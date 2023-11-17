Гран-при Финляндии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы

18 ноября на Гран-при Финляндии определятся победители в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:40 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

3. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Вторая разминка

6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

После ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,61

2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 82,62

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) -77,65

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 74,58

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,13

6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,59

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,52

8. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,68

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 65,53

10. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 57,57

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию