Гуменник прыгнул четверной риттбергер, Савосин – два квада, Самарин упал с четверного лутца в короткой программе на Гран-при России в Самаре
Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Самаре.
Роман Савосин прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
Артур Даниелян упал с четверного лутца и ошибся на тройном акселе.
Алексей Ерохов сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а затем четверной сальхов со степ-аутом и тройной аксель.
Петр Гуменник чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем.
Александр Самарин допустил падение с четверного лутца, а затем сделал тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.
Андрей Мозалев упал с двух четверных прыжков – сальхова и тулупа. Ему удался только тройной аксель.
Не в обиду Пете, но РОма и его программа, ее исполнение, дорожки пленили.
Вообще ребята круть была