Алина Горбачева, Соня Муравьева, Камила Валиева. Прокатами, конечно, больше довольна в Казани.

Для меня чем больше конкуренции, тем больше мотивации. Возможно, где-то даже уверенности. На тренировках все же не соревнования, это рабочий процесс. Мы все не роботы, а живые люди. В какой-то день получается, в какой-то нет, это нормально. Там каждый работает сам с собой», – сказала Садкова.

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12 комментариев

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Мурманчанин37
В прокатах квада нет - а судя по положению тела и оси, еще долго не будет
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Delirium
Ответ Мурманчанин37
В прокатах квада нет - а судя по положению тела и оси, еще долго не будет
Вот человек прямо на разминке два раза прыгает квад, оба раза успешно, а в комментах пишут- долго не будет...
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Хрустальный Гусенок
Даша хороша в самоанализе. Как и все фигуристы, тренируйтесь, думайте, работайте и стремитесь к улучшениям.
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Призрачный триксель
Даша,ты молодец. Удачных тренировок и прокатов тебе! Верь в себя!
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Мурманчанин37
Максюня, даже распишет где накинули Садковой? Ах да, она же только в кустах может про "грибы". Болельщик Туктамышевой, что с него взять))
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oldparakhod
Даша молодец. Верь в себя и победы придут.
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Мария Тихонова
Ответ Мурманчанин37
В прокатах квада нет - а судя по положению тела и оси, еще долго не будет
Но при этом по технике-то обошла Ксюшу больше, чем на два балла дедакшена.
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Мурманчанин37
Ответ Delirium
Вот человек прямо на разминке два раза прыгает квад, оба раза успешно, а в комментах пишут- долго не будет...
Лизочка несколько лет прыгала на тренировках. Как бы квад на разминке и в прокате - две большие разницы.
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Мурманчанин37
Ответ Мария Тихонова
Но при этом по технике-то обошла Ксюшу больше, чем на два балла дедакшена.
А производили впечатление адекватного болельщика, разбирающегося в фигурном. Я бы расписал, про дешевый заклон Ксюши, где она теряет больше балла, про более дорогую бонусную зону Садковой, про правило повторов, благодаря которому вместо упаденного квада (3,75 принес), у Синички стоит еще один 2т (1,3 балла), но... Зачем, ведь проще ляпнуть про грибищи, верно?
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Мурманчанин37
Ответ Delirium
На тренировках ты не знаешь сколько раз она пыталась, тебе показывают видос одного успешного выезда. В случае Туктамышевой там вроде даже в лучшей попытке был недокрут, насколько я помню. Садкова прыгнула 2 из 2, в программе квад идет первым прыжком, т.е. никакой усталости нет, чисто нервы и загоны в голове.
Да-да, на разминке она его исполнила именно с той хореографией и тех же шагов, что и в программе. Шутка за 300 зачтена
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