Finlandia Trophy. Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
7 октября на турнире Finlandia Trophy дуэты представят ритм-танцы.
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.00 по московскому времени
Первая разминка
1. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Вторая разминка
5. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада)
6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
7. Мари Дюпайяж – Томас Набэс (Франция)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен
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