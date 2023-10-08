Finlandia Trophy. Турккила и Верслуйс, Каррейра и Пономаренко, Фурнье-Бодри и Соренсен покажут произвольные танцы
8 октября на турнире Finlandia Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 14.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша)
2. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада)
3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
Вторая разминка
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
После ритм-танца
1. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,76
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 74,15
3. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 72,56
4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 70,90
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 67,98
6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,93
7. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 67,67
8. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада) – 61,09
9. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 40,77
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