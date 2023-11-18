Елизавета Худайбердиева: «Не скажу, что это был суперпрокат. Надеемся, что он будет к чемпионату России»

Худайбердиева и Базин прокомментировали прокат ритм-танца на Гран-при в Самаре.

и занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре.

«Очень круто выступать дома, зрителям огромное спасибо, колоссальная поддержка. Было волнительно, но радостно», – сказал Базин.

«Мандраж был, но какая-то уверенность в этой программе появляется. Наверное, это был первый раз, когда нас так приняли зрители, кто-то стоя приветствовал. Не скажу, что это был суперпрокат, надеемся, что он будет к чемпионату России. Но это было гораздо лучше и эмоциональнее, чем в Уфе», – добавила Худайбердиева.

На тренировку перед этапом она вышла в новом платье.

«По платью – мы пока решаем. Нас подвело, что, с одной стороны, круто, что так хорошо освещается каждый шаг в фигурном катании, а с другой... Мы решили посмотреть, как отреагируют специалисты. Посмотрим», – отметила фигуристка.