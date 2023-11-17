Двоеглазова прыгнула два квада на Гран-при России в Самаре, Ципухина – четверной сальхов, Мазур – четверной тулуп

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Надежда Понтелеенко Мария Мазур Серия Гран-при России Лидия Плескачева Волжский пируэт Екатерина Ципухина Фигурное катание

Юниорки выступили с произвольными программами на Гран-при России в Самаре.

Алиса Юрова прыгнула тройной аксель со степ-аутом. 

Екатерина Ципухина чисто сделала четверной сальхов. 

Мария Мазур упала с четверного тулупа, а затем исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп. 

Надежда Понтелеенко исполнила четверной тулуп с ошибкой. 

Алиса Двоеглазова без ошибок прыгнула четверные лутц и тулуп. 

Лидия Плескачева справилась с тройным акселем. 

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

25 комментариев

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antrrap
Очень рада, что Алисе поменяли платье. Кстати, сегодня она катала эмоционально для юниорки. Ну и квадлутц и квадтулуп великолепно. Молодец Алиса. Поздравляю!
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Наталья Карлова
Молодцы девочки! Тут кто-то недавно слезу лил по поводу того, что фигурка наша в упадке... не стыкуется)!
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Татьяна Семёновна
Алиса порадовала, так порадовала! Спасибо спортсменке и ТШТ!
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Беглый*
"Время квадов ушло, уровень падает" - кричали любители выдавать желаемое за действительность
+15
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oleg
Супер прокат - Алисы Двоеглазовой!!!
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Алёна Вода
Молодцы, девчата!
У всепропальщиков сегодня грустный день))))
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Рябиновые бусы
Ответ Мороженко
Двоеглазова набрала больше, чем Базылюк в Уфе. Если так же чисто откатает, то заявка на ПР.
и больше чем Соня Муравьева, теперь видимо ждем видео из ТШТ где Алисе торжественно вручают грошики за медалечки и сто интервью от Этери о том насколько великолепный и чистейший прокат получился и что ТШТ лучшие в мире и прочая и прочая и прочая))))))))))))
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Маргарита В Сафронова
Алиса, поздравляю! Финал выиграет тот, кто сейчас сразу накатывает ультра.
+6
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Мороженко
Двоеглазова набрала больше, чем Базылюк в Уфе.
Если так же чисто откатает, то заявка на ПР.
+7
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Delirium
Ответ Мороженко
Речь о взрослых, у юниоров, понятно, больше ультра-си.
Взрослые у нас теперь с 17 лет. Таких никогда много не было.
+6
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Рябиновые бусы
и мы имели счатье это видеть.
ну умницы-разумницы!
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Беглый*
Ответ Мороженко
Речь о взрослых, у юниоров, понятно, больше ультра-си.
Да не оправдывайтесь
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Pennywise
Ответ Андрей Андреев
Ну на 4Lz недокрут минимум на четверть был, на тулупе не такой заметный, но тоже был. В остальном мощно смотрелась. Крепкая девочка.
Не было на тулупе ничего. Чистый, докрученный прыжок.
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Arraches
Беру свои слова обратно о неверии в исполнение нескольких квадов Алисы .Мои поздравления , молодец !
+3
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galik55
Это правильно, что Дудаков оставил два квада, надежно.
Все молодцы, порадовали Катя 4С, Лида 3А, Маша каскад. Здорово.
+3
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Андрей Андреев
Для меня Плескачёва стала настоящим открытием и понравилась больше всех. Не просто прыгала, но ещё и танец на льду исполняла.
Мне кажется, она и в танцевальном разряде не затерялась бы.
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Лакс
Юрова, имея в программе аксель и комбинацию, делает дешевый одиночный дупель, а флип один раз и теряет баллы. Правда на флипе неясное и ребро возможно гуляет.
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Anna
Ответ Рябиновые бусы
и больше чем Соня Муравьева, теперь видимо ждем видео из ТШТ где Алисе торжественно вручают грошики за медалечки и сто интервью от Этери о том насколько великолепный и чистейший прокат получился и что ТШТ лучшие в мире и прочая и прочая и прочая))))))))))))
Такое сложно представить)
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Андрей Андреев
Ответ Беглый*
"Время квадов ушло, уровень падает" - кричали любители выдавать желаемое за действительность
Ну дети как прыгали, так и будут их прыгать. Речь у "любителей", видимо, шла о том, что квады не приживутся у "сеньёрок".
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