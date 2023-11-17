Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»

Анастасия Волочкова заявила, что ей нравятся образы Алины Загитовой.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию презентовала в Москве свою линию одежды.

«У Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится – не смотрите!

Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии – не мешки ворочать. Пусть завидуют!» – сказала балерина.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

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Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава