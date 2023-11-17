Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Анастасия Волочкова Фигурное катание

Анастасия Волочкова заявила, что ей нравятся образы Алины Загитовой.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию презентовала в Москве свою линию одежды.

«У Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится – не смотрите!

Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии – не мешки ворочать. Пусть завидуют!» – сказала балерина. 

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

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61 комментарий

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Sportsfan
И тут Загитовой стоило бы задуматься…)
+43
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Илья Савчук
Защита от Волочковой делает ситуацию ещё более комичной.
+29
-3
+26
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Digger86
Ждём шпагат от Загитовой!
+17
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Оксана Иванова
Отличная компания любительнице посверкать трусами
+16
-3
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natali5228
Ответ Sportsfan
И тут Загитовой стоило бы задуматься…)
Нечем думать. Ещё и за комплимент сочтет
+12
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Боевой Бурят Путина
Звоните сразу Джигурде! Он одновременно эксперт и по фигуристкам, и по «экспериментам с образами». По идее должен высоко оценить этот наряд, но наверное скажет, что ему не хватило пояса с чулками
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MyCA
Только вчера кто то Волчкову упоминал и вот она уже с нами.
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Кокич
"Балерина" сделала комплимент "спортсменке".
+13
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FlowerF
Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха...
В смысле, хотелось бы услышать ещё мнение Бузовой по этому вопросу.
+11
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tanya_1111
Ну всё приплыли, до Волочковой докатились.
+11
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Bartez1986
Ну логично, в таком "платье" только на шпагат и садиться
+14
-5
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плюшевая Ракета
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Ответ Bartez1986
Ну логично, в таком "платье" только на шпагат и садиться
И рыбку съесть и на шпагат сесть...
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Мадина Уйгурова
Ждем фото Алины в трусах в шпагате
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Аля Иванова
Свой свояка видит издалека.
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Melnikov1968
У Адама Кадырова тоже много заслуг, судя по количеству наград. И что?
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ЦСКА1960
Такая "логика", жесть просто. Если не нравится - значит нет вкуса))
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natali5228
А и правда, пусть уж совсем что хочет, то и творит, нагишом можно. Заслуги ведь
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RS919
Ответ Sportsfan
И тут Загитовой стоило бы задуматься…)
Кстати, хорошая идея. "Двойной шпагат с двойным виски". Сайтама оттащится от такого 😆
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justbored
Ахахах.
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Евгений - 79
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты (с)
+8
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Kristine Kristine
Вот это звоночек! Алина, все что у годно, но без шпагатов на мальдивах.
+4
-1
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Kareglazaya
Оооо, родственная душа нашлась))
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Mukunku 64
Настя, ваше мнение очень важно для нас !
Оля Бузова
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Ellen17
Волочкова, рассуждающая о хорошем вкусе, это очень смешно!
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N-fox
Ооо, местные журналисты внимательно читают комментарии читателей спортс.
Хотя.... может, поддержка данного персонажа хоть немного отрезвит Алину?
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RS919
А вкус чего она имела ввиду, винища?
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Olga.t
Когда-то Волочкова была очень красивой девушкой и хорошей балериной, но стала скандальной тёткой.
Нужна ли Загитовой её защита и привлекает ли такая перспектива?
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McLando4
Ахаха, ценительница вкуса подъехала, по большей части алкогольного.
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viktorpavlov70
Загитова наверное сама охренела от такой поддержки))))
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natali5228
Ответ Lubov Anikina
Нагишом - это про других фигуристок. А что Алина такого натворила, что вам стало худо?
С чего мне худо? В голос смеюсь над бестолковой малолеткой, дорвавшийся до бабла. А худо родителям и бабушке некогда приличной фигуристки
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RMandYNWA
Это какой-то троллинг, вышедший из под контроля 😂
Загитова не нуждается в таких одиозных защитниках, также как и в бесконечно высказываемом мнении Губерниева.
Пытаться уравнять их в одной плоскости очень низко (
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Maecenas
есть такое замечательное выражение «битва Г.. и М..». В данном случае можно немного перефразировать: «Г.. вступилась за М..»
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Призрачный триксель
О Боги,если Алину оправдывает Волочкова 🤦‍♀️
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Утренняя Аврора
Ой, только не надо повторения твоей судьбы.Как из примы балерины превратилась в королеву кринжа. Люди давно уж забыли твои партии, Только шпагат ( на песках) в памяти остался.
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Eva2426
Новый уровень хейта Загииовой.. Не скажу что оригинально, вполне предсказуемо
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natali5228
Ответ Боевой Бурят Путина
Звоните сразу Джигурде! Он одновременно эксперт и по фигуристкам, и по «экспериментам с образами». По идее должен высоко оценить этот наряд, но наверное скажет, что ему не хватило пояса с чулками
Можно сразу и примерить, Загитова проиграет однозначно
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Грибная Фея
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Ответ Gemma157
Комментарий удален модератором
жизнь загитову заставит - и тоже освоит
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Turkmen
Шпагатрот заговорил
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Егор Понамарёв
Ну истинная ценительница загитовой подъехала
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Dani_Alves92
По её логике Моника Беллуччи «уродина»? Раз её не критикуют.
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Ярик01
Ответ Melnikov1968
У Адама Кадырова тоже много заслуг, судя по количеству наград. И что?
Надо Загитову выдать замуж за Адама Кадырова.
В знак обоюдных заслуг перед Отечеством.
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Зубы Дзюбы
Распутный образ.
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Вот оно как, то есть безвкусная одежда, надетая на человека с заслугами, автоматически становится "вкусной". Также автоматом спрашивают только людей со вкусом, без вкуса оказывается никто никогда не высказывается.
Ещё уверена, что есть комментаторы, которые "мешки ворочают", здесь вообще-то представители разных профессий встречаются.
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Николай Козлов
Удар поддых, что называется.
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Gemma157
Комментарий удален модератором
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Назар Игорь
Балерина из неë как из Промокашки скрипач. Растолстела как бегемотиха.
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Sportsfan
И тут Загитовой стоило бы задуматься…)
а какое чувство стиля у местного контингента? черный верх и джинсы?))) а в начале 2000х половина на учебу наверное еще и с пакетом адидас ходили))) хаха
а ну и спортивки наверное)))
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fewral
Может быть теперь они подружатся...
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Дмитрий Рабко
У меня нет поводов для критики Волочковой. Их вообще не может быть. По умолчанию.
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Елена Дементьева
Без.
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