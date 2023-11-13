Двоеглазова, Трофимова, Понтелеенко, Мазур, Плескачева, Белявский, Автушенко выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре
Стал известен состав участников этапа Гран-при России среди юниоров в Самаре.
Юноши: Максим Автушенко, Максим Белявский, Тимофей Денисов, Платон Каблуков, Вячеслав Касьяненко, Михаил Клепацкий, Иван Конихин, Герман Ленков, Георгий Лихачев, Марк Лукин, Никита Малютин, Кирилл Ноздреватых, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Александр Семков, Арсений Словягин, Борис Татаров.
Девушки: Василиса Абакумова, Екатерина Благодатская, Ульяна Васильева, Алиса Двоеглазова, Айсель Зацарная, Екатерина Кольцова, Мария Котова, Мария Красноженова, Мария Мазур, Олеся Пермякова, Лидия Плескачева, Надежда Понтелеенко, Анна Смирнова, Полина Тимошенко, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова, Виктория Яхонтова.
Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, София Диана Касинс – Александр Брегей, Анна Кожевникова – Роман Черненко, Варвара Медведева – Павел Астахов, Мария Симонова – Мартин Бреславский, София Хисамутдинова – Лев Цеханович, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Анна Елисеева – Михаил Числов, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Кира Листкова – Дмитрий Симонов, Полина Неганова – Роман Федотов, Полина Пантелеева – Георгий Трубкин, Полина Пилипенко – Глеб Чернышев, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.
Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.
Рудковские её тоже готовят в долгой карьере что ли?
бедный ребенок, столько лет пахоты и впереди неизвестность.
кто победит, для того значит и расчищали)