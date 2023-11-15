Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кузьмина и Студеникин, Григорьева и Артющенко, Линчевская и Щербаков представят произвольные танцы

16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Полина Неганова – Роман Федотов

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Кира Листкова – Дмитрий Симонов

4. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Вторая разминка

5. Вероника Шульпина – Глеб Солович

6. Валерия Камаева – Лев Сергеев

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

8. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

Третья разминка

9. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

10. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

11. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Положение после ритм-танца

1. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 70,29

2. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 65,34

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 60,91

4. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 60,69

5. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 57,56

6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 56,50

7. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 55,90

8. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 53,78

9. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,78

10. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 52,24

11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 48,83

12. Полина Неганова – Роман Федотов – 38,48

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин