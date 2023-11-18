«Я устал расстраиваться. Хочу счастливую радостную жизнь, а не это все». Мозалев после 7-го места в короткой программе

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что мотивирует его продолжать кататься.

Сегодня Мозалев занял седьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре. Лидирует Петр Гуменник.

– Это можно уже забыть и дальше кататься в удовольствие. Сейчас главное не результат. Международных соревнований сейчас нет, надо просто получать удовольствие и не зацикливаться на прыжках.

На каждом старте разные ощущения, перелет, каток, зрители. Нужно было чуть иначе готовиться. Я устал расстраиваться. Я хочу счастливую радостную жизнь, а не это все.

– В спорте?

– В принципе вообще. Можно сказать, сейчас я катаюсь ради своих фанатов и зрителей, это моя единственная мотивация сейчас, – сказал Мозалев.

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41 комментарий

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Revery
Ну вот вам и объяснение спокойствию и улыбкам в кике.
Скользкая это дорожка, Андрюша.
Самое время заняться приведением себя в нормальную форму - заняться повышением выносливости, подсушиться, поработать над высотой прыжка, подумать над программами и убрать лишние, мешающие элементы. Чтобы, когда на международку выпустят, уже во всеоружии быть.
А тут человек совсем булки расслабил.
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Любовь Потанина
Да, с таким настроем можно просто в шоу кататься... Жаль!(
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Здравый@смысл@
Эх, Андрей… дело не в отсутствии международных стартов, а в той планке, которую ты должен сам себе ставить, чтобы быть лучшим в деле, которым занимаешься. Ты спортсмен, не забывай об этом!
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Juliana11
Фанатам,что твои падения нравятся? Так и без фанатов можно остаться!
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Анаис_Анаис
Так ведь и фанатов не останется - никаких нервов не хватит. Парень чувствительный, интровертный, хорошего бы специалиста-психолога с ним поработать, но захочет ли он сам разгребать? Не хватает бойцовского спортивного духа - это очевидно. "Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орёл"(с) советская классика).
Два сезона назад был 3-м на ЧР, а Петя то ли 4, то ли 5, не помню. И что сейчас?
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lepestok
Андрей, Андрей. Так ты до международки не доберешься(((
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сколько Мозалев выступает на высоком уровне в нашей мужской одиночке: 3, 4 сезона? Конечно он устал, как и Миша, и многие другие наши парни. Такие прокаты тоже нужны, если бы они не падали, то соответственно не поднимались бы потом.
Удачи завтра и хорошего настроения!
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Анаис_Анаис
Ответ smoky eyes
Думаю, это маска. Но лучше бы просто молчал на вью как Миша в своё время. Думаю, тренеру не радостно от таких слов, а он тоже хочет счастливую жизнь.
На Мишу и катили постоянно, что он молчит и ничего не комментирует.
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Оз
Ответ Асель Кабышева
Он был на международных соревнованиях и катался точно также. Не в этом дело совершенно.
В смысле? Андрей на ЧЕ 4 место занял. Это вообще-то очень достойный результат. И с того ЧЕ у него ещё и малая золотая медаль за КП.
И вообще-то Мозалев выиграл юниорский чемпионат мира, и у него ещё 2 серебра с ЮФГП и ЮОИ. И Андрей прекрасно знаком с атмосферой международных соревнований, понятно, что в текущей ситуации мотивацию тяжело найти.
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Ягун Ягунини
"Заболела - полечися ", устал - отдохни. В любом случае, что то надо делать. Поменять тренировочную методику, тренера, и т.п. Неприятно смотреть, что настолько талантливый фигурист никак не выберется из полосы неудач((
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Товарищ Майор.
Разочаровывает Андрей таким подходом
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smoky eyes
Думаю, это маска. Но лучше бы просто молчал на вью как Миша в своё время. Думаю, тренеру не радостно от таких слов, а он тоже хочет счастливую жизнь.
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versa
На самом деле удовольствия от собственного катания совсем не видно. Куда что пропало? Как-то по инерции идут и программы, и исполнение.
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Тина_Тина
Так ведь ясно, что недоволен собой! Но как всегда, читаем одно и не читаем другое.
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floret
Апатия захлестнула Андрея, жаль. Надо выбираться.
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Юлия
Мозалев откатав на Олимпиаде абы как сказал тоже самое.
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Тина_Тина
Плохо ему. Слишком много улыбается и много слов, маскируется.
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Юлия
можно подумать, если бы МС были он бы туда попал с такими прокатами.
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Виктория Устинова
Ответ Оз
В смысле? Андрей на ЧЕ 4 место занял. Это вообще-то очень достойный результат. И с того ЧЕ у него ещё и малая золотая медаль за КП. И вообще-то Мозалев выиграл юниорский чемпионат мира, и у него ещё 2 серебра с ЮФГП и ЮОИ. И Андрей прекрасно знаком с атмосферой международных соревнований, понятно, что в текущей ситуации мотивацию тяжело найти.
Тут я с Вами полностью согласна.Всем нашим ребятам, кто участвовал в международных соревнованиях и завоёвывал там места и медали, им сейчас очень
трудно искать мотивацию на внутренних стартах.
Исключение пары МГи БК, но
у них личные счёты, как мне кажется.
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glacial
" и не зацикливаться на прыжках" - оно и видно..
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Тина_Тина
Ответ Асель Кабышева
Он был на международных соревнованиях и катался точно также. Не в этом дело совершенно.
например на Европе в КП?
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Тина_Тина
Ответ floret
Апатия захлестнула Андрея, жаль. Надо выбираться.
была бы апатия, бросил бы спорт
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Асель Кабышева
Он был на международных соревнованиях и катался точно также. Не в этом дело совершенно.
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Лучшее_враг_хорошего
Да, сейчас нет международных соревнований, да сейчас тяжело любому спортсмену топ-уровня, из тех, кто раньше был на международных турнирах.
А Андрей выигрывал или был на пьедесталах юниорских ОИ, ЧМ, был первым после КП на взрослом ЧЕ, отобрался на ОИ. Понятно, что нынешняя ситуация не может не давить.
Но! Надо перестраивать мышление с длинных дистанций на короткие.
Ставить промежуточной целью - пьедестал ЧР, рассматривать эти внутренние сезоны как, во-первых, возможность стабилизировать имеющийся арсенал, во-вторых, как временную фору перед возвращением на международку натренировать новые прыжки, усилиться. Только так. По-другому не получится выйти из хандры.
Жизнь непредсказуема. Надо делать по максимуму сейчас.
За Андрея болела и продолжу болеть несмотря ни на что)) Он классный катальщик, приятный умный воспитанный интровертный парень и может иметь хорошую спортивную карьеру, если иметь правильный настрой и не загоняться от неудач в текущем сезоне. У любого спортсмена есть более удачные сезоны, есть - менее удачные.
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Утренняя Аврора
Андрей давно катается без вдохновения. Совсем недавно такая хандра была у Алиева. Вышел наконец. Андрею надо что-то делать. Может поменять тренерский штаб? Или хотя бы эту 2 серийную тягостную программу?
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Lolka12
Похоже, что пора тренера менять. Никакого прогресса. Даже уже руки опускаются, болеть не болеется
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smoky eyes
Ответ Анаис_Анаис
На Мишу и катили постоянно, что он молчит и ничего не комментирует.
Ну вот в сравнении молчание оказалось золотом. Мишу заклевали за немногословность, Андрея просто съедят. Включая федерацию.
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Тина_Тина
Ответ Тина_Тина
была бы апатия, бросил бы спорт
нет у него апатии
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Утренняя Аврора
И программа и костюм у Андрея не удачные.А прыжки все ниже и ниже. Ну, надо с этим что-то делать?
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Адриана
Может ну её, философию, стоит выбрать что-то жизнеутверждающее и по музыке, и по эмоциям, и жизнь покажется ярче, интересней, и не будет повода рефлексировать. ( только не "яблочко", пожалуйста)
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N-fox
Это как-то грустно. Думать о прыжках надо, и быть заряженным на результат, иначе мы имеем то, что имеем.... Желаю Андрею обрести мотивацию, хотя мы все понимаем, как это сложно может быть в данный момент.
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Антон Сватковский
Падать-то зачем? Катался бы с тройными, и программы бы лучше чувствовались.
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Iuliia Timofeyeva
ох, Андрей..шикарный фигкрист. Меня в прошлом сезоне невероятно зацепила его программа про руку) очень пластичный, чувствует конек. только бы не ушел
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Сладкий пончик
Знающие люди говорят, что когда хочется жизни в удовольствие надо искать большую и дружную семью, где тебя очень любят. А там и закат карьеры приходит.
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Ezhar
Надеюсь, он нашёл нормальные книги по психологии, а не то, что раньше называл. Прям от некоторых слов нехорошие флэшбеки.
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Тина_Тина
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Да, сейчас нет международных соревнований, да сейчас тяжело любому спортсмену топ-уровня, из тех, кто раньше был на международных турнирах. А Андрей выигрывал или был на пьедесталах юниорских ОИ, ЧМ, был первым после КП на взрослом ЧЕ, отобрался на ОИ. Понятно, что нынешняя ситуация не может не давить. Но! Надо перестраивать мышление с длинных дистанций на короткие. Ставить промежуточной целью - пьедестал ЧР, рассматривать эти внутренние сезоны как, во-первых, возможность стабилизировать имеющийся арсенал, во-вторых, как временную фору перед возвращением на международку натренировать новые прыжки, усилиться. Только так. По-другому не получится выйти из хандры. Жизнь непредсказуема. Надо делать по максимуму сейчас. За Андрея болела и продолжу болеть несмотря ни на что)) Он классный катальщик, приятный умный воспитанный интровертный парень и может иметь хорошую спортивную карьеру, если иметь правильный настрой и не загоняться от неудач в текущем сезоне. У любого спортсмена есть более удачные сезоны, есть - менее удачные.
Спасибо за Ваш пост.
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