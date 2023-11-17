Алиса Двоеглазова: «Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться»
Алиса Двоеглазова прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Самаре.
«Приехали с Омска, составили план на три недели. Работали со всеми тренерами – Этери Георгиевна (Тутберидзе), Даниил Маркович (Глейхенгауз), Сергей Викторович (Дудаков). Трудились над второй оценкой.
Рада, что превзошла свой лучший результат сезона. Но все равно надо бороться с нервами, чтобы не ошибаться.
Было сложно после травмы восстанавливать четверные прыжки, правая нога была в лангетке, мышцы пропадали. Разрабатывала ногу, две недели не прыгала. Потом тройные, спокойно восстановилась», – сказала фигуристка.
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