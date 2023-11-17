Двоеглазова заявила три четверных прыжка на произвольную программу Гран-при в Самаре, у Мазур – два квада

Теги сборная России женское катание Алиса Двоеглазова Ульяна Васильева Мария Мазур Серия Гран-при России Лидия Плескачева Алиса Юрова Волжский пируэт Екатерина Ципухина Фигурное катание

Шесть фигуристок заявили ультра-си прыжки на юниорском Гран-при в Самаре.

Ульяна Васильева в произвольной программе заявила четверной тулуп, Алиса Юрова – тройной аксель, Екатерина Ципухина – четверной сальхов, Лидия Плескачева – четверной тулуп.

У Марии Мазур в заявке сольный четверной тулуп и четверной тулуп в связке с двойным, у Алисы Двоеглазовой сразу три четверных прыжка: лутц, тулуп и секвенция лутц – двойной аксель.

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6 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Плескачева тоже квадтулупом грозится. В заявке есть.
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Аврора кубик
Удачи девочкам!!! Пусть задуманное получится))
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Бу!
Трусова пришла в ТШТ и, пригрозив коньками, велела - ставьте всем до фига квадов, чтоб все падали, Я так хочу.
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MyCA
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина нацелена на высший уровень, накатывает ультра сразу. Удачи
Алиса*
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