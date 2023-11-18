«Я устал расстраиваться. Хочу счастливую радостную жизнь, а не это все». Мозалев после 7-го места в короткой программе

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что мотивирует его продолжать кататься.

Сегодня Мозалев занял седьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре. Лидирует Петр Гуменник.

– Это можно уже забыть и дальше кататься в удовольствие. Сейчас главное не результат. Международных соревнований сейчас нет, надо просто получать удовольствие и не зацикливаться на прыжках.

На каждом старте разные ощущения, перелет, каток, зрители. Нужно было чуть иначе готовиться. Я устал расстраиваться. Я хочу счастливую радостную жизнь, а не это все.

– В спорте?

– В принципе вообще. Можно сказать, сейчас я катаюсь ради своих фанатов и зрителей, это моя единственная мотивация сейчас, – сказал Мозалев.