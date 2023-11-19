Петр Гуменник набрал 300,66 балла на Гран-при России в Самаре – это рекордная сумма для внутренних стартов

Фигурист Петр Гуменник установил рекорд на этапе Гран-при России в Самаре.

Гуменник получил 300,66 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.

В 2021 году набрал 300,44 балла на Кубке Первого канала.