Ксения Гущина: «Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели, была травма. Сегодня старалась сделать все, что могу»

Фигуристка Ксения Гущина рассказала о сложностях в подготовке к Гран-при в Самаре.

Гущина заняла третье место. Это первое выступление фигуристки в сезоне.

«Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели. Была травма, я не каталась весь сентябрь. Обострились старые травмы, но программы были поставлены уже.

Сегодня старалась сделать все, что могу. Я не ожидала от себя, что могу выиграть бронзовую медаль. Далее буду участвовать на этапе в Москве, постараюсь порадовать зрителей», – сказала Гущина.