Горелкин о ритм-танце: «Немножко видоизменили программу, рисунок. В самбе добавили скорости и старались больше доносить тему восьмидесятых»

Теги сборная России танцы на льду Софья Леонтьева Даниил Горелкин Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигурист Даниил Горелкин рассказал об изменениях в ритм-танце.

Горелкин в дуэте с Софьей Леонтьевой занимает третье место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре.

«Мы много работали. Немножко видоизменили программу, рисунок. В самбе добавили скорости и старались больше доносить тему восьмидесятых. Зал сегодня заводил, было действительно здорово! Атмосфера суперская, классный каток», – сказал Горелкин.

«Сегодня на ритм‑танец было легче настраиваться, чем на прошлом этапе. Кататься было комфортно. Завтра будет легче, потому что нам сложнее выходить на ритм‑танец. Перед произвольной программой у нас все отлично, все в порядке с костюмами», – добавила Леонтьева.

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2 комментария

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Док Аксель
И вам удалось. Публика это чувствует особенно для кого 80-е годы счастливая и весёлая молодость. Удачи в ПП ребятам.
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Draypadi
Молодцы, ребята!
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