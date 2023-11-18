Гуменник прыгнул четверной риттбергер, Савосин – два квада, Самарин упал с четверного лутца в короткой программе на Гран-при России в Самаре

Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Самаре.

прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

упал с четверного лутца и ошибся на тройном акселе.

сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а затем четверной сальхов со степ-аутом и тройной аксель.

чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем.

допустил падение с четверного лутца, а затем сделал тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.

Андрей Мозалев упал с двух четверных прыжков – сальхова и тулупа. Ему удался только тройной аксель.