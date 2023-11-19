Никто из фигуристок не исполнил прыжки ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Серия Гран-при России Волжский пируэт Ангелина Палагина Фигурное катание

Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России.

Дарья Садкова в произвольной программе на этапе в Самаре упала с недокрученного в четверть оборота четверного тулупа. Ангелина Палагина допустила падение с тройного акселя, недокрученного на две галки.

Победу одержала Ксения Синицына, не заходившая на ультра-си.

На этапах в Казани и Красноярске также не было успешных попыток прыжков ультра-си.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

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46 комментариев

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Mbest77
Ну а зачем? В отсутствии конкуренции уровень будет падать
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orlitza
Ответ Irina29
М-да...печально всё это, с каждый этапом уровень всё ниже и ниже, посмотрим что в Москве будет, есть всё таки надежда. А то весь прошлый год смеялись над миром, мол наши же круче, в общем досмеялись называется.
Весь взлёт был прежде всего результатом гигантской работы ТШТ, подбором очень талантливых девочек и денной и нощной работ с ними. А иначе не бывает.
+14
-3
+11
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olvl
Но заходили на них, на разминках делали, значит, они есть.
+13
-2
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Анастасия Прудникова
Надо дождаться основного турнира, который ранее, до закрытия для российских спортсменов международных стартов, был главным отборочным - ЧР. Уверена, что там ультра си увидим.
+12
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Gilonjon862
Техника откатилась лет на 20. Куда там ультра си, никто не может собрать максимальную сложность из тройных. Риттовый каскад никто не делает предпочитая секвенции и 3-2. Сейчас 5 квадов Трусовой с двумя квад лутцами во второй половине представляется как что-то из мифов древней Греции, хотя было в прошлом году.
+18
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Elenavasilevna
Ровняемся на уровень мирового ФК ))
+11
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Алеся Ткаченко
Что то мне опять Лиза вспомнилась,которую поливали помоями за то что она ультра-си не прыгнула на ОП.Ну вот соревнования начались и хотелось бы спросить,а остальные фигуристки что,много этих ультрасей напрыгали?И это при том что они гораздо младше Лизы
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waleri
А зачем? Международки нет, а когда возобновиться будут рулить уже иные герои. Вопрос только в тайминге.
+6
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+5
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Мороженко
Ну и ладно. Пока можно побеждать без них, никто на риск не пойдёт.
Аня и Саша ушли, теперь нет смысла убиваться, что бы попасть в тройку.
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Георгий Большаков
Ответ Gilonjon862
Техника откатилась лет на 20. Куда там ультра си, никто не может собрать максимальную сложность из тройных. Риттовый каскад никто не делает предпочитая секвенции и 3-2. Сейчас 5 квадов Трусовой с двумя квад лутцами во второй половине представляется как что-то из мифов древней Греции, хотя было в прошлом году.
Вы же сами этого хотели
+5
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Angelizer
Ответ orlitza
Весь взлёт был прежде всего результатом гигантской работы ТШТ, подбором очень талантливых девочек и денной и нощной работ с ними. А иначе не бывает.
Лол

Весь взлет был результатом того, что Трусова была без тормозов и прошла тот путь, на который мужской одиночке потребовалось 30 лет, за один олимпийский сезон.

В целом сейчас как бы видно, что дает "гигантская работа ТШТ" без такого флагмана, как Трусова :)
+5
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Omar Sivori
Ответ Gemma157
Ну и где техническая революция в женском ФК? На какой-нибудь иностранной водокачке уровень не сильно меньше будет..
Япония сейчас на голову выше
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nadenki
А когда будет пост с заголовком, что на всех прошедших этапах только ученицей Тутберидзе были исполнены элементы ультра- си??)))
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Sonyas
Ответ orlitza
Весь взлёт был прежде всего результатом гигантской работы ТШТ, подбором очень талантливых девочек и денной и нощной работ с ними. А иначе не бывает.
И? Они перестали работать? Или талантливые девочки закончились?
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pas33pas
Ответ Mbest77
Ну а зачем? В отсутствии конкуренции уровень будет падать
Внутренняя конкуренция была огромной и раньше. И сейчас любой успешный четверной дал бы огромное преимущество любой из этих девушек. Так что причина неудач в чём-то другом.
+3
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pas33pas
Ответ Анастасия Прудникова
Надо дождаться основного турнира, который ранее, до закрытия для российских спортсменов международных стартов, был главным отборочным - ЧР. Уверена, что там ультра си увидим.
Вы видимо неверно поняли новость. Это пятый этап ГП, т.е. 3 этапа - это далеко не все. На первых двух была Петросян, которая как раз что-то напрыгать может и в этом сезоне.
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Omar Sivori
Ответ Gilonjon862
Техника откатилась лет на 20. Куда там ультра си, никто не может собрать максимальную сложность из тройных. Риттовый каскад никто не делает предпочитая секвенции и 3-2. Сейчас 5 квадов Трусовой с двумя квад лутцами во второй половине представляется как что-то из мифов древней Греции, хотя было в прошлом году.
Да даже катаются криво,еле на ногах стоят
+3
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vm68
ИСУ же ясно дал понять. Ультра-си у женщин не нужны. Так что нормальная, правильная тенденция.
+7
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Irina29
М-да...печально всё это, с каждый этапом уровень всё ниже и ниже, посмотрим что в Москве будет, есть всё таки надежда. А то весь прошлый год смеялись над миром, мол наши же круче, в общем досмеялись называется.
+7
-4
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Omar Sivori
Ответ vm68
ИСУ же ясно дал понять. Ультра-си у женщин не нужны. Так что нормальная, правильная тенденция.
да вообще не нужны эти сложные элементы,главное платьюшко красивое
+2
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Рустем Галеев
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туктамышевой и акатьевой нет
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Нина Юдина
Докатились и опустились до МС, и значить на МС все нормально!!!
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nadenki
Ответ Angelizer
Лол Весь взлет был результатом того, что Трусова была без тормозов и прошла тот путь, на который мужской одиночке потребовалось 30 лет, за один олимпийский сезон. В целом сейчас как бы видно, что дает "гигантская работа ТШТ" без такого флагмана, как Трусова :)
Даёт Стрельцову, Базылюк, Двоеглазову, Федотова, Петросян.. Так- то нормально.. Сезон покажет, кого ещё
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V_k
Одни спортсменки ТШТ плюс Горбачева только и остались биться за квады, заходят на них на каждом этапе, Камила в Москве наверняка будет опять рисковать с 4Т. Все остальные расслабились и катают упрощенные программы.
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Irina29
Ответ Orange carrot
От кого вы в Москве ультра-си ждете? Может, Жилина восстановилась, конечно, но есть сомнения.
А, как же, жду😄 Надежда умирает последней, не хочется после такого доминирования нашей ЖО, чтоб она скатилась в прошлый век.
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Хрустальный Гусенок
и в Москве наверное будет то же самое, не надо рискованных прыжков, когда ты не уверен на 100%
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Enchanter WIZZARD
Зря Лиза ушла. Если у нее остался триксель могла бы спокойно отдоминировать сезон
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Залина Малина
И? Это новость?
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Orange carrot
Ответ Irina29
М-да...печально всё это, с каждый этапом уровень всё ниже и ниже, посмотрим что в Москве будет, есть всё таки надежда. А то весь прошлый год смеялись над миром, мол наши же круче, в общем досмеялись называется.
От кого вы в Москве ультра-си ждете? Может, Жилина восстановилась, конечно, но есть сомнения.
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Дружба11
А трикселистку Лизу изгнали своим подлым судейством.
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pelod
международка без наших не гойда, хнык
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Kristine Kristine
Без квадов и без скандалов. Отличный этам!
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну и где техническая революция в женском ФК? На какой-нибудь иностранной водокачке уровень не сильно меньше будет..
+7
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AAPolyansky
Ответ Рустем Галеев
туктамышевой и акатьевой нет
Туктамышева завершила карьеру, у Акатьевой травма, из-за которой она, возможно, пропустит сезон
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метель
Ответ Тайга86
Почему-то ни на минуту не сомневаюсь, что даже без них мы бы на гс всё равно были бы первыми, но интрига конечно же бы появилась и разрывов в оценках между первыми и остальными стало на порядок меньше. А если ещё хотя бы 1-2 у-сей….Пустите уже, девочки все покажут и ещё не раз удивят)
кто бы был там первый? Синицына,Фролова? от российских фигуристок ждут чего то необыкновенного, а тут такие середнячки выходят, они вряд ли попали бы в первую десятку с таким прошловековым контентом, тем более, что в мире нас не особо ,любят, на голову должны быть выше всех.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Мороженко
Ну и ладно. Пока можно побеждать без них, никто на риск не пойдёт. Аня и Саша ушли, теперь нет смысла убиваться, что бы попасть в тройку.
эти девушки еще делали старшие квады) но я понимаю девушек зачем убиваться в четверные если нету международного сезона. но то что если даже девушек допустят до ОИ, думаю так же больше двух квадов не увидим. А вот где Ника из Плющенько вроде во взрослые вышла у нее та были как никак хорошие квады.
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Алёна Вода
Ответ Enchanter WIZZARD
Зря Лиза ушла. Если у нее остался триксель могла бы спокойно отдоминировать сезон
Потому и ушла, что ничего не осталось
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