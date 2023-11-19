Нелюбова исполнила тройной лутц вместо четверного в произвольной на Гран-при в Самаре и нарушила правило о запрете на повтор прыжков
Камилла Нелюбова нарушила правило о запрете на повтор прыжков в произвольной программе.
На Гран-при в Самаре Нелюбова заявила в произвольной программе четверной лутц, но в прокате сделала только тройной.
Также были исполнены каскад двойной аксель – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной риттбергер, тройной риттбергер.
Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть повторены в одной программе. Таким образом, третий тройной лутц Нелюбовой обнулили.
За произвольную фигуристка получила 118,32 балла.
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