Ксения Синицына: «Как буду отмечать победу? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга»
Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на Гран-при России в Самаре.
«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Осознания полного нет, это большой сюрприз. Я была готова, в мыслях было, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а чтобы выиграть турнир – это вообще большой шаг вперед.
Я рассчитывала на свои силы и понимала, что если сделаю максимум, судьи поощрят. Так и получилось. Меня не сбивает слушать чужие оценки, я слышу и хочу потом сделать лучше. На тренировках тоже смотрю за одногруппницами, чтобы сделать лучше. Меня это, наоборот, успокаивает.
Если честно, для меня было важно в принципе выйти на лед. Я все лето готовилась, хотела себя показать, и эта неприятность (перелом ноги) на контрольных прокатах... Неприятненько было внутри. Когда я увидела списки, не особо обращала внимания, сколько людей будет и с каким набором. Для меня было важно выйти на лед и получить удовольствие», – сказала Синицына.
«Как буду отмечать? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга», – цитирует фигуристку Sport24.
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Очень рада за неё и Панову, столько травм, столько трудностей и, наконец, долгожданная победа!
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Вот так "Волга" и приобретёт славу трэш-отеля с тараканами и не отмытыми от неуёмных возлияний полами))
Ксения, ты прелесть, поздравляем с победой!
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Похоже на то, что это не просто слова.
Синичка получала удовольствие. И мы вместе с ней)))