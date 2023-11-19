Никто из фигуристок не исполнил прыжки ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России

Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России.

в произвольной программе на этапе в Самаре упала с недокрученного в четверть оборота четверного тулупа. Ангелина Палагина допустила падение с тройного акселя, недокрученного на две галки.

Победу одержала Ксения Синицына, не заходившая на ультра-си.

На этапах в Казани и Красноярске также не было успешных попыток прыжков ультра-си.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?