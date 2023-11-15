Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кузьмина и Студеникин, Григорьева и Артющенко, Линчевская и Щербаков представят произвольные танцы
16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в танцах на льду.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Полина Неганова – Роман Федотов
2. Анна Елисеева – Михаил Числов
3. Кира Листкова – Дмитрий Симонов
4. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Вторая разминка
5. Вероника Шульпина – Глеб Солович
6. Валерия Камаева – Лев Сергеев
7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
8. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев
Третья разминка
9. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
10. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
11. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Положение после ритм-танца
1. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 70,29
2. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 65,34
3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 60,91
4. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 60,69
5. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 57,56
6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 56,50
7. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 55,90
8. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 53,78
9. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,78
10. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 52,24
11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 48,83
12. Полина Неганова – Роман Федотов – 38,48
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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