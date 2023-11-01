Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»

Теги Леонид Слуцкий сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Питание Коммент.Шоу Фигурное катание

Тутберидзе рассказала, что Валиеву угощали чаем и мороженым на ЧР-2022.

Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Об этом стало известно только на Олимпийских играх в Пекине после командного турнира, который выиграла российская сборная с Валиевой в составе. 

– В моем понимании Валиева – лучшая одиночница за все время существования фигурного катания по всем компонентам. Все время задается вопрос – за что такому таланту такие испытания. Мы, как и вы, не понимаем, чем это все закончится.

– Думаю, что это вообще на нее повлияло, и на жизнь тоже. Жизнь не заканчивается на профессиональном спорте, идет дальше. Вообще это ее очень изменило. До этого Валиева была искренним ребенком.

Даже когда ее допрашивали, я тоже ей говорю: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы».

Она [говорит], что какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарева ее угостила чаем, кто-то чем-то еще.

Я говорю: «Серьезно? Ты мороженое съела и чай попила? Это все происходило, Камила?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...» – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

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130 комментариев

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Gilonjon862
Нормальная ситуация, все фигуристы в день главного отборочного старта карьеры кушают мороженное из чужих рук
+88
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Amneris
Что за поток сознания?
Олимпийская спортсменка ест с рук каких-то ноунеймов, а потом мы получаем положительную пробу. Это так называется? Господи, остановите Тутберидзе, ее окончательно понесло.
Это тупая рекламная интеграция "Что сосут чемпионы? 2.0" или официальная линия защиты в CAS?
+78
-15
+63
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Олег Васильев
незнает как уже выкрутиться из этой ситуации, все виноваты кроме неё и доктор видимо там был постоянно только для того чтобы собачку носить
+48
-11
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Язафигурноекатание!
Ответ Gilonjon862
Нормальная ситуация, все фигуристы в день главного отборочного старта карьеры кушают мороженное из чужих рук
ахаха, очень смешно. А Загитова давала интервью, что тогда на Олимпиаде даже не пила много часов. А тут спортсменка идет к олимпийскому золоту, по дороге поедая мороженное, запивая чаем. Сразу вспомнилось куча рекламного мороженного в кике на каких-то соревнования и Плюшенко с его: " Мороженку возьми". Ну блин, не так же))))
+36
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+33
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Orange carrot
А еще дедушка! Про дедушку забыли
+46
-17
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Katt Lady
А что спортсмен реально может ходить и есть что попало. Им же вроде нельзя даже второй раз из открытой бутылки пить
+30
-5
+25
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tanya_1111
Не понимаю то они рассказывают что даже воду не пьют, а тут прям в день выступления мороженое едят, чай пьют? Как это понимать?
+28
-4
+24
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versa
Вот бы Медведевой этот момент откомментировать, та рассказывала, что их в ТШТ учили не оставлять вне поле зрения свою бутылку с водой, отвернулся, бутылка идёт на выброс, пить из неё нельзя. Для кого эти сказки про искренних детей?
+20
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+19
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Crystal Line
А все топовые спортсмены берут еду у незнакомцев в разгар олимпийского сезона?))
+21
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Revery
Она серьезно?
То есть спортсмен, который готовится увезти домой всё золото Олимпиады, сидящий на строжайшей диете, не пьющий даже воду из запечатанных бутылок, которые предлагает организатор, будет ходить и есть мороженое (!!!) взятое из рук чужих людей? Чего?
Да даже дедов стакан звучит не так нелепо и бредово!
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Евгений Лифшиц
Ответ Amneris
Что за поток сознания? Олимпийская спортсменка ест с рук каких-то ноунеймов, а потом мы получаем положительную пробу. Это так называется? Господи, остановите Тутберидзе, ее окончательно понесло. Это тупая рекламная интеграция "Что сосут чемпионы? 2.0" или официальная линия защиты в CAS?
Эмм, а если так: 15ти летняя девочка попила чай с массажисткой? ВОт вообще не выглядит как что-то экстраординарное
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Lana Kazakova
Этери энергично отстирывает свое белоснежное пальто
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Иван Иванов
Стойте. Дедушка-стакан. И всё. Точка. Какое еще мороженное, какой чай?
Если это линия нашей защиты, то это это финиш.
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Алоиз Флутц
Сказки Венского леса. Даже маленьким детям объясняют, что не стоит принимать угощения от незнакомцев. А тут профи-спортсмен, без пяти минут олимпиец уминает гостинцы от каждого встречного. На кого эти рассказы рассчитаны?
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Yamaha555
На этом закончилась спокойная жизнь у массажистки))
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KMR
Да у меня спортсмены лопают по пути ко льду все,что видят! Я что за ними следить должна?!
Добавила Тутберидзе.
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elene.elene
Мороженое и в день короткой? Когда завтра катать пп?Человек на строгой спортивной диете да и еще в ОИ сезон? ЧР - вот-вот олимпиада. Загитова рассказывала как-то рассказывала, что на соревнованиях рот полоскали, даже не пили толком. Про дедушкин стакан было и то правдоподобнее.
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Taho
а, ну то есть, Загитова воду не глотала, а только рот полоскала перед олимпиадой, и вкалывала по 12 часов в зале, а Валиева мороженку трескает в день КП и все ок...
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Ярик01
У меня даже в 8 месяцев собака от незнакомых еду не ест. А тут профессиональный спортсмен
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grey9610212
Какой чай ? Тренер...
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Юра Плисецкий
Ничего себе?
Разве можно так запросто называть в эфире фамилии, бросать тень на людей без всяких доказательств, косвенно обвиняя в тяжком преступлении?
Я бы на месте массажистки подал на Тутберидзе в суд.
Лжет Тутберидзе и не краснеет, да ещё на других людей набрасыаает.
Кто поверит, что Камила на важных стартах ела мороженое и гоняла чаи? Когда в олисезон в штабе Тутберидзе спортсменки даже простую воду не пьют, и Алина, и Женя рассказывали.
+7
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Amneris
Ответ Pentrak
Это нервы. Любопытно, что будет после суда, но раньше Пальто до таких выражений не пускалась.
По всей видимости, дело пахнет керосином. Тутберидзе всегда была крайне недальновидной в своих интервью, но сейчас, похоже, сжигает последние мосты. Видимо, даже протекция топов и подаренные дворцы не спасут.

Она же оскорбила абсолютно всех: трудолюбивая Аня у нее оружие мести на два сезона, гениальные Трусова и Косторная - главные антагонисты и истерички, Валиева - простите, какое-то тупое всепоедающее животное, мимо которой прошли допинг-правила Федерации. Юля и Алина - ленивые коровы. Браво, по всем прошлась.
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Белла
Неужели в стране кто то сомневается что камилу подкармливали препаратами для того что бы она смогла откатать чисто пп, этери одна, а камил много, будут чистить пальто
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Язафигурноекатание!
"Поддержите мое мороженное" сказала спортсменка и вышла на лед?)) Сколько спортсменов говорили про нарушение питания, про постоянные взвешивания и тд, а тут мороженку кушает и не волнуется.
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bukvoed33
Её дедушке сказали об этом?
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