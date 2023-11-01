Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»
Тутберидзе рассказала, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.
Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Об этом стало известно только на Олимпийских играх в Пекине после командного турнира, который выиграла российская сборная с Валиевой в составе.
– В моем понимании Валиева – лучшая одиночница за все время существования фигурного катания по всем компонентам. Все время задается вопрос – за что такому таланту такие испытания. Мы, как и вы, не понимаем, чем это все закончится.
– Думаю, что это вообще на нее повлияло, и на жизнь тоже. Жизнь не заканчивается на профессиональном спорте, идет дальше. Вообще это ее очень изменило. До этого Валиева была искренним ребенком.
Даже когда ее допрашивали, я тоже ей говорю: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы».
Она [говорит], что какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то чем-то еще.
Я говорю: «Серьезно? Ты мороженое съела и чай попила? Это все происходило, Камила?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...» – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Олимпийская спортсменка ест с рук каких-то ноунеймов, а потом мы получаем положительную пробу. Это так называется? Господи, остановите Тутберидзе, ее окончательно понесло.
Это тупая рекламная интеграция "Что сосут чемпионы? 2.0" или официальная линия защиты в CAS?
То есть спортсмен, который готовится увезти домой всё золото Олимпиады, сидящий на строжайшей диете, не пьющий даже воду из запечатанных бутылок, которые предлагает организатор, будет ходить и есть мороженое (!!!) взятое из рук чужих людей? Чего?
Да даже дедов стакан звучит не так нелепо и бредово!
Если это линия нашей защиты, то это это финиш.
Добавила Тутберидзе.
Разве можно так запросто называть в эфире фамилии, бросать тень на людей без всяких доказательств, косвенно обвиняя в тяжком преступлении?
Я бы на месте массажистки подал на Тутберидзе в суд.
Лжет Тутберидзе и не краснеет, да ещё на других людей набрасыаает.
Кто поверит, что Камила на важных стартах ела мороженое и гоняла чаи? Когда в олисезон в штабе Тутберидзе спортсменки даже простую воду не пьют, и Алина, и Женя рассказывали.
Она же оскорбила абсолютно всех: трудолюбивая Аня у нее оружие мести на два сезона, гениальные Трусова и Косторная - главные антагонисты и истерички, Валиева - простите, какое-то тупое всепоедающее животное, мимо которой прошли допинг-правила Федерации. Юля и Алина - ленивые коровы. Браво, по всем прошлась.