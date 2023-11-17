Алиса Двоеглазова: «Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться»

Алиса Двоеглазова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Приехали с Омска, составили план на три недели. Работали со всеми тренерами – Этери Георгиевна ( ), Даниил Маркович ( ), Сергей Викторович ( ). Трудились над второй оценкой.

Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться.

Было сложно после травмы восстанавливать четверные прыжки, правая нога была в лангетке, мышцы пропадали. Разрабатывала ногу, две недели не прыгала. Потом тройные, спокойно восстановилась», – сказала фигуристка.