Двоеглазова прыгнула два квада на Гран-при России в Самаре, Ципухина – четверной сальхов, Мазур – четверной тулуп
Юниорки выступили с произвольными программами на Гран-при России в Самаре.
Алиса Юрова прыгнула тройной аксель со степ-аутом.
Екатерина Ципухина чисто сделала четверной сальхов.
Мария Мазур упала с четверного тулупа, а затем исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп.
Надежда Понтелеенко исполнила четверной тулуп с ошибкой.
Алиса Двоеглазова без ошибок прыгнула четверные лутц и тулуп.
Лидия Плескачева справилась с тройным акселем.
Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?
У всепропальщиков сегодня грустный день))))
Если так же чисто откатает, то заявка на ПР.
ну умницы-разумницы!
Все молодцы, порадовали Катя 4С, Лида 3А, Маша каскад. Здорово.
Мне кажется, она и в танцевальном разряде не затерялась бы.