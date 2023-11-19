Ксения Гущина: «Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели, была травма. Сегодня старалась сделать все, что могу»

Теги сборная России травмы женское катание Ксения Гущина Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Ксения Гущина рассказала о сложностях в подготовке к Гран-при в Самаре.

Гущина заняла третье место. Это первое выступление фигуристки в сезоне.

«Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели. Была травма, я не каталась весь сентябрь. Обострились старые травмы, но программы были поставлены уже.

Сегодня старалась сделать все, что могу. Я не ожидала от себя, что могу выиграть бронзовую медаль. Далее буду участвовать на этапе в Москве, постараюсь порадовать зрителей», – сказала Гущина.

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3 комментария

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Сладкий пончик
Ксюша молодец, собралась.
А я в очередной раз убеждаюсь, что в штабе Кирилла Давыденко знают толк в незаезженных, оригинальных программах.
+5
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+5
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Анастасия Прудникова
Удачи двум Ксюшам - Синицыной, Гущиной- на других этапах!
+3
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Emma Dunn
Браво ксения! Я очень рада за тебя.
+1
0
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