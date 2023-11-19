Ксения Гущина: «Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели, была травма. Сегодня старалась сделать все, что могу»
Фигуристка Ксения Гущина рассказала о сложностях в подготовке к Гран-при в Самаре.
Гущина заняла третье место. Это первое выступление фигуристки в сезоне.
«Перед этим этапом я каталась примерно 2,5 недели. Была травма, я не каталась весь сентябрь. Обострились старые травмы, но программы были поставлены уже.
Сегодня старалась сделать все, что могу. Я не ожидала от себя, что могу выиграть бронзовую медаль. Далее буду участвовать на этапе в Москве, постараюсь порадовать зрителей», – сказала Гущина.
А я в очередной раз убеждаюсь, что в штабе Кирилла Давыденко знают толк в незаезженных, оригинальных программах.