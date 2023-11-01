Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»

Тутберидзе рассказала, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.

сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно только на Олимпийских играх в Пекине после командного турнира, который выиграла российская сборная с Валиевой в составе.

– В моем понимании Валиева – лучшая одиночница за все время существования фигурного катания по всем компонентам. Все время задается вопрос – за что такому таланту такие испытания. Мы, как и вы, не понимаем, чем это все закончится.

– Думаю, что это вообще на нее повлияло, и на жизнь тоже. Жизнь не заканчивается на профессиональном спорте, идет дальше. Вообще это ее очень изменило. До этого Валиева была искренним ребенком.

Даже когда ее допрашивали, я тоже ей говорю: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы».

Она [говорит], что какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то чем-то еще.

Я говорю: «Серьезно? Ты мороженое съела и чай попила? Это все происходило, Камила?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...» – сказала в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».