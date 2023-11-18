«Я устал расстраиваться. Хочу счастливую радостную жизнь, а не это все». Мозалев после 7-го места в короткой программе
Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что мотивирует его продолжать кататься.
Сегодня Мозалев занял седьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре. Лидирует Петр Гуменник.
– Это можно уже забыть и дальше кататься в удовольствие. Сейчас главное не результат. Международных соревнований сейчас нет, надо просто получать удовольствие и не зацикливаться на прыжках.
На каждом старте разные ощущения, перелет, каток, зрители. Нужно было чуть иначе готовиться. Я устал расстраиваться. Я хочу счастливую радостную жизнь, а не это все.
– В спорте?
– В принципе вообще. Можно сказать, сейчас я катаюсь ради своих фанатов и зрителей, это моя единственная мотивация сейчас, – сказал Мозалев.
Скользкая это дорожка, Андрюша.
Самое время заняться приведением себя в нормальную форму - заняться повышением выносливости, подсушиться, поработать над высотой прыжка, подумать над программами и убрать лишние, мешающие элементы. Чтобы, когда на международку выпустят, уже во всеоружии быть.
А тут человек совсем булки расслабил.
Два сезона назад был 3-м на ЧР, а Петя то ли 4, то ли 5, не помню. И что сейчас?
Удачи завтра и хорошего настроения!
И вообще-то Мозалев выиграл юниорский чемпионат мира, и у него ещё 2 серебра с ЮФГП и ЮОИ. И Андрей прекрасно знаком с атмосферой международных соревнований, понятно, что в текущей ситуации мотивацию тяжело найти.
трудно искать мотивацию на внутренних стартах.
Исключение пары МГи БК, но
у них личные счёты, как мне кажется.
А Андрей выигрывал или был на пьедесталах юниорских ОИ, ЧМ, был первым после КП на взрослом ЧЕ, отобрался на ОИ. Понятно, что нынешняя ситуация не может не давить.
Но! Надо перестраивать мышление с длинных дистанций на короткие.
Ставить промежуточной целью - пьедестал ЧР, рассматривать эти внутренние сезоны как, во-первых, возможность стабилизировать имеющийся арсенал, во-вторых, как временную фору перед возвращением на международку натренировать новые прыжки, усилиться. Только так. По-другому не получится выйти из хандры.
Жизнь непредсказуема. Надо делать по максимуму сейчас.
За Андрея болела и продолжу болеть несмотря ни на что)) Он классный катальщик, приятный умный воспитанный интровертный парень и может иметь хорошую спортивную карьеру, если иметь правильный настрой и не загоняться от неудач в текущем сезоне. У любого спортсмена есть более удачные сезоны, есть - менее удачные.