Елизавета Худайбердиева: «Не скажу, что это был суперпрокат. Надеемся, что он будет к чемпионату России»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Худайбердиева и Базин прокомментировали прокат ритм-танца на Гран-при в Самаре.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре.

«Очень круто выступать дома, зрителям огромное спасибо, колоссальная поддержка. Было волнительно, но радостно», – сказал Базин.

«Мандраж был, но какая-то уверенность в этой программе появляется. Наверное, это был первый раз, когда нас так приняли зрители, кто-то стоя приветствовал. Не скажу, что это был суперпрокат, надеемся, что он будет к чемпионату России. Но это было гораздо лучше и эмоциональнее, чем в Уфе», – добавила Худайбердиева.

На тренировку перед этапом она вышла в новом платье.

«По платью – мы пока решаем. Нас подвело, что, с одной стороны, круто, что так хорошо освещается каждый шаг в фигурном катании, а с другой... Мы решили посмотреть, как отреагируют специалисты. Посмотрим», – отметила фигуристка.

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3 комментария

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lepestok
мне кажется, эта пара достигла своего потолка и ничего нового они показать не могут. Катаются хорошо, но за душу не берут.
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private dancer
Надеюсь, что на ЧР вас скинут наконец с первого места.
+1
-1
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Оскар Муравьёв
Ответ private dancer
Надеюсь, что на ЧР вас скинут наконец с первого места.
Букин Степанова номер один
0
0
0
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