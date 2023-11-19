Петр Гуменник набрал 300,66 балла на Гран-при России в Самаре – это рекордная сумма для внутренних стартов
Фигурист Петр Гуменник установил рекорд на этапе Гран-при России в Самаре.
Гуменник получил 300,66 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.
В 2021 году Михаил Коляда набрал 300,44 балла на Кубке Первого канала.
Когда Петр в хорошей форме - его практически невозможно победить.
Сейчас Петр в отличной форме.
Но нельзя не признать, что уровень мужской одиночки год от года растёт. Несмотря на то, что всё ещё мало стабильности у ребят.
Я сразу вспомнила как лет 4-5-6 назад Юдзура Ханю набрал первые 300 баллов (чуть больше 100 за КП и чуть больше 200 за ПП) - это был рекорд, восхищались все. Теперь и наши парни стали набирать. Приятно чертовски.
Потом пришло новое поколение фигуристов, и я подумал, что выйти на более высокий уровень могут Гуменник, Даниелян, и Мозалёв. Пока получается только у Гуменника.
Уже с опаской приходится возлагать сегодня надежды на Лазарева и Федотова. Ну посмотрим.
Опять же, есть те, от кого я прорыва не ждал - Семененко и Кондратюк.
Тут ещё не написали, что у Гуменника рекорд за баллы в произвольной. А вот за КП я не вспомню, какой внутренний рекорд, но он за Колядой. 105+ наверное
Так держать по ходу сезона!