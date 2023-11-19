Никто из фигуристок не исполнил прыжки ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России
Ни одна фигуристка не справилась с ультра-си на третьем подряд этапе Гран-при России.
Дарья Садкова в произвольной программе на этапе в Самаре упала с недокрученного в четверть оборота четверного тулупа. Ангелина Палагина допустила падение с тройного акселя, недокрученного на две галки.
Победу одержала Ксения Синицына, не заходившая на ультра-си.
На этапах в Казани и Красноярске также не было успешных попыток прыжков ультра-си.
Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?
Аня и Саша ушли, теперь нет смысла убиваться, что бы попасть в тройку.
Весь взлет был результатом того, что Трусова была без тормозов и прошла тот путь, на который мужской одиночке потребовалось 30 лет, за один олимпийский сезон.
В целом сейчас как бы видно, что дает "гигантская работа ТШТ" без такого флагмана, как Трусова :)