Хавронина о публике в Самаре: «Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Ирина Хавронина рассказала о теплом приеме публики на Гран-при России в Самаре.

Хавронина в дуэте с Девидом Нарижным занимает второе место после ритм-танца.

«Мы много работали, как и обычно, исправляли неточности, ошибки, которые были допущены ранее.

Публика здесь очень громкая, все поддерживают. Выходили с тренировки, бабушки к нам подошли, просили автографы. Вообще очень тепло нас приняли здесь», – сказала фигуристка.

«Мы немного изменили начало дорожки, поменяли твизлы по сравнению с первым этапом», – добавил Нарижный.

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3 комментария

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tanya_1111
"бабушки к нам подошли, просили автографы." - и правильно сделали, если так пойдет к вам потом не подберешься )))
+21
-1
+20
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Док Аксель
Бабушки понимают толк в фигурном катании и в танцах в частности. Они ещё видели прокаты Горшкова с Пахомовой, светлая и вечная им память.
+17
0
+17
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Прекрасная фурия
Любимые, утонченные, особенные, ни на кого не похожие
+2
0
+2
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