Шветский о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР: «В этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок»

Врач Шветский прокомментировал слова Тутберидзе, что угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.

Тренер Этери Тутберидзе заявила в интервью Леониду Слуцкому: «Камила говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще».

На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира ОИ-2022.

«Я слышал, что сказала Этери Георгиевна. Мне кажется, в этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок. Если бы что-то было известно конкретно, этот вектор получил бы развитие.

Пока можно только фантазировать, говорить, думать. На мне уже конкретизировали, ничего хорошего из этого не вышло. Вообще этим должны заниматься не обыватели, а специальные органы, если это надо», – сказал .