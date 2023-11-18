Татьяна Тарасова: «Я большая поклонница Синицыной. Она огромная молодец, не разочаровала!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Ксения Синицына Майя Хромых Дарья Садкова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала себя поклонницей фигуристки Ксении Синицыной.

Синицына лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре. Второе место занимает Дарья Садкова, третье – Майя Хромых.

«Я большая поклонница Ксении Синицыной. Она огромная молодец, не разочаровала! Что касается ситуации с ее переломом, то всегда надо обращаться к двум разным врачам, чтобы иметь второе мнение.

Дарья Садкова тоже понравилась, все чистенько. У Майи пока немного не получается, но ничего, нужно время», – сказала заслуженный тренер СССР.

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5 комментариев

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Лиза Михайлова
Татьяна Анатольевна самый большой глор😂 😂😂

Занимай первое место, и ТАТ твоя самая большая поклонница))))😅
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unknownman
Никогда не замечал от Татьяны Анатольевны, чтобы она была поклонницей Синициной. Не удивлюсь, если она вообще впервые сегодня произнесла ее имя и фамилию.
+3
-1
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Мороженко
Синицына действительно сегодня лучшая, 3-3 и без косяков, но мне показалось, что были недокрутики небольшие.
Посмотрим, что будет завтра, удачи!
+1
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Jessi
Ответ Мороженко
Синицына действительно сегодня лучшая, 3-3 и без косяков, но мне показалось, что были недокрутики небольшие. Посмотрим, что будет завтра, удачи!
Недокрут у Садковой на флипе почему не отметили?
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Мороженко
Ответ Jessi
Недокрут у Садковой на флипе почему не отметили?
Я то откуда знаю)
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