Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Плескачева, Двоеглазова, Красноженова, Мазур, Трофимова представят произвольные программы

17 ноября девушки покажут произвольные программы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

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Самара

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 11.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Благодатская

2.

3. Полина Тимошенко

4. Ульяна Васильева

5.

Вторая разминка

6. Олеся Пермякова

7. Василиса Абакумова

8.

9. Екатерина Кольцова

10. Алиса Юрова

11. Кира Трофимова

Третья разминка

12.

13.

14.

15. Мария Красноженова

16.

17.

После короткой программы

1. Лидия Плескачева – 71,54

2. Алиса Двоеглазова – 71,03

3. – 66,12

4. Надежда Понтелеенко – 65,47

5. Мария Мазур – 65,31

6. Екатерина Ципухина – 64,49

7. – 64,34

8. – 63,73

9. – 63,24

10. Мария Котова – 61,50

11. – 60,69

12. – 60,12

13. Айсель Зацарная – 59,59

14. – 57,72

15. Полина Тимошенко – 48,81

16. Виктория Яхонтова – 42,

17. Екатерина Благодатская – 37,24