Двоеглазова прыгнула два квада на Гран-при России в Самаре, Ципухина – четверной сальхов, Мазур – четверной тулуп

Юниорки выступили с произвольными программами на Гран-при России в Самаре.

Алиса Юрова прыгнула тройной аксель со степ-аутом.

чисто сделала четверной сальхов.

упала с четверного тулупа, а затем исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп.

исполнила четверной тулуп с ошибкой.

без ошибок прыгнула четверные лутц и тулуп.

справилась с тройным акселем.

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?