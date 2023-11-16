Гран-при Финляндии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы

17 ноября танцевальные дуэты представят ритм-танцы на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

2. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

4. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Вторая разминка

6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию