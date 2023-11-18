Синицына о травме в сентябре: «Врачи не заметили перелом. Мне сказали, что это ушиб, что все пройдет через 2 часа»

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, как врачи не заметили у нее перелом.

Сегодня Синицына выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Самаре. В сентябре она сломала плюсневую кость стопы на тренировке во время контрольных прокатов.

«Самочувствие в норме, травмы меня больше не беспокоят. Морально тяжело было выходить на лед и все восстанавливать.

На контрольных прокатах мне сказали, что это ушиб, что все пройдет через 2 часа. Потом врачи тоже говорили, что это ушиб. Делали облегченные программы. Прихожу потом к врачу, он говорит: у тебя же был перелом. Врачи не заметили перелом, не доглядели. Рентгенолог же не дает снимок на руки, а отправляет травматологу. А тот сказал, что ничего не видит.

Приходилось восстанавливаться. Вышла на лед, а на следующий день все посыпалось. Была в шатком режиме, полторы недели назад только пришла в норму, собрала себя в кучу», - рассказала Синицына.