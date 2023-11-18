Синицына о травме в сентябре: «Врачи не заметили перелом. Мне сказали, что это ушиб, что все пройдет через 2 часа»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Ксения Синицына Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, как врачи не заметили у нее перелом.

Сегодня Синицына выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Самаре. В сентябре она сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов.

«Самочувствие в норме, травмы меня больше не беспокоят. Морально тяжело было выходить на лед и все восстанавливать.

На контрольных прокатах мне сказали, что это ушиб, что все пройдет через 2 часа. Потом врачи тоже говорили, что это ушиб. Делали облегченные программы. Прихожу потом к врачу, он говорит: у тебя же был перелом. Врачи не заметили перелом, не доглядели. Рентгенолог же не дает снимок на руки, а отправляет травматологу. А тот сказал, что ничего не видит.

Приходилось восстанавливаться. Вышла на лед, а на следующий день все посыпалось. Была в шатком режиме, полторы недели назад только пришла в норму, собрала себя в кучу», - рассказала Синицына.

12 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Гнать таких врачей. Когда начнут за ошибки наказывать?!
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Виктория Лысикова
История дикая, но для нашей медицины типичная, увы
Главное, чтобы обошлось без последствий.
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unknownman
Очень типичная ситуация для нашей медицины, думалось, что хоть спортсменов в Москве обслуживают более зрячие врачи, но, оказывается, нет.
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Юра Плисецкий
Здоровья Ксении. И спасибо, что всё выдержала, вышла на лёд и показала шикарное катание.
Удачи завтра.
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Anna
Быстро она восстановилась после перелома
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Док Аксель
Больше к тем врачам, Ксюша, не обращайся им дедакшн, мягко выражаясь. При нынешних диагностических возможностях только слепые доктора как судьи в фигурном катании могут не видеть очевидного.
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Yasenka
Всегда было интересно, как можно не заметить…перелом.
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Оз
Мда уж. Позорный уровень медицины у нас в стране.
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Товарищ Майор.
Врачи без границ...
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Марина Сидорова
В смысле, рентгенолог же делает описание, а не просто снимок, и это описание выдаётся на руки, как и все медицинские заключения
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Kovka Gnutik
На самом деле, подсказываю одной из моих любимых фигуристок, снимок можно увидеть в личном кабинете, в электронной мед.карте.
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Адриана
Это врачи сборной или в поликлинике по месту жительства? Ничего ж себе...
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