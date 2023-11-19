Ксения Синицына: «Как буду отмечать победу? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на Гран-при России в Самаре.

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Осознания полного нет, это большой сюрприз. Я была готова, в мыслях было, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а чтобы выиграть турнир – это вообще большой шаг вперед.

Я рассчитывала на свои силы и понимала, что если сделаю максимум, судьи поощрят. Так и получилось. Меня не сбивает слушать чужие оценки, я слышу и хочу потом сделать лучше. На тренировках тоже смотрю за одногруппницами, чтобы сделать лучше. Меня это, наоборот, успокаивает.

Если честно, для меня было важно в принципе выйти на лед. Я все лето готовилась, хотела себя показать, и эта неприятность (перелом ноги) на контрольных прокатах... Неприятненько было внутри. Когда я увидела списки, не особо обращала внимания, сколько людей будет и с каким набором. Для меня было важно выйти на лед и получить удовольствие», – сказала Синицына.

«Как буду отмечать? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга», – цитирует фигуристку Sport24.

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11 комментариев

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Revery
Ксюшеньку с заслуженной победой, девушка с потрясающим изяществом, с уникальной культурой жеста.
Очень рада за неё и Панову, столько травм, столько трудностей и, наконец, долгожданная победа!
________
Вот так "Волга" и приобретёт славу трэш-отеля с тараканами и не отмытыми от неуёмных возлияний полами))
+26
0
+26
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AMS
Ксения, это маленький спектакль, который хочется смотреть и смотреть.
Ксения, ты прелесть, поздравляем с победой!
+11
0
+11
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tanya_1111
Ксюша потроллила ))
+9
0
+9
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oldparakhod
Ксюшу с победой. Очень красивый прокат. И обойтись без травм всю дальнейшую карьеру.
+6
0
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Анастасия Прудникова
Ответ Мурманчанин37
Судейство той парницы показало, что Федерации не понравилось про отель. Через неделю узнаем, как Федерация оценит эту шутку Ксюши
Но вообще так нельзя: мстить через судейство. Надеюсь, оценивать будут прокаты, а не высказывания, тем более, что порядок в гостинице действительно можно навести.
+7
-1
+6
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Anatiana
" было важно выйти на лед и получить удовольствие», – сказала Синицына."
-----
Похоже на то, что это не просто слова.
Синичка получала удовольствие. И мы вместе с ней)))
+5
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Мурманчанин37
Судейство той парницы показало, что Федерации не понравилось про отель. Через неделю узнаем, как Федерация оценит эту шутку Ксюши
+5
-1
+4
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Люсия Федосова
Молодец Ксюша С заслуженной победой .Хорошо потроллила .Респект.
+4
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ДИОНИС
Молодец, Ксюша! Всё правильно сказала (в том числе и про отель "Волга")!
+3
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MyCA
"Волга как много в этом звуке Для сердца русского слилось!"
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Клифуня
Ответ Revery
Ксюшеньку с заслуженной победой, девушка с потрясающим изяществом, с уникальной культурой жеста. Очень рада за неё и Панову, столько травм, столько трудностей и, наконец, долгожданная победа! ________ Вот так "Волга" и приобретёт славу трэш-отеля с тараканами и не отмытыми от неуёмных возлияний полами))
У них есть шанс исправиться)
+1
0
+1
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