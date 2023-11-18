Хавронина о публике в Самаре: «Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы»
Ирина Хавронина рассказала о теплом приеме публики на Гран-при России в Самаре.
Хавронина в дуэте с Девидом Нарижным занимает второе место после ритм-танца.
«Мы много работали, как и обычно, исправляли неточности, ошибки, которые были допущены ранее.
Публика здесь очень громкая, все поддерживают. Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы. Вообще очень тепло нас приняли здесь», – сказала фигуристка.
«Мы немного изменили начало дорожки, поменяли твизлы по сравнению с первым этапом», – добавил Нарижный.
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