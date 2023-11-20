Хореограф Морошкин о Гуменнике: «Я в восторге, как в одном человеке соединяются качества, которые помогают ему становиться лучше: ум, воспитание и умение собраться»

Теги сборная России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Хореограф Николай Морошкин оценил победу Петра Гуменника на Гран-при в Самаре.

«Я в восторге, насколько в одном человеке соединяются качества, которые помогают ему становиться лучше, показывать это людям и радовать их. И ум, и воспитание, и мудрость, и умение собраться, чувство юмора, максимальная возможность показать все, что ты можешь. Представляю, насколько это тяжело. Я в восторге, я поражен, я рад за Петра.

Тяжело ли шла подготовка после Красноярска? Наоборот, стало легче. После микротравмы, которая случилась, к сожалению, в момент подготовки – еще до Красноярска, – это момент набора формы, который требует времени.

К первым соревнованиям не совсем был готов, хотел пойти на самый сложный контент сразу в короткой программе, что не получилось. Сейчас чуть-чуть понизили контент прыжковый и стоимость, но это никак не повлияло на его оценки и его победу.

Петр до последнего хотел идти на самый сложный контент, тяжело ли его останавливать? Да, потому что он максималист. Он хочет быть лучше, становиться сильнее и в хореографической части, и в технической. Но с возрастом он стал спокойнее, холоднее голова в последнее время», – сказал Морошкин.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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9 комментариев

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Irina037
Мне Петя молодого Ламбьеля стал напоминать,надо добавить скорости во вращениях.
Ещё понравилось ,как он Алину поправил с ударением в слове лутцы.
+7
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+7
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Маргарита В Сафронова
Начались медные трубы. Держись, Петя, не поддавайся! Всегда есть над чем работать.
+7
-1
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Elena S
Ответ Irina037
Мне Петя молодого Ламбьеля стал напоминать,надо добавить скорости во вращениях. Ещё понравилось ,как он Алину поправил с ударением в слове лутцы.
Рисковый малый, не боится «связей»
+3
0
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Здравый@смысл@
Верим в Петра, и его победу над медными трубами в том числе.
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Девушка Безимени
петя гораздо проще, чем пытаются слепить его образ
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Dina2
Пётр шикарный фигурист.
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Charliz
Ответ Irina037
Мне Петя молодого Ламбьеля стал напоминать,надо добавить скорости во вращениях. Ещё понравилось ,как он Алину поправил с ударением в слове лутцы.
Настолько понравилось, что даже выделили))). Смешно, ей Богу).
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Железная Леди
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Ответ Irina037
Мне Петя молодого Ламбьеля стал напоминать,надо добавить скорости во вращениях. Ещё понравилось ,как он Алину поправил с ударением в слове лутцы.
Поправил Алину? Смелый парень.
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