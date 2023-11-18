Шветский о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР: «В этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок»

Теги допинг чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач Шветский прокомментировал слова Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.

Тренер Этери Тутберидзе заявила в интервью Леониду Слуцкому: «Камила говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще».

На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира ОИ-2022.

«Я слышал, что сказала Этери Георгиевна. Мне кажется, в этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок. Если бы что-то было известно конкретно, этот вектор получил бы развитие.

Пока можно только фантазировать, говорить, думать. На мне уже конкретизировали, ничего хорошего из этого не вышло. Вообще этим должны заниматься не обыватели, а специальные органы, если это надо», – сказал Филипп Шветский

 

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28 комментариев

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Anna Morgan
Тутберидзе и ты кормили валиеву ( ещё кого?) допингом. Вот и весь сказ. Должны отвечать на равные с ней.
+32
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+23
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Lilia Sadykova
Ответ asusp527
Спортсмены с детства приучены ничего от посторонних в рот не брать, Тутберидзе врет.
При этом Тутберидзе, по словам Щербаковой, к этому сама их и приучает, не брать еду и напитки от чужих. А тут вдруг её ученица ест мороженое, которое ей непонятно кто дал. Эта версия ещё абсурднее, чем дедушкин стакан.
+25
-4
+21
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versa
Нафантазировала Этери Георгиевна.
+25
-7
+18
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EmperorNazer
Судя по риторике Шветского, он сам об этой версии впервые услышал на интервью. Если это действительно так, то это железное подтверждение того, что Тутберидзе наплела с три короба.
+20
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RusVector
"Пока можно только фантазировать" - вы бы лучше с Тутберидзе договорились, что говорить для сми! А то ощущение такое, что из вас двоих кто в лес кто по дрова! Или Тутберидзе и вправду сливают?
+19
-4
+15
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floret
Это отмазка для Штаба тренеров. Ни один спортсмен не ест из чужих рук, приучают с детства.
+16
-2
+14
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Е...С
Спортсмен бутылку воды из рук не выпускает и только родным отдает, надо же было придумать такую сказку.
+16
-5
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asusp527
Спортсмены с детства приучены ничего от посторонних в рот не брать, Тутберидзе врет.
+20
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asusp527
Ответ Lilia Sadykova
При этом Тутберидзе, по словам Щербаковой, к этому сама их и приучает, не брать еду и напитки от чужих. А тут вдруг её ученица ест мороженое, которое ей непонятно кто дал. Эта версия ещё абсурднее, чем дедушкин стакан.
Это тормоза отказали от ощущения безнадеги...
+12
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Железная Леди
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Продолжаем искать виновного. Через 2 года Этери придумала еще один вариант. И опять виноваты все, кроме нее. Валиева первый раз на соревнованиях была что ли, правил не знала, тренер ее не научил.
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Алеся Ткаченко
Ответ RusVector
"Пока можно только фантазировать" - вы бы лучше с Тутберидзе договорились, что говорить для сми! А то ощущение такое, что из вас двоих кто в лес кто по дрова! Или Тутберидзе и вправду сливают?
Не Тутберидзе,а Валиеву
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Anna Morgan
Тутберидзе и ты кормили валиеву ( ещё кого?) допингом. Вот и весь сказ. Должны отвечать на равные с ней.
если честно тут Тутберидзе сама себя подставила, эта же ее ответсвенность и родителей Валиевой.
+7
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vb2c2sshnk
А вот девчонкам игрушки сыпят. А кто их проверяет??? Понаехали с Китая. Может они чем обсыпаны, диверсия. Мы же не знаем
+5
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Грибная Фея
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lilia Sadykova
При этом Тутберидзе, по словам Щербаковой, к этому сама их и приучает, не брать еду и напитки от чужих. А тут вдруг её ученица ест мороженое, которое ей непонятно кто дал. Эта версия ещё абсурднее, чем дедушкин стакан.
это не версия, это было сказано в контексте того, что Камила слишком доверчивая и легкомысленная
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Amneris
Ответ EmperorNazer
Судя по риторике Шветского, он сам об этой версии впервые услышал на интервью. Если это действительно так, то это железное подтверждение того, что Тутберидзе наплела с три короба.
Ее вполне могло снова понести, так как отстирывать своё пальто и всячески отпрыгивать от даже возможных персональных санкций ISU и ко ей обязательно нужно.

Валиева - одна из многих и это полный бред, что никогда больше не появится такая же талантливая фигуристка. Так говорили про Липницкую, но техничная Загитова вышла на арену уже через 4 года, а после неё - мощные ТЩК.
Так что Этери всеми силами пытается откреститься от всей этой истории, рассказывая небылицы про прожорливую Камилу.
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Lapo Elkann
Ответ vb2c2sshnk
А вот девчонкам игрушки сыпят. А кто их проверяет??? Понаехали с Китая. Может они чем обсыпаны, диверсия. Мы же не знаем
А вы уверены , что эти игрушки фурами присылают " китайские болельщики " ?
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Ezhevika33
Пока можно только фантазировать, говорить, думать.
Ну вот ЭТ уже достаточно нафантазировала.
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Amneris
Ответ Lilia Sadykova
При этом Тутберидзе, по словам Щербаковой, к этому сама их и приучает, не брать еду и напитки от чужих. А тут вдруг её ученица ест мороженое, которое ей непонятно кто дал. Эта версия ещё абсурднее, чем дедушкин стакан.
Это верно. Лучше бы уже придерживались дедушкиного стакана.
Но самое интересное в данной ситуации одно: почему Камилу активно представляют как УО, а Алсу все ещё молчит? Доколе, как говорится?
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AlexFed
Ответ asusp527
Спортсмены с детства приучены ничего от посторонних в рот не брать, Тутберидзе врет.
Так себе оправдание допингистки. Еще спортсмены с детства приучены много не есть, но это не мешает некоторым тащить в рот лишнее.
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Настасья Белоглазова
Да, в одном он прав - этим точно не должны заниматься обыватели. Иначе будут придуманы всё новые теории заговоров и прочая чушь.
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Fair_play
Ответ asusp527
Спортсмены с детства приучены ничего от посторонних в рот не брать, Тутберидзе врет.
Политикам тоже с начала карьеры известно, что нужно следить за деловой репутацией, что любой неверный шаг грозит компроматом. Тем не менее множество политиков оказываются фигурантами диких сексуальных скандалов с разными пикантными подробностями. А ведь кажется взрослые и образованные люди, свет общества. Так что аргумент в пользу того, что кто то чему то обучен, всё знает и якобы никогда этого не будет делать и не допустит этого, не состоятелен
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Лакс
Ответ AlexFed
Так себе оправдание допингистки. Еще спортсмены с детства приучены много не есть, но это не мешает некоторым тащить в рот лишнее.
чтобы сдать на допинг, после проката надо попить.
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Настасья Белоглазова
Ответ Владимир Георгия
кормили твои дружки хейтеры и завистники. Вот и весь сказ.
Кто конкретно?
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Lapo Elkann
Ответ EmperorNazer
Судя по риторике Шветского, он сам об этой версии впервые услышал на интервью. Если это действительно так, то это железное подтверждение того, что Тутберидзе наплела с три короба.
Как же мне хочется один на один поговорить с Тутберидзе и узнать , что и как было с Аней на том " преодолевательном " ЧР . Но к сожалению, я не ее близкая и этого мне не узнать.
Хотя и так догадались все.
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Irinnna
Ответ Lapo Elkann
Как же мне хочется один на один поговорить с Тутберидзе и узнать , что и как было с Аней на том " преодолевательном " ЧР . Но к сожалению, я не ее близкая и этого мне не узнать. Хотя и так догадались все.
Или с Саней, когда она в олимпийский сезон запрыгала 5 квадов.... А в следующем сезоне даже короткую не смогла... Прям как и Валиева...
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