Наталья Бестемьянова: «Гуменник по харизматичности и красоте для меня интереснее, чем Малинин. Их соперничество будет интересным»

Бестемьянова считает, что фигурист Петр Гуменник харизматичнее Ильи Малинина.

Накануне Гуменник выиграл этап Гран-при России с результатом 300,66 балла, что стало рекордом для внутренних стартов. Американец Малинин является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

«Если бы Петя Гуменник сейчас конкурировал с Ильей Малининым, то он бы ему проиграл. Потому что Малинин исполняет, как мне кажется, пять четверных прыжков, а Петр – три.

Но у Петра тем не менее есть все задатки, а по харизматичности и красоте для меня Гуменник интереснее, чем Малинин. Илья работает над своей харизмой, он растет, он потрясающе развивается. Но вот сейчас, в данную секунду, Гуменник харизматичнее.

Я не знаю, что будет дальше, потому что уверена в том, что Малинин не будет стоять на месте. Их соперничество будет интересным, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили до международных стартов и чтобы Петя развивался так же быстро, как Малинин», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?