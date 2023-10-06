Finlandia Trophy. Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы

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7 октября на турнире Finlandia Trophy дуэты представят ритм-танцы.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.00 по московскому времени

Первая разминка

1. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

5. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада)

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

7. Мари Дюпайяж – Томас Набэс (Франция)

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен

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