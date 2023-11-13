Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо
С 16 по 19 ноября в Польше пройдет турнир серии ISU Challenger Кубок Варшавы.
ISU Challenger
Варшава, Польша
Расписание соревнований
16 ноября, четверг
Мужчины, короткая программа
16:35
Женщины, короткая программа
20:50
17 ноября, пятница
Пары, короткая программа
16:00
Женщины, произвольная программа
18:50
18 ноября, суббота
Мужчины, произвольная программа
16:45
Танцы на льду, ритм-танец
22:20
19 ноября, воскресенье
Пары, произвольная программа
14:00
Танцы на льду, произвольный танец
17:15
Участники
Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Алексия Паганини (Швейцария), Элис Лин-Грейси (США), Леа Серна (Франция).
Мужчины: Джейсон Браун (США), Даниэль Мартынов (США), Лукас Бричги (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Марк Городницкий (Израиль), Франсуа Пито (Франция).
Пары: состав не объявлен.
Танцы на льду: Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция).
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Полный список участников – здесь.
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