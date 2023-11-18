Гуменник прыгнул четверной риттбергер, Савосин – два квада, Самарин упал с четверного лутца в короткой программе на Гран-при России в Самаре

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Артур Даниелян Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Самаре.

Роман Савосин прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Артур Даниелян упал с четверного лутца и ошибся на тройном акселе. 

Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а затем четверной сальхов со степ-аутом и тройной аксель.

Петр Гуменник чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем. 

Александр Самарин допустил падение с четверного лутца, а затем сделал тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп. 

Андрей Мозалев упал с двух четверных прыжков – сальхова и тулупа. Ему удался только тройной аксель.  

10 комментариев

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Елена Спирина
Петя зажег, конечно. Молодец! Роман тоже хорош. Поздравляю!
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ОлесяОлеська
Петя сегодня просто Класс! Порадовал. Здорово всё исполнил. И Лёша Ерохов - милый парень.
+8
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RusVector
Победы Ерохову завтра! Хватит задвигать парня! Еще бы под Самарина засунули, совсем уже ...
+6
-1
+5
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Лучшее_враг_хорошего
Пожелаю Андрею Мозалеву взять пример с прошлого этапа Гуменника и выкарабкиваться после неудачной КП в произволке, как можно выше.
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+5
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Дружба11
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Пожелаю Андрею Мозалеву взять пример с прошлого этапа Гуменника и выкарабкиваться после неудачной КП в произволке, как можно выше.
Я присоединяюсь, Андрей борись!!!
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Oleg152762
Ответ RusVector
Победы Ерохову завтра! Хватит задвигать парня! Еще бы под Самарина засунули, совсем уже ...
Я, конечно, понимаю Ваши болельщицкие чувства. Но хоть немного нужно быть объективной. У Ерохова нет ничего, кроме прыжков. Да и сегодня один из них был с помаркой. Дорожки нет фактически, вращения все недоделанные. На международном турнире ему ещё баллов 10 снимут. Прыжки - это хорошо, но когда больше ничего нет, тогда не стоит жаловаться на судей и их предвзятость.
+3
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galik55
Рома, Петя и Леша.
Не в обиду Пете, но РОма и его программа, ее исполнение, дорожки пленили.
Вообще ребята круть была
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Маргарита В Сафронова
вот за такой Рамштайм стоило бороться. Огонь!
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