Хавронина о публике в Самаре: «Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы»

Ирина Хавронина рассказала о теплом приеме публики на Гран-при России в Самаре.

в дуэте с занимает второе место после ритм-танца.

«Мы много работали, как и обычно, исправляли неточности, ошибки, которые были допущены ранее.

Публика здесь очень громкая, все поддерживают. Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы. Вообще очень тепло нас приняли здесь», – сказала фигуристка.

«Мы немного изменили начало дорожки, поменяли твизлы по сравнению с первым этапом», – добавил Нарижный.