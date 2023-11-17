Двоеглазова заявила три четверных прыжка на произвольную программу Гран-при в Самаре, у Мазур – два квада

Шесть фигуристок заявили ультра-си прыжки на юниорском Гран-при в Самаре.

в произвольной программе заявила четверной тулуп, – тройной аксель, – четверной сальхов, Лидия Плескачева – четверной тулуп.

У Марии Мазур в заявке сольный четверной тулуп и четверной тулуп в связке с двойным, у сразу три четверных прыжка: лутц, тулуп и секвенция лутц – двойной аксель.