Двоеглазова, Трофимова, Понтелеенко, Мазур, Плескачева, Белявский, Автушенко выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Самаре

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Мария Симонова Максим Белявский Марк Лукин Дмитрий Студеникин Максим Автушенко Алиса Двоеглазова Таисия Линчевская Евгений Артющенко Павел Астахов Варвара Черемных Даниил Бутенко Ульяна Васильева Дмитрий Родионов Надежда Понтелеенко Мария Мазур Серия Гран-при России Милана Кузьмина Анастасия Егорова Родион Маринский Таисия Щербинина Полина Пилипенко Лидия Плескачева Никита Малютин Василиса Григорьева Алиса Юрова Виктория Яхонтова Иван Конихин Георгий Трубкин Анна Кожевникова Дмитрий Щербаков София Хисамутдинова Лев Цеханович Кира Трофимова Екатерина Кольцова Георгий Лихачев Волжский пируэт Василиса Абакумова Мартин Бреславский София Касинс Артем Петров Кирилл Ноздреватых Роман Черненко Анна Елисеева Михаил Числов Екатерина Ципухина Мария Красноженова Полина Неганова Роман Федотов Вячеслав Касьяненко Арсений Словягин Александр Семков Мария Котова Олеся Пермякова Айсель Зацарная Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Кира Листкова Дмитрий Симонов Александр Брегей Варвара Медведева Глеб Чернышев Вероника Шульпина Глеб Солович Платон Каблуков Фигурное катание

Стал известен состав участников этапа Гран-при России среди юниоров в Самаре.

Юноши: Максим Автушенко, Максим Белявский, Тимофей Денисов, Платон Каблуков, Вячеслав Касьяненко, Михаил Клепацкий, Иван Конихин, Герман Ленков, Георгий Лихачев, Марк Лукин, Никита Малютин, Кирилл Ноздреватых, Дмитрий Родионов, Константин Сафонов, Александр Семков, Арсений Словягин, Борис Татаров.

Девушки: Василиса Абакумова, Екатерина Благодатская, Ульяна Васильева, Алиса Двоеглазова, Айсель Зацарная, Екатерина Кольцова, Мария Котова, Мария Красноженова, Мария Мазур, Олеся Пермякова, Лидия Плескачева, Надежда Понтелеенко, Анна Смирнова, Полина Тимошенко, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова, Виктория Яхонтова.

Пары: Анастасия Егорова – Родион Маринский, София Диана Касинс – Александр Брегей, Анна Кожевникова – Роман Черненко, Варвара Медведева – Павел Астахов, Мария Симонова – Мартин Бреславский, София Хисамутдинова – Лев Цеханович, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Анна Елисеева – Михаил Числов, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Кира Листкова – Дмитрий Симонов, Полина Неганова – Роман Федотов, Полина Пантелеева – Георгий Трубкин, Полина Пилипенко – Глеб Чернышев, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.

Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября.

28 комментариев

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Ягун Ягунини
Не понял? Т.е. Федотов, Лазарев, Рамзенков опять будут биться на одном этапе? А в Самаре у юношей и близко никого не будет равного им по классу...
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Маргарита В Сафронова
наконец-то Алиса! Всем гладкого льда!
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Мороженко
Опять Лазарев и Федотов будут на одном этапе в Москве, неужели их нельзя было развести?
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Мурманчанин37
По кмс вообще любопытная ситуация. Сначала ФФКР втихаря, в очень своеобразной манере, прописывает новый ценз для участия, отсеивая целый ряд спортсменов. Потом, уже который этап - странный подбор участников: мегазарубы на одних этапах и очень куцая борьба на других. Очень странные опусы от судей, которые даже для наших широт из ряда вон, всплыли именно в этом сезоне. Организационные проблемы. И прочее, прочее. Тариэльевич неплохо занялся развитием. Чую дальше вообще крутяк будет
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Lara Ovsepyan
странный этап по юниорам, похожий был в Омске, стоило было такую битву устраивать в Казани, а здесь и близко ни одного фаворита нет.
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Беглый*
Ответ Jessi
У девушек крепкий состав. Желаю Маше прыгнуть четверной, Алисе триксель. Кире откатать чисто и с огоньком, как она умеет.
Вы за штаб болеете что ли?
+7
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Лакс
И что Жилина пролетает опять с взрослыми ЧР и Спартакиадами, и даже без ПР без стартов по КМС.
Рудковские её тоже готовят в долгой карьере что ли?
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Рябиновые бусы
Ответ Ягун Ягунини
Не понял? Т.е. Федотов, Лазарев, Рамзенков опять будут биться на одном этапе? А в Самаре у юношей и близко никого не будет равного им по классу...
Самару Автушенко отдали.Позорище.
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Мурманчанин37
Ответ Лакс
И что Жилина пролетает опять с взрослыми ЧР и Спартакиадами, и даже без ПР без стартов по КМС. Рудковские её тоже готовят в долгой карьере что ли?
Говорят, что восстановление займет чуть ли не 3 месяца. Даже какую-то цитату Яны приводили. Не знаю насколько правдиво, тем более, даже с Муравьевой темнили, мол, все очень сложно, мама в тг писала про сложности, а форма неплохая оказалась, чуть хуже прошлого сезона. На ПР, возможно, допустят решением тренерского совета, ИМХО
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Мурманчанин37
Ответ Ягун Ягунини
А где Дина Хуснутдинова? Не идет в сезон? Судя по водокачке в Удмуртии, она в неплохой форме.
Для меня тоже странно, и в Татарстане по местным катает, даже что-то выигрывала.
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Рябиновые бусы
Ответ Ягун Ягунини
Про Рубцову уже довольно давно известно было. Люба в соцсетях выкладывала фото со шрамом на спине после операции. А спина дело такое... Там, хорошо, если вообще в ФК вернется.
но ведь что-то привело к этому, что там могло случиться что аж до операции дошло, ужас.
бедный ребенок, столько лет пахоты и впереди неизвестность.
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Ягун Ягунини
Ответ Рябиновые бусы
Рубцова похоже тоже мимо. вот так дела....
Про Рубцову уже довольно давно известно было. Люба в соцсетях выкладывала фото со шрамом на спине после операции. А спина дело такое... Там, хорошо, если вообще в ФК вернется.
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Рябиновые бусы
Ответ Ягун Ягунини
А где Дина Хуснутдинова? Не идет в сезон? Судя по водокачке в Удмуртии, она в неплохой форме.
Рубцова похоже тоже мимо. вот так дела....
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Никому Автушенко не нужен. Нужно смотреть, кто-то блатной значит из остальных, Навкины есть?
тут тренеров не пишут, узнаем на соревнованиях.
кто победит, для того значит и расчищали)
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Рябиновые бусы
Ответ Ягун Ягунини
У Колесникова уже было два этапа.
аа, спасибо за уточнение
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lepestok
Ответ Ягун Ягунини
Не понял? Т.е. Федотов, Лазарев, Рамзенков опять будут биться на одном этапе? А в Самаре у юношей и близко никого не будет равного им по классу...
максимально странное распределение.
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Автушенко тут не фаворит. Может навалять так, что улетит за шестерку, а то и хуже
сам факт что Федотова-Лазарева-Рамзенкова тут нет говорит о каком-то договорняке.
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Lara_Croft
Мда, для Автушенко полностью расчистили этап от сильных соперников. Как удобно оказывается иметь кумовство в федре.
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lepestok
вот зачем надо было Леву и Арсения сводить в Казани????
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Хрустальный Гусенок
Сможет ли Лидия Плескачева использовать свой 3A в свою пользу?
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Ягун Ягунини
Ответ Рябиновые бусы
сам факт что Федотова-Лазарева-Рамзенкова тут нет говорит о каком-то договорняке.
У Колесникова уже было два этапа.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Рябиновые бусы
сам факт что Федотова-Лазарева-Рамзенкова тут нет говорит о каком-то договорняке.
Приберегли для Мегаспорта
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Jessi
Ответ Рябиновые бусы
Самару Автушенко отдали.Позорище.
Автушенко тут не фаворит. Может навалять так, что улетит за шестерку, а то и хуже
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Ягун Ягунини
Ответ Рябиновые бусы
Самару Автушенко отдали.Позорище.
А Белявский так и не вошел в нормальную колею? А так да, если даже Автушенко привычно для себя наваляет, то у него все шансы стать первым.
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Ягун Ягунини
А где Дина Хуснутдинова? Не идет в сезон? Судя по водокачке в Удмуртии, она в неплохой форме.
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