Татьяна Тарасова: «Я большая поклонница Синицыной. Она огромная молодец, не разочаровала!»

Татьяна Тарасова назвала себя поклонницей фигуристки Ксении Синицыной.

Синицына лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре. Второе место занимает Дарья Садкова, третье – .

«Я большая поклонница . Она огромная молодец, не разочаровала! Что касается ситуации с ее переломом, то всегда надо обращаться к двум разным врачам, чтобы иметь второе мнение.

тоже понравилась, все чистенько. У Майи пока немного не получается, но ничего, нужно время», – сказала заслуженный тренер СССР.