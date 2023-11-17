Гран-при Финляндии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
18 ноября на Гран-при Финляндии определятся победители в танцах на льду.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
3. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Вторая разминка
6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
После ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,61
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 82,62
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) -77,65
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 74,58
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,13
6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,59
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,52
8. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,68
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 65,53
10. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 57,57
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