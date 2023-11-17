Двоеглазова заявила три четверных прыжка на произвольную программу Гран-при в Самаре, у Мазур – два квада
Шесть фигуристок заявили ультра-си прыжки на юниорском Гран-при в Самаре.
Ульяна Васильева в произвольной программе заявила четверной тулуп, Алиса Юрова – тройной аксель, Екатерина Ципухина – четверной сальхов, Лидия Плескачева – четверной тулуп.
У Марии Мазур в заявке сольный четверной тулуп и четверной тулуп в связке с двойным, у Алисы Двоеглазовой сразу три четверных прыжка: лутц, тулуп и секвенция лутц – двойной аксель.
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