Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»
Анастасия Волочкова заявила, что ей нравятся образы Алины Загитовой.
Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию презентовала в Москве свою линию одежды.
«У Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится – не смотрите!
Красивых и талантливых женщин легче всего критиковать! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют. Но строчить комментарии – не мешки ворочать. Пусть завидуют!» – сказала балерина.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
«Все эмоции завтра». Загитова в белой шубе выложила видео из «Майбаха»
Образ Загитовой на презентации ее линии одежды: розовые колготки, розовые меховые сапожки и розовые рукава
В смысле, хотелось бы услышать ещё мнение Бузовой по этому вопросу.
Оля Бузова
Хотя.... может, поддержка данного персонажа хоть немного отрезвит Алину?
Нужна ли Загитовой её защита и привлекает ли такая перспектива?
Загитова не нуждается в таких одиозных защитниках, также как и в бесконечно высказываемом мнении Губерниева.
Пытаться уравнять их в одной плоскости очень низко (
В знак обоюдных заслуг перед Отечеством.
Ещё уверена, что есть комментаторы, которые "мешки ворочают", здесь вообще-то представители разных профессий встречаются.
а ну и спортивки наверное)))