Майя Хромых: «Еще не совсем втянулась в соревновательный режим. Нужно больше выступать»

Майя Хромых заявила, что еще не втянулась в соревновательный режим.

Сегодня фигуристка заняла третье место в короткой программе (66,69 балла) на этапе Гран-при России в Самаре.

«Я работала над своим настроем. Настраивалась на чистый прокат. Есть, что есть. Было лучше, чем в Красноярске. И я этим удовлетворена.

Еще не совсем втянулась в соревновательный режим. Нужно больше выступать», – сказала Хромых.