Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо

С 16 по 19 ноября в Польше пройдет турнир серии ISU Challenger Кубок Варшавы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Расписание соревнований

16 ноября, четверг

Мужчины, короткая программа

16:35

Женщины, короткая программа

20:50

17 ноября, пятница

Пары, короткая программа

16:00

Женщины, произвольная программа

18:50

18 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа

16:45

Танцы на льду, ритм-танец

22:20

19 ноября, воскресенье

Пары, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

17:15

Участники

Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Алексия Паганини (Швейцария), Элис Лин-Грейси (США), Леа Серна (Франция).

Мужчины: Джейсон Браун (США), Даниэль Мартынов (США), Лукас Бричги (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Марк Городницкий (Израиль), Франсуа Пито (Франция).

Пары: состав не объявлен.

Танцы на льду: Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция).

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Полный список участников – здесь.