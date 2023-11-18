Шветский о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР: «В этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок»
Врач Шветский прокомментировал слова Тутберидзе, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.
Тренер Этери Тутберидзе заявила в интервью Леониду Слуцкому: «Камила говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще».
На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира ОИ-2022.
«Я слышал, что сказала Этери Георгиевна. Мне кажется, в этом надо разбираться, чтобы не было таких ситуаций, ошибок. Если бы что-то было известно конкретно, этот вектор получил бы развитие.
Пока можно только фантазировать, говорить, думать. На мне уже конкретизировали, ничего хорошего из этого не вышло. Вообще этим должны заниматься не обыватели, а специальные органы, если это надо», – сказал Филипп Шветский.
Валиева - одна из многих и это полный бред, что никогда больше не появится такая же талантливая фигуристка. Так говорили про Липницкую, но техничная Загитова вышла на арену уже через 4 года, а после неё - мощные ТЩК.
Так что Этери всеми силами пытается откреститься от всей этой истории, рассказывая небылицы про прожорливую Камилу.
Ну вот ЭТ уже достаточно нафантазировала.
Но самое интересное в данной ситуации одно: почему Камилу активно представляют как УО, а Алсу все ещё молчит? Доколе, как говорится?
Хотя и так догадались все.