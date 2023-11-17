Алиса Двоеглазова: «Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться»

Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Алиса Двоеглазова Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Алиса Двоеглазова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Самаре.

«Приехали с Омска, составили план на три недели. Работали со всеми тренерами – Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даниил Маркович (Глейхенгауз), Сергей Викторович (Дудаков). Трудились над второй оценкой.

Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться.

Было сложно после травмы восстанавливать четверные прыжки, правая нога была в лангетке, мышцы пропадали. Разрабатывала ногу, две недели не прыгала. Потом тройные, спокойно восстановилась», – сказала фигуристка.

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10 комментариев

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Беглый*
Сказать, что удивила - не сказать ничего! Браво, Алиса! С такими прокатами доминирование Маргариты Базылюк уже не выглядит явным)
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ретроградный меркурий
Просто снимаю шляпу. Чистая программа с двумя квадами - почерк не просто мастера, а заявка на мировой топ. Один из лучших, если не лучший прокат сезона. С презентацией ещё надо много работать, пока сыровато. Но по общему впечатлению очень круто
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Док Аксель
Алиса очень порадовала своим выступлением после травмы. Тренируется, набирает соревновательную форму и выдала прекрасный, чистый прокат со сложным прыжковым контентом. Молодец ! Удачи и без травм в сезоне.
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oleg
Супер прокат - Алисы Двоеглазовой.
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olvl
С победой Алису, отличный выдала прокат, вдохновенный и красивый. Молодец. Пусть больше не будет никаких травм. Удачи в сезоне.
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Наталья Карлова
Молодец девочка! Это неприятно когда умеешь и не делаешь! Нервы приобретаются! Отличный прокат! Пусть и дальше все будет на свой максимум!
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Аврора кубик
Молодец Алиса!!! С победой!! Удачи в сезоне))
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Маргарита В Сафронова
Катание Алисы становится более эмоциональным, ярким, и это при такой сложности.
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Oleandra
Я всё боялась - как бы её в парное не отправили.. сейчас уж точно не отправят..
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