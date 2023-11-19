Петр Гуменник набрал 300,66 балла на Гран-при России в Самаре – это рекордная сумма для внутренних стартов

Теги сборная России рекорды мужское катание Михаил Коляда Петр Гуменник Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник установил рекорд на этапе Гран-при России в Самаре.

Гуменник получил 300,66 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.

В 2021 году Михаил Коляда набрал 300,44 балла на Кубке Первого канала.

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25 комментариев

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ezhik38
Каждый балл заслуженный ) И это не потолок!
Когда Петр в хорошей форме - его практически невозможно победить.
Сейчас Петр в отличной форме.
+13
-4
+9
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Sincere
Техника прыжков у него конечно спорная, аля Винс Чжоу, но иногда можно закрыть глаза на это. но когда не закроют, многие наверно неприятно удивятся
+13
-5
+8
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Defender64
Понятное дело, что на международке за такие же прокаты было бы меньше.
Но нельзя не признать, что уровень мужской одиночки год от года растёт. Несмотря на то, что всё ещё мало стабильности у ребят.
+10
-3
+7
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ОлесяОлеська
Петя браво!!! Заворожил своим прокатом и технически справился.
Я сразу вспомнила как лет 4-5-6 назад Юдзура Ханю набрал первые 300 баллов (чуть больше 100 за КП и чуть больше 200 за ПП) - это был рекорд, восхищались все. Теперь и наши парни стали набирать. Приятно чертовски.
+6
-2
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LoRa
Поздравления Петру! Красавец просто!) 🥇🎉
+5
-1
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Светлана Романова
Ответ Sincere
Техника прыжков у него конечно спорная, аля Винс Чжоу, но иногда можно закрыть глаза на это. но когда не закроют, многие наверно неприятно удивятся
Точно техника у Гуменника аля Чжоу.Чжоу слился сразу же после ОИ,понял,что на мировых соревнованиях ловить нечего.Вот и Гуменника ждет такая же участь.А на водокачках он император.Вид гордый,царский,скромностью не страдает.
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Gemma157
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Ответ Alex Taurus
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Пфф, у Коляды прыжковая техника гораздо лучше: нет таких преров больших, недокрутов в таком количестве нет. Триксель и лутц у Коляды так и вовсе почти идеальные. И вращения тоже лучше
+7
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Вячеслав Пустохин
Пётр был великолепен оба дня. Огромное удовольствие получил от его прокатов и Савосина.
+4
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Gemma157
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Ответ maalry
да Вы успокойтесь, ему все ставят
Далеко не все
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Assel
Ответ Defender64
Понятное дело, что на международке за такие же прокаты было бы меньше. Но нельзя не признать, что уровень мужской одиночки год от года растёт. Несмотря на то, что всё ещё мало стабильности у ребят.
Я думаю что Петя и Рома и на международной арене получили бы хорошие баллы, не такие конечно но приличные. Петя очень хорошо смотрится, работает корпусом, руками, катание стало более размашистое и рёберное, на выездах с прыжков спину так красиво держит, это придаёт особую красоту, Рому наблюдаю можно сказать первый сезон, он очень музыкальный, катание более мягкое, очень хороший потенциал
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Defender64
Я несколько лет назад считал, что 300 баллов достижимы для Коляды и Алиева.
Потом пришло новое поколение фигуристов, и я подумал, что выйти на более высокий уровень могут Гуменник, Даниелян, и Мозалёв. Пока получается только у Гуменника.
Уже с опаской приходится возлагать сегодня надежды на Лазарева и Федотова. Ну посмотрим.
Опять же, есть те, от кого я прорыва не ждал - Семененко и Кондратюк.
Тут ещё не написали, что у Гуменника рекорд за баллы в произвольной. А вот за КП я не вспомню, какой внутренний рекорд, но он за Колядой. 105+ наверное
+3
-1
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Gemma157
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Ответ Александр Шульгин
Технику снизили значит поставили
Я скачала и посмотрела уже. Поставили по кушке только на квадритте и сольном трикселе. А на самом деле там намного больше
+7
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maalry
Ответ Gemma157
А что, ему в ПП ни одного недокрута не поставили? Кто протокол видел?
да Вы успокойтесь, ему все ставят
+5
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Riabchik
Петя просто невероятно красив! Настоящий благородный принц! 💎
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Антон Сватковский
Ответ ОлесяОлеська
Петя браво!!! Заворожил своим прокатом и технически справился. Я сразу вспомнила как лет 4-5-6 назад Юдзура Ханю набрал первые 300 баллов (чуть больше 100 за КП и чуть больше 200 за ПП) - это был рекорд, восхищались все. Теперь и наши парни стали набирать. Приятно чертовски.
Это было 27-28 ноября 2015 года. Восемь лет уже прошло, как время летит.
+1
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Ева Майская
Петя - красавец! Услада глаз )
Так держать по ходу сезона!
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Александр Шульгин
Ответ Gemma157
А что, ему в ПП ни одного недокрута не поставили? Кто протокол видел?
Технику снизили значит поставили
+1
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Светлана Романова
Ответ Alex Taurus
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С таким ростом,как у Пети на ЧМ делать нечего,только прыжки с недокрутами крутить.А у Миши идеальная фигура и рост,он создан для МО катания.
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vanessa2021
Меня потряс каскад лутц с двумя риттами. Очень красиво. Ктото еще прыгал такой каскад?
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Lolka12
Ответ vanessa2021
Меня потряс каскад лутц с двумя риттами. Очень красиво. Ктото еще прыгал такой каскад?
Я такого не помню. Кажется, он первый его сделал
+1
-1
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Ayla
Ответ vanessa2021
Меня потряс каскад лутц с двумя риттами. Очень красиво. Ктото еще прыгал такой каскад?
Петя его часто прыгает
+1
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