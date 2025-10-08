20

Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»

Евгений Плющенко не инициировал переход Вероники Жилиной в Азербайджан.

– Давайте про Жилину. Как вам быть со спортсменкой, которую не отпустили в другую сборную?

– Решение о переходе принято родителями и самой спортсменкой, тут вопросы лучше задавать им. Мы продолжаем тренироваться, она восстанавливается.

Но интересно – она два года не выступала и все про нее забыли. «А где Вероника Жилина? Да хрен ее знает! А, у нее травма – да и бог с ней!» У нас в спорте сегодня ты на коне, завтра про тебя забыли. И руководство в том числе. Что бы там ни говорили, мол, кто-то помогал, реанимировал.

– Да, руководство федерации заявляло, что на ее здоровье тратились деньги.

– Я этого не помню. Я помню, что на руках ее таскал и вез к врачам. Яна Александровна помогала – это помню. Родители – тоже помню. Вероника приняла решение кататься за другую страну, и это решение вытекает не из сегодняшнего дня. Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать, – отметил Плющенко.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
сборная Азербайджана
женское катание
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
logoВероника Жилина
