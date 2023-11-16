Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Плескачева, Двоеглазова, Красноженова, Мазур, Трофимова представят произвольные программы
17 ноября девушки покажут произвольные программы на Гран-при России среди юниоров.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Девушки, КМС
Произвольная программа
Начало – 11.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Екатерина Благодатская
3. Полина Тимошенко
4. Ульяна Васильева
Вторая разминка
6. Олеся Пермякова
7. Василиса Абакумова
8. Мария Котова
9. Екатерина Кольцова
10. Алиса Юрова
11. Кира Трофимова
Третья разминка
13. Мария Мазур
15. Мария Красноженова
17. Лидия Плескачева
После короткой программы
1. Лидия Плескачева – 71,54
2. Алиса Двоеглазова – 71,03
3. Мария Красноженова – 66,12
4. Надежда Понтелеенко – 65,47
5. Мария Мазур – 65,31
6. Екатерина Ципухина – 64,49
7. Кира Трофимова – 64,34
8. Алиса Юрова – 63,73
9. Екатерина Кольцова – 63,24
10. Мария Котова – 61,50
11. Василиса Абакумова – 60,69
12. Олеся Пермякова – 60,12
13. Айсель Зацарная – 59,59
14. Ульяна Васильева – 57,72
15. Полина Тимошенко – 48,81
16. Виктория Яхонтова – 42,
17. Екатерина Благодатская – 37,24
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