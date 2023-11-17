«Мы посылаем аффирмации в космос, и потом это прилетает к нам». Загитова записала влог с фигуристами перед Гран-при в Самаре
Алина Загитова записала влог с фигуристами перед стартом Гран-при в Самаре.
Видео опубликовал Первый канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с Андреем Мозалевым, Петром Гуменником и Александром Самариным.
Взрослые соревнования на Гран-при России в Самаре пройдут с 18 по 19 ноября.
Алине лучи любви и уважения!
небось, после появления этой новости сразу же полезли в инет, чтобы узнать его значение)