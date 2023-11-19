Ксения Синицына: «Как буду отмечать победу? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга»

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на Гран-при России в Самаре.

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Осознания полного нет, это большой сюрприз. Я была готова, в мыслях было, что я могу победить. Но я давно не заходила на пьедестал, а чтобы выиграть турнир – это вообще большой шаг вперед.

Я рассчитывала на свои силы и понимала, что если сделаю максимум, судьи поощрят. Так и получилось. Меня не сбивает слушать чужие оценки, я слышу и хочу потом сделать лучше. На тренировках тоже смотрю за одногруппницами, чтобы сделать лучше. Меня это, наоборот, успокаивает.

Если честно, для меня было важно в принципе выйти на лед. Я все лето готовилась, хотела себя показать, и эта неприятность (перелом ноги) на контрольных прокатах... Неприятненько было внутри. Когда я увидела списки, не особо обращала внимания, сколько людей будет и с каким набором. Для меня было важно выйти на лед и получить удовольствие», – сказала .

«Как буду отмечать? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга», – цитирует фигуристку Sport24.

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