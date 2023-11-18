Майя Хромых: «Еще не совсем втянулась в соревновательный режим. Нужно больше выступать»

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Майя Хромых заявила, что еще не втянулась в соревновательный режим.

Сегодня фигуристка заняла третье место в короткой программе (66,69 балла) на этапе Гран-при России в Самаре.

«Я работала над своим настроем. Настраивалась на чистый прокат. Есть, что есть. Было лучше, чем в Красноярске. И я этим удовлетворена.

Еще не совсем втянулась в соревновательный режим. Нужно больше выступать», – сказала Хромых.

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7 комментариев

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Наталья Карлова
Майя выступай! Дорогу осилит идущий!
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Snegirochka
Майя очень нервничала, но постаралась собраться. Нужно продолжать обязательно, Майя сможет)
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Тайга86
Наверное да, нужно больше выступать, втягиваться, убирать зажатость. Пока Майя сама на себя не похожа, хотя ее мастерство и красота никуда не ушли. Удачи. Как бы там не было, а видеть ее снова соревнующуюся очень приятно.
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Ваша Фантазия
Очень хочется пожелать Майе не сдаваться и при этом не форсировать подготовку. Возвращаться после такого перерыва конечно сложно и физически, и психологически. И мне кажется, что ей нужно выступать, пусть так, пусть с ошибками, но постепенно привыкать к соревнованиям. Главное, чтобы здоровье позволяло.Желаю, чтобы у нее все получилось!
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Tatuana
Майя молодец, удачи в ПП
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