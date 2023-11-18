Горелкин о ритм-танце: «Немножко видоизменили программу, рисунок. В самбе добавили скорости и старались больше доносить тему восьмидесятых»

Фигурист Даниил Горелкин рассказал об изменениях в ритм-танце.

Горелкин в дуэте с Софьей Леонтьевой занимает третье место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре.

«Мы много работали. Немножко видоизменили программу, рисунок. В самбе добавили скорости и старались больше доносить тему восьмидесятых. Зал сегодня заводил, было действительно здорово! Атмосфера суперская, классный каток», – сказал Горелкин.

«Сегодня на ритм‑танец было легче настраиваться, чем на прошлом этапе. Кататься было комфортно. Завтра будет легче, потому что нам сложнее выходить на ритм‑танец. Перед произвольной программой у нас все отлично, все в порядке с костюмами», – добавила Леонтьева.