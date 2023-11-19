Александр Энберт: «Можно спокойно называть Гуменника конкурентным в мировом катании. Больше трехсот баллов – серьезные цифры»

Теги сборная России Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Энберт оценил выступление Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Самаре.

«Петр на этом турнире показал обе программы прекрасно. Начиная с короткой программы, почувствовалась его готовность и настроение, желание побеждать.

Несмотря на всю конкурентность нашего одиночного катания, кажется, что призеры чемпионата России вырисовываются, Петр – один из них. Сможет прибавить или нет – узнаем в будущем.

Больше трехсот баллов – серьезные цифры. По общему восприятию, когда у Петра получается, когда катает на 200 процентов, как на этом турнире – спокойно можно называть его конкурентным в мировом катании и сравнивать со спортсменами мировой арены», – сказал экс-фигурист, призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. 

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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1 комментарий

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Рустем Галеев
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Мужская одиночка прогрессирует
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