Дарья Садкова: «Утром не очень хорошо прошла тренировка, поэтому я нервничала перед стартом. Выступать два раза подряд сложнее психологически, чем физически»

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Дарья Садкова объяснила нервозность перед этапом Гран-при России в Самаре.

Сегодня фигуристка заняла второе место в короткой программе (72,93 балла). Лидирует Ксения Синицына (73,77).

«Не удалось хорошо показать первый прыжок. Флип был сделан криво, им я недовольна. Остальной частью программы я довольна. Но я все равно пересмотрю прокат, распечатки, сделаю работу над ошибками. Не очень хорошо здесь прошла тренировка утром, поэтому я нервничала перед стартом.

Выступать два раза подряд сложнее психологически, чем физически. Только прилетела с Казани, а на третий тренировочный день уже улетать в Самару. И нужно забыть все, что было на том этапе», – сказала Садкова.

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1 комментарий

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Ягун Ягунини
Даша, привыкай к взрослым зарубам.
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