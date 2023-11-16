«Все эмоции завтра». Загитова в белой шубе выложила видео из «Майбаха»
Алина Загитова опубликовала видео после презентации своего мерча.
«Урааааа🥳🥳🥳 Все эмоции завтра. Всем спасибо ❤️», – написала олимпийская чемпионка.
Алина Загитова опубликовала видео после презентации своего мерча.
«Урааааа🥳🥳🥳 Все эмоции завтра. Всем спасибо ❤️», – написала олимпийская чемпионка.
Белый Майбах, шуба, многозначительное облизывание пальца...
Репутация рухнула безызбежно.
Как будто дрожжи кинули в дерьмо"...
Сказала "такая реакция мотивирует меня стараться и дальше" - и постаралась.
Хлопайте в ладоши дальше.
И зависит ли степень неприличности от того, что одна это делала на фотосессии, а другая - видосик запилила, чтобы уж во всей красе и подробностях рассмотрели, как она это делает?
Так Алина берет пример с Женечки?
P.S. На месте раиса Татарстана и чиновников по спорту я не стала бы доверять спортивную детскую школу горе руководителю, которая то трусы показывает, и не только на гламурных тусовках, но и на встрече с детьми в летнем лагере, то средний палец облизывает, то двух слов связать не может на серьезных мероприятиях.
P.P.S/ А еще очевидно, что идет агрессивный пиар белого лотоса. Она везде просто и это тоже не есть хорошо для ее имиджа, как бы не кичились ее стеновые "востребованностью" Алины. Но видимо боится забвения.
негигиенично же