Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Плескачева, Двоеглазова, Красноженова, Мазур, Трофимова представят произвольные программы

Теги сборная России результаты женское катание Алиса Двоеглазова Ульяна Васильева Надежда Понтелеенко Мария Мазур Серия Гран-при России Лидия Плескачева Алиса Юрова Виктория Яхонтова Кира Трофимова Екатерина Кольцова Волжский пируэт Василиса Абакумова Екатерина Ципухина Мария Красноженова Мария Котова Олеся Пермякова Айсель Зацарная Фигурное катание

17 ноября девушки покажут произвольные программы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 11.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Екатерина Благодатская

2. Виктория Яхонтова 

3. Полина Тимошенко

4. Ульяна Васильева

5. Айсель Зацарная

Вторая разминка

6. Олеся Пермякова

7. Василиса Абакумова

8. Мария Котова

9. Екатерина Кольцова

10. Алиса Юрова 

11. Кира Трофимова

Третья разминка 

12. Екатерина Ципухина

13. Мария Мазур 

14. Надежда Понтелеенко

15. Мария Красноженова 

16. Алиса Двоеглазова 

17. Лидия Плескачева

После короткой программы

1. Лидия Плескачева – 71,54

2. Алиса Двоеглазова – 71,03

3. Мария Красноженова – 66,12

4. Надежда Понтелеенко – 65,47

5. Мария Мазур – 65,31

6. Екатерина Ципухина – 64,49

7. Кира Трофимова – 64,34

8. Алиса Юрова – 63,73

9. Екатерина Кольцова – 63,24

10. Мария Котова – 61,50

11. Василиса Абакумова – 60,69

12. Олеся Пермякова – 60,12

13. Айсель Зацарная – 59,59

14. Ульяна Васильева – 57,72

15. Полина Тимошенко – 48,81

16. Виктория Яхонтова – 42,

17. Екатерина Благодатская – 37,24

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