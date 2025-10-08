22

Евгений Плющенко о Костылевой: «Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось»

Евгений Плющенко рассказал о сложностях в общении с мамой Елены Костылевой.

«Прежде всего – давай возьмем школу, где она занималась до меня. Сколько было таких же ситуаций? Чего никто не говорил? Она ругала тренеров, забирала девочку. Такое во всех школах было. Просто к нашей особое внимание.

Я же не маму тренирую. Мне до мамы ровно, мне интересна спортсменка, она очень талантлива, трудолюбива, пашет. Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось. Были ребята, которым все на блюдечке, а мне нужно было бомбить на тренировках. То же самое, видимо, суждено и в тренерской работе.

Да, можно все бросить, убрать маму, тогда придется сказать до свидания фигуристке. Но надо перебарывать это, искать пути, хоть и трудно. Это, наверное, самая сложная для меня история за всю тренерскую карьеру.

Много моментов, которые недопустимы со стороны родителей. Отрегулировать ситуацию с мамой на данный момент невозможно. Может, что-то поменяется. Но я всегда буду бороться за спортсмена, чтобы он был у нас, и давать ему все условия. Не за родителя. Мы так и делаем.

Но я вообще не люблю психозы, крики и вопли. В свое время у нас было круто ударить в борт, топнуть, сматериться – когда я сам был спортсменом. Сейчас я многое изменил в себе. И так бы не поступал, будь я спортсменом сейчас», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
Ирина Костылева
Елена Костылева
