Гран-при Финляндии. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
17 ноября танцевальные дуэты представят ритм-танцы на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Grand Prix Espoo
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
2. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
4. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Вторая разминка
6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
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