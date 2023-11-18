Шветский о допинг-деле Валиевой: «Тутберидзе переживает. У тренеров тяжелая судьба, они сталкиваются с разными проблемами»

Теги сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский рассказал, что Тутберидзе переживает из-за дела Валиевой.

Фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин на чемпионате России-2022 в декабре 2021 года.

Об этом стало известно только на Олимпийских играх в Пекине после командного турнира, который выиграла сборная России с Валиевой в составе. Награждение за командный турнир так и не состоялось.

«Тутберидзе непосредственный участник всего этого. Она переживает, поэтому у нее есть право что-то говорить, в том числе, так понимаю, это [интервью Леониду Слуцкому] было посвящено дню тренера.

У людей этой профессии тяжелая судьба. Тренеры же сталкиваются с разными проблемами, начиная от воспитания детей, заканчивая завоеванием рекордов для государства. Искать здесь что-то другое... Это можно везде», – сказал Шветский

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой

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13 комментариев

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Переведите.
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22somebody22
Он теперь ещё и адвокат Георгиевны?
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Юра Плисецкий
Все переживают.
Слишком многих задела эта допинг- проба.
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Е...С
Вообще его не поняла "Искать здесь что-то другое... Это можно везде". И почему " завоеванием рекордов для государства" это проблема.
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asusp527
От " переживаний" она наговорила всё что можно и нельзя без тормозов. Только делу это не поможет, от нее здесь ничего не зависит.
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lepestok
Шветский, молчи уж, а....
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Sportsfan
Капитан очевидность. Было бы странно, если бы не переживала.
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Anna
А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.
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