Нелюбова исполнила тройной лутц вместо четверного в произвольной на Гран-при в Самаре и нарушила правило о запрете на повтор прыжков

Камилла Нелюбова нарушила правило о запрете на повтор прыжков в произвольной программе.

На Гран-при в Самаре Нелюбова заявила в произвольной программе четверной лутц, но в прокате сделала только тройной.

Также были исполнены каскад двойной аксель – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной тулуп, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной лутц – двойной риттбергер, тройной риттбергер.

Из всех тройных и четверных прыжков только два могут быть повторены в одной программе. Таким образом, третий тройной лутц Нелюбовой обнулили.

За произвольную фигуристка получила 118,32 балла.