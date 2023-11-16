«Мне не нравится низ. Выглядит слишком провокационно». Стилист об образе Загитовой на премии глянцевого журнала
Стилист Ольга Ким назвала плюсы и минусы в луке Алины Загитовой для премии Voice.
«В образе Загитовой мне очень нравится верх, поскольку корсет – сейчас очень актуальный элемент в гардеробе. Загитовой очень идут эти длинные дизайнерские перчатки, которые подчеркивают ее эстетику и утонченность.
Но мне не нравится низ, можно было бы взять что-то более интересное. Это выглядит слишком провокационно. И шуба выглядит немного не по формату, я бы заменила или убрала этот элемент.
Также просятся другие украшения к данному образу Загитовой, хочется видеть что-то более сложное в черных цветах. В остальном образ Алины очень приятный и интересный. Мне очень нравятся макияж и укладка, которые очень хорошо сочетаются с корсетом», – сказала Ким.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
Но один эксперт это недостаточно, как минимум трёх опросить нужно.
Она уже давно не ребенок, а девушка и выглядит вполне сексуально. От того что якобы слишком коротко, так более юные фигуристки и гимнастки выступают в купальниках и задирают ноги и никто об этом не говорит. Понимаю что в фигурном катании высокая конкуренция, но то что в комментариях такая волна обсуждений меня сильно удивляет. Будьте проще, всем добра и мира!
Это уже состоявшиеся женщина
Алиночка и дальше будет радовать нас своими новыми нарядами и своей красотой!😘🥰😍