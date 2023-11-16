«Все эмоции завтра». Загитова в белой шубе выложила видео из «Майбаха»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала видео после презентации своего мерча.

«Урааааа🥳🥳🥳 Все эмоции завтра. Всем спасибо ❤️», – написала олимпийская чемпионка. 

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149 комментариев

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Ебздрогыч
Блин, мы еще что-то на Бузову гнали. Олечка, прости нас!
+89
-11
+78
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Olga.t
Неужто эта музыка будет вечной?))
Белый Майбах, шуба, многозначительное облизывание пальца...
Репутация рухнула безызбежно.
+80
-11
+69
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Olga.t
Ответ natali5228
Вот интересно, почему и отчего так крышу рвёт? От жёстких ограничений в детстве? Так чемпионов немало, но позорище в ФК похоже одно)
Трудно сказать... Есть полная противоположность - Юля Липницкая, живёт тихо, тренирует детей, а болельщики её не забывают и любят.
+62
-6
+56
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Happy_Kleo
Вот это Загитову несет. Облизывать средний палец да ещё в таком образе- мда….
+55
-6
+49
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Аля Иванова
"Тушите свет — поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо"...
+57
-12
+45
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Е...С
Какой кошмар. Может лучше без эмоций.
+50
-5
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natali5228
Ответ Olga.t
Неужто эта музыка будет вечной?)) Белый Майбах, шуба, многозначительное облизывание пальца... Репутация рухнула безызбежно.
Вот интересно, почему и отчего так крышу рвёт? От жёстких ограничений в детстве? Так чемпионов немало, но позорище в ФК похоже одно)
+55
-12
+43
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Gemma157
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Стыдно за нее..
+49
-8
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FlowerF
Человек слова.
Сказала "такая реакция мотивирует меня стараться и дальше" - и постаралась.
+42
-2
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Happy_Kleo
Ответ Ольга Ив
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Как любят поклонницы Загитовой переводить стрелки на других спортсменок. Но Загитова же по словам фанатов: белый лотос,родниковая душа,не такая как все- или уже такая?))
+41
-5
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Buharoid
Вот кстати без иронии - у Загитовой при ее несомненно неплохих внешних данных просто как явление отсутствует сексуальность. Как бы она ни пыжилась с корсетами и облизыванием пальцев, этого в ней тупо нет.
+47
-12
+35
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плюшевая Ракета
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Понеслась звезда по кочкам...
+45
-10
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Eva2426
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Что бы насолить хейтерам, можно и все грани приличия перейти? Она не для хейтеров старается, она себя унижает. Но она настолько глупа, что этого не понимает и никогда не поймёт.
Хлопайте в ладоши дальше.
+39
-5
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Irina037
Загитова не действующая спортсменка,надоело о ней здесь,тошнит уже
+39
-6
+33
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Тайга86
«Наверное что-то крутое намечается»(с) Думаю закладка первого кирпича в новой школе имени себя, не иначе. А сегодня, облизав все пальцы и затянув корсет потуже, наверняка поедут тренеров отбирать😃
+38
-7
+31
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garovatat
оооо, какая гламурная киса! докатилась, доискалась, довыбиралась, допроявлялась... вот уж никогда бы не подумала что Заги так понесет
+36
-5
+31
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Kristine Kristine
Майбах тоже Рома дал покататься???? Боже, какой стыд
+39
-8
+31
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natali5228
Ответ Olga.t
Трудно сказать... Есть полная противоположность - Юля Липницкая, живёт тихо, тренирует детей, а болельщики её не забывают и любят.
Согласна. А тут словно крыша поехала у ОЧ
+31
-1
+30
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Тайга86
Ответ Лариса Айларова
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Чтобы троллить, нужно уметь это делать. Чтобы уметь это делать, нужно иметь мозги. Не надо выдавать за троллинг "профессиональную" усталость от постоянного притворства и желание побыть сама собой. Пусть расслабится белый лотос, зато сколько интересных открытий.
+34
-6
+28
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natali5228
Я думала, Бузова... Эээ.. Но Загитова постучала снизу
+32
-4
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Buharoid
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё одна будущая депутатша( именно так, не депутат - а депутатша).
Депутана
+28
-1
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RusVector
Средний палец всем показала! Была вроде бы скромной раньше, а теперь обыкновенная мажорка. А дальше что от нее ждать?
+34
-7
+27
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Gemma157
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Ответ natali5228
Вот интересно, почему и отчего так крышу рвёт? От жёстких ограничений в детстве? Так чемпионов немало, но позорище в ФК похоже одно)
Просто ума нет у человека. И рядом нет человека, который сказал бы, что это плохо
+25
-1
+24
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natali5228
Ответ marinilyin
не понимаю, чего всех так штырит. по-моему логичное развитие - из спортсмена в медийную личность. как говорится - не она первая и не она последняя
Вы Витт в таком качестве представляете, например? А Катю Гордееву?
+27
-3
+24
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Lrs Pshn
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Ответ natali5228
Вот интересно, почему и отчего так крышу рвёт? От жёстких ограничений в детстве? Так чемпионов немало, но позорище в ФК похоже одно)
от недостатка образования и воспитания. Баюл была такая же. Но она вообще сиротой росла и действительно в голодные годы. Но образумилась со временем, замуж вышла, муж на нее хорошо повлиял. А Алинушка вроде бы и росла в полной семье, при бабушке
+25
-2
+23
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Gemma157
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Ответ Buharoid
Вот кстати без иронии - у Загитовой при ее несомненно неплохих внешних данных просто как явление отсутствует сексуальность. Как бы она ни пыжилась с корсетами и облизыванием пальцев, этого в ней тупо нет.
Да, получается просто вульгарно и пошло
+22
-1
+21
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FlowerF
Ответ Ольга Ив
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Подскажите, пожалуйста, что более неприлично - стебли лизать или средний палец?
И зависит ли степень неприличности от того, что одна это делала на фотосессии, а другая - видосик запилила, чтобы уж во всей красе и подробностях рассмотрели, как она это делает?
Так Алина берет пример с Женечки?
+25
-4
+21
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Тайга86
Ответ Buharoid
Вот кстати без иронии - у Загитовой при ее несомненно неплохих внешних данных просто как явление отсутствует сексуальность. Как бы она ни пыжилась с корсетами и облизыванием пальцев, этого в ней тупо нет.
Вы правы. Нет. Она в нее играет. Поэтому и выходит часто коряво или смешно.
+26
-5
+21
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Lrs Pshn
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Ответ AllaS
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Алла, вам следует отдохнуть. Пишете сумбурно от волнения и переживаний. Право дело, не стоит Алина таких ваших нервов. Берегите себя.
+28
-7
+21
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missis-Zima
Ответ Ника138
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Алина же хотела спровоцировать? Какой реакции ждала? Если начала с публикой играть в такие игры,разве не логично,что ей отвечают .
+23
-3
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Gemma157
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Ответ marinilyin
не понимаю, чего всех так штырит. по-моему логичное развитие - из спортсмена в медийную личность. как говорится - не она первая и не она последняя
Просто кто-то из спортсмена в медийную личность развивается как, например, Мария Шарапова, а кто-то облизывает средний палец и в трусах ходит
+20
-1
+19
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Елена Спирина
Ответ Ольга Ив
Комментарий скрыт
Высказывание Жени было в формате шоу, а не на интервью, разницу улавливаете?
+23
-4
+19
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Тайга86
Ответ natali5228
Вы Витт в таком качестве представляете, например? А Катю Гордееву?
Несмотря на то, что у Витт есть супер горячая фотосессия вообще без всего, ее сложно представить вот в подобном кринже. Это высший пилотаж, когда женщина продолжает быть достойной и с отличной репутацией, единожды согласившись на ню после многих лет уговоров. Здесь ню нет и, скорее всего, не будет...впрочем, как и репутации, и чувства собственного достоинства.
+21
-2
+19
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kadra
Вот, старается и развивается женщина
+19
-1
+18
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missis-Zima
Ответ Ольга Ив
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Почему не замечаем,некоторые вещи не восторгают в Жене.В отличии от вас,вы всему счастливы ,ути-пуси Алиночка,делай что хочешь,мы с тобой.порвем всех )
+21
-3
+18
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fewral
Чего она добивается?
+18
-1
+17
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Lrs Pshn
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Ответ Ольга Ив
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конечно, другое. И вы сами это знаете. У Жени это все было на грани фола, а у Алины сплошной кринж и местами пошлость.
+20
-3
+17
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Furyus
Кто её снимет?)) За этот же бред, небось, платить надо.
+18
-1
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Девушка Безимени
о господи)
+18
-1
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Machine Head
Непосильным трудом наработала на Майбах бгг. Еще пару фотосессий в трусишках и уже на Бентли будет кушать халву)))
+21
-5
+16
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Amneris
Ответ natali5228
Вот интересно, почему и отчего так крышу рвёт? От жёстких ограничений в детстве? Так чемпионов немало, но позорище в ФК похоже одно)
Ну, может, у нее в личной жизни драма какая-то. Такое впечатление, что башню прям сорвало в последние дни. Обычно так люди себя ведут, когда надо выплеснуть эмоции на весь мир.
+17
-2
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Ритт
Алиночка, ты уже определись со своими проявлениями. Либо ты руководитель школы, советник ТАТНЕФТИ по спорту, посол Игр будущего, либо ты гламурная чика. И развивайся в каком то одном направлении.
P.S. На месте раиса Татарстана и чиновников по спорту я не стала бы доверять спортивную детскую школу горе руководителю, которая то трусы показывает, и не только на гламурных тусовках, но и на встрече с детьми в летнем лагере, то средний палец облизывает, то двух слов связать не может на серьезных мероприятиях.
P.P.S/ А еще очевидно, что идет агрессивный пиар белого лотоса. Она везде просто и это тоже не есть хорошо для ее имиджа, как бы не кичились ее стеновые "востребованностью" Алины. Но видимо боится забвения.
+18
-3
+15
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Mixalblch
Обычный вечер эскортницы. А чего вы ждали?
+17
-2
+15
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Mari Gams
Ответ Ольга Ив
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Неужели вы не понимаете разницу между : фотосессия в купальнике и прийти на мероприятие в купальнике , слово купальник можно заменить на трусы , и да это другое , всем понятно , вам почему- то нет )
+18
-3
+15
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Mari Gams
Ответ Ольга Ив
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Если вы не понимаете разницы между фотосессией и выходом на мероприятие , то я вам не объясню , и время тратить впустую не стану
+14
0
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Lrs Pshn
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Ответ Gemma157
Стыдно за нее..
вы правы, раньше было смешно, а сейчас искренне стыдно. Отца ее жаль.
+17
-3
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arisstopane
дна нет...одна химическая реакция...
+17
-3
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Девушка Безимени
Ответ garovatat
оооо, какая гламурная киса! докатилась, доискалась, довыбиралась, допроявлялась... вот уж никогда бы не подумала что Заги так понесет
мотыги ей не хватает
+15
-2
+13
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bolelschiza
Ответ Olga.t
Неужто эта музыка будет вечной?)) Белый Майбах, шуба, многозначительное облизывание пальца... Репутация рухнула безызбежно.
Среднего пальца...типа шлёт всех на...
+12
0
+12
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Reggi
Ну фу блин, Алина, на улице руками в еду лезть и пальцы облизывать))
негигиенично же
+14
-2
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