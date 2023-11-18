Татьяна Тарасова: «Я большая поклонница Синицыной. Она огромная молодец, не разочаровала!»
Татьяна Тарасова назвала себя поклонницей фигуристки Ксении Синицыной.
Синицына лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре. Второе место занимает Дарья Садкова, третье – Майя Хромых.
«Я большая поклонница Ксении Синицыной. Она огромная молодец, не разочаровала! Что касается ситуации с ее переломом, то всегда надо обращаться к двум разным врачам, чтобы иметь второе мнение.
Дарья Садкова тоже понравилась, все чистенько. У Майи пока немного не получается, но ничего, нужно время», – сказала заслуженный тренер СССР.
Занимай первое место, и ТАТ твоя самая большая поклонница))))😅
Посмотрим, что будет завтра, удачи!