Finlandia Trophy. Турккила и Верслуйс, Каррейра и Пономаренко, Фурнье-Бодри и Соренсен покажут произвольные танцы

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8 октября на турнире Finlandia Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 14.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) 

2. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада)

3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 

Вторая разминка

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) 

7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

9. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

После ритм-танца

1. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,76

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 74,15

3. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 72,56

4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 70,90

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 67,98

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,93

7. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 67,67

8. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада) – 61,09

9. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 40,77

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