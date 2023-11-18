Дарья Садкова: «Утром не очень хорошо прошла тренировка, поэтому я нервничала перед стартом. Выступать два раза подряд сложнее психологически, чем физически»

Дарья Садкова объяснила нервозность перед этапом Гран-при России в Самаре.

Сегодня фигуристка заняла второе место в короткой программе (72,93 балла). Лидирует Ксения Синицына (73,77).

«Не удалось хорошо показать первый прыжок. Флип был сделан криво, им я недовольна. Остальной частью программы я довольна. Но я все равно пересмотрю прокат, распечатки, сделаю работу над ошибками. Не очень хорошо здесь прошла тренировка утром, поэтому я нервничала перед стартом.

Выступать два раза подряд сложнее психологически, чем физически. Только прилетела с Казани, а на третий тренировочный день уже улетать в Самару. И нужно забыть все, что было на том этапе», – сказала Садкова.