«Мы посылаем аффирмации в космос, и потом это прилетает к нам». Загитова записала влог с фигуристами перед Гран-при в Самаре

Алина Загитова записала влог с фигуристами перед стартом Гран-при в Самаре.

Видео опубликовал Первый канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с Андреем Мозалевым, Петром Гуменником и Александром Самариным.

Взрослые соревнования на Гран-при России в Самаре пройдут с 18 по 19 ноября.