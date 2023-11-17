«Мы посылаем аффирмации в космос, и потом это прилетает к нам». Загитова записала влог с фигуристами перед Гран-при в Самаре

Теги сборная России Первый канал видео мужское катание Александр Самарин Петр Гуменник Алина Загитова Андрей Мозалев Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Алина Загитова записала влог с фигуристами перед стартом Гран-при в Самаре.

Видео опубликовал Первый канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с Андреем Мозалевым, Петром Гуменником и Александром Самариным.

Взрослые соревнования на Гран-при России в Самаре пройдут с 18 по 19 ноября.

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24 комментария

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Мира2024
Ответ Ебздрогыч
Представляете, как зашевелились Алиночкины извилины от слова "Аффирмации"?
Что, в первый раз слышите это слово?
+16
-5
+11
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Вся в Витоне
Ответ заблокированному пользователю
Красота, грация, энергетика все сошлось в Алиночке,такой не было и уже больше не будет точно❤ Она умница золотая 👏
Это сарказм?
+11
-2
+9
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На Пекин
Боевого настроя ребятам, аэродинамика и аффирмации им в помощь!
+12
-3
+9
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Светлана Толасова
Ещё раз убеждаюсь,что самые верные фаны у Алины не её поклонники, а её хейтеры. Только опубликовали новость,а они уже на низком старте 😂Влог - шикарный,удачи нашим парням!
+16
-8
+8
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На Пекин
Ответ Ебздрогыч
Представляете, как зашевелились Алиночкины извилины от слова "Аффирмации"?
Свои ощущения не перекладывайте на других
+8
-1
+7
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Gemma157
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Так, откуда она знает слово "аффирмации"? Здесь что-то не то..
+17
-11
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Мира2024
Удачи спортсменам!
Алине лучи любви и уважения!
+13
-8
+5
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victoire
Ответ Ритт
Какая то она как будто под веществами...
А Вы знаете, как это бывает? И такие люди здесь еще кого-то критикуют, ужас просто.
+6
-1
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victoire
Ответ Gemma157
Так, откуда она знает слово "аффирмации"? Здесь что-то не то..
Следуя советам хейтеров развивается, читает книги, расширяет кругозор и словарный запас. Все как вы советовали.
+12
-8
+4
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Мира2024
Ответ Ритт
Какая то она как будто под веществами...
Не судите по себе
+11
-8
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Вся в Витоне
Ответ Happy_Kleo
Почему у неё заплетается язык? И вообще странное поведение.
Успехов от трусов с рюшами голову вскружил..
+13
-10
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Мира2024
Ответ Happy_Kleo
Почему у неё заплетается язык? И вообще странное поведение.
Каждый видит то, что есть в нем самом. А у Алины всё в порядке.
+9
-6
+3
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Оксана Давыденко
Отличный влог, теплый, позитивный. Всем парням гладкого льда.
+3
0
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REA-13
«Мы посылаем аффирмации в космос, и потом ЗА это прилетает нам"
+6
-3
+3
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Ебздрогыч
Представляете, как зашевелились Алиночкины извилины от слова "Аффирмации"?
+18
-16
+2
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Татьяна У.
Ответ Machine Head
Все знают , что Алина не очень грамотная девушка . Откуда такие слова обороте? Или занимаешься самовнушением ?
Так торопились написать, что пропустили предлоги. Ну не очень вы и грамотный критик.
+2
0
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Wintersun
Новый мерч скоро. Ждите.
+3
-2
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Happy_Kleo
Почему у неё заплетается язык? И вообще странное поведение.
+15
-14
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<vella>
Ответ Мира2024
Что, в первый раз слышите это слово?
можно подумать, что вы его раньше слышали)
небось, после появления этой новости сразу же полезли в инет, чтобы узнать его значение)
0
0
0
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