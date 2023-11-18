Шветский о допинг-деле Валиевой: «Тутберидзе переживает. У тренеров тяжелая судьба, они сталкиваются с разными проблемами»

Врач Филипп Шветский рассказал, что Тутберидзе переживает из-за дела Валиевой.

Фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин на чемпионате России-2022 в декабре 2021 года.

Об этом стало известно только на Олимпийских играх в Пекине после командного турнира, который выиграла сборная России с Валиевой в составе. Награждение за командный турнир так и не состоялось.

«Тутберидзе непосредственный участник всего этого. Она переживает, поэтому у нее есть право что-то говорить, в том числе, так понимаю, это [интервью Леониду Слуцкому] было посвящено дню тренера.

У людей этой профессии тяжелая судьба. Тренеры же сталкиваются с разными проблемами, начиная от воспитания детей, заканчивая завоеванием рекордов для государства. Искать здесь что-то другое... Это можно везде», – сказал .

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой