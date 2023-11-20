Наталья Бестемьянова: «Гуменник по харизматичности и красоте для меня интереснее, чем Малинин. Их соперничество будет интересным»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Петр Гуменник Роман Савосин Илья Малинин Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Бестемьянова считает, что фигурист Петр Гуменник харизматичнее Ильи Малинина.

Накануне Гуменник выиграл этап Гран-при России с результатом 300,66 балла, что стало рекордом для внутренних стартов. Американец Малинин является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

«Если бы Петя Гуменник сейчас конкурировал с Ильей Малининым, то он бы ему проиграл. Потому что Малинин исполняет, как мне кажется, пять четверных прыжков, а Петр – три.

Но у Петра тем не менее есть все задатки, а по харизматичности и красоте для меня Гуменник интереснее, чем Малинин. Илья работает над своей харизмой, он растет, он потрясающе развивается. Но вот сейчас, в данную секунду, Гуменник харизматичнее.

Я не знаю, что будет дальше, потому что уверена в том, что Малинин не будет стоять на месте. Их соперничество будет интересным, дай бог, чтобы наших спортсменов допустили до международных стартов и чтобы Петя развивался так же быстро, как Малинин», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

 

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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8 комментариев

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Gilonjon862
Если нас каким-то чудом допустят до межры, то мы просто увидим избиение младенца с 30+ бальным отрывом. Никто Петру не будет ставить по 93 балла компонентов и прощать недокруты
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KMR
Что она фантазирует? Какое соперничество?
+7
-2
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Виктория Обер
Ну да, ну да. Может быть. Но, вообще всего накрутила. При всех минусах Малинина ему грозит звание чемпиона мира. Смог бы конкурировать Гуменник. Вполне возможно. Но, его время уйдет, прежде чем он попадет на мировую арену. Виноват - Бах. Он и только он. 100%, 150%.
+4
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Туц
если оно будет это соперничество))
К сожалению есть вероятность что мы на долго в Бане((
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outvoice
Ответ KMR
Что она фантазирует? Какое соперничество?
Заочное 🙈😊
+3
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Lilia Sadykova
Какое соперничество? Нас может через лет 5 выпустят и то не факт, участие наших фигуристов в соревнованиях уже даже на собраниях ISU не рассматривается, просто игнорируют. Так что соперничество Гуменника и Малинина может быть только в мечтах.
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Маргарита В Сафронова
Согласна. Пётр прекрасно катается и создаӗт образы, а Илья чистый прыгун.
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Светлана Романова
Раньше помнится Тарасова сокрушалась,что наши мальчики не могут конкурировать с азиатскими спортсменами.У них фигура,рост,прыгучесть,пластичность,небольшой вес,то есть природные данные созданы для МО.Куда азиатов дели,они что на месте стоят,не развиваются.Один Малинин остался.Бестемьянова совсем зарубежное фигурное катание не смотрит.И на международную арену мы вернемся,когда Малинин на пенсию уйдет.
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