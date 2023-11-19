Нелюбова исполнила тройной лутц вместо четверного в произвольной на Гран-при в Самаре и нарушила правило о запрете на повтор прыжков

Теги сборная России женское катание Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Камилла Нелюбова нарушила правило о запрете на повтор прыжков в произвольной программе.

На Гран-при в Самаре Нелюбова заявила в произвольной программе четверной лутц, но в прокате сделала только тройной.

Также были исполнены каскад двойной аксель – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной риттбергер, тройной риттбергер. 

Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть повторены в одной программе. Таким образом, третий тройной лутц Нелюбовой обнулили. 

За произвольную фигуристка получила 118,32 балла. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Varfolomeyev
Ответ manticora
Разъясните мне, пожалуйста, а комбинацию с двумя акселями можно повторять? Или если первая комбинация начинается с акселя, а во второй комбинации он стоит вторым элементом, то тогда можно?
Если аксель первый прыжок, то это каскад, а не комбинация (секвенция). В комбинации между двумя прыжками делается один шаг на льду.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Заменить лутц на флип не догадалась? Или даже на двойной лутц заменить - всяко баллов было бы больше. Налицо прокол тренерского штаба и самой спортсменки - не иметь запасного плана, если квадлутц не получится и не уметь в прокате менять прыжки во второй половине
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
manticora
Разъясните мне, пожалуйста, а комбинацию с двумя акселями можно повторять? Или если первая комбинация начинается с акселя, а во второй комбинации он стоит вторым элементом, то тогда можно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
manticora
Ответ Peter Varfolomeyev
Если аксель первый прыжок, то это каскад, а не комбинация (секвенция). В комбинации между двумя прыжками делается один шаг на льду.
Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий