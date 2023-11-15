Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кузьмина и Студеникин, Григорьева и Артющенко, Линчевская и Щербаков представят произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Дмитрий Студеникин Таисия Линчевская Евгений Артющенко Серия Гран-при России Милана Кузьмина Полина Пилипенко Василиса Григорьева Георгий Трубкин Дмитрий Щербаков Волжский пируэт Анна Елисеева Михаил Числов Полина Неганова Роман Федотов Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Кира Листкова Дмитрий Симонов Глеб Чернышев Вероника Шульпина Глеб Солович Валерия Камаева Лев Сергеев Фигурное катание

16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Полина Неганова – Роман Федотов

2. Анна Елисеева – Михаил Числов

3. Кира Листкова – Дмитрий Симонов

4. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Вторая разминка

5. Вероника Шульпина – Глеб Солович

6. Валерия Камаева – Лев Сергеев

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

8. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

Третья разминка

9. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

10. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

11. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

12. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Положение после ритм-танца

1. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 70,29

2. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 65,34

3. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 60,91

4. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 60,69

5. Полина Пилипенко – Глеб Чернышев – 57,56

6. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 56,50

7. Валерия Камаева – Лев Сергеев – 55,90

8. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 53,78

9. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,78

10. Кира Листкова – Дмитрий Симонов – 52,24

11. Анна Елисеева – Михаил Числов – 48,83

12. Полина Неганова – Роман Федотов – 38,48

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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