«Мне не нравится низ. Выглядит слишком провокационно». Стилист об образе Загитовой на премии глянцевого журнала

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Стилист Ольга Ким назвала плюсы и минусы в луке Алины Загитовой для премии Voice.

«В образе Загитовой мне очень нравится верх, поскольку корсет – сейчас очень актуальный элемент в гардеробе. Загитовой очень идут эти длинные дизайнерские перчатки, которые подчеркивают ее эстетику и утонченность.

Но мне не нравится низ, можно было бы взять что-то более интересное. Это выглядит слишком провокационно. И шуба выглядит немного не по формату, я бы заменила или убрала этот элемент.

Также просятся другие украшения к данному образу Загитовой, хочется видеть что-то более сложное в черных цветах. В остальном образ Алины очень приятный и интересный. Мне очень нравятся макияж и укладка, которые очень хорошо сочетаются с корсетом», – сказала Ким.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

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100 комментариев

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Cruel Snake
Ну вот Sports уже превратился в «Модный приговор»
+69
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Насонов Дмитрий
Ей точно 21 год? Выглядит лет на 35
+72
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AdP
Фото где она в шубе...Настоящая инстасамка))) Спасибо, поржал.
+57
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Александр Шульгин
Ответ Насонов Дмитрий
Ей точно 21 год? Выглядит лет на 35
После процедур косметических они все примерно одинаково выглядят и на один возраст
+35
-12
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Azrat Safarov
Нормальные же трусы, чего она...
+26
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justbored
О, фэшн-полис, любимая рубрика сайта на любую тематику ))

Но один эксперт это недостаточно, как минимум трёх опросить нужно.
+23
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+18
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RWMen
Ответ Cruel Snake
Ну вот Sports уже превратился в «Модный приговор»
Ну а чё нет то, зрители те же, особенно в новостях про фигурку.
+20
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slavura71
Суть еë понятна и без этого наряда, наряд лишь подтверждает б натуру
+31
-15
+16
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Дмитрий Рабко
Стандартная рабочая униформа. Можно даже сказать - штамповка.
+24
-10
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Andrey Maximkin
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий скрыт
самое прекрасное в этом наряде, что она в нем на пассажирском сиденье, а не за рулем
+18
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maks44
А по-моему нормально. Форма соответствует содержанию.
+32
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Ника138
Нет, ну вы серьезно? Вытащили на свет ноунейм-стилиста с 82 подписчиками на Дзене, которая предлагает услуги по подбору "25 вещей персонально под вас с доставкой прямо домой за 1500р"!!!! Как-то мелко работаете, это даже не мелкая рыбка, а черти что.....Эта горе стилист, даже не поняла для чего там была нужна шуба. "В остальном образ Алины очень приятный и интересный" - эпитетом "приятый" образ в стиле нуар ну никак не может быть охарактеризован.
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Snowfan
Эка невидаль, что мы, Алину в трусах на льду не видели
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omsk1716
Ребята, не по*** ли вам. Или это задевает ваши чувства? Пусть одевается как угодно. Это ее жизнь, у нее есть родные, которые должны ей говорить и направлять в жизни.
Она уже давно не ребенок, а девушка и выглядит вполне сексуально. От того что якобы слишком коротко, так более юные фигуристки и гимнастки выступают в купальниках и задирают ноги и никто об этом не говорит. Понимаю что в фигурном катании высокая конкуренция, но то что в комментариях такая волна обсуждений меня сильно удивляет. Будьте проще, всем добра и мира!
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AAPolyansky
а мне нравится низ. знойная девушка - что может быть провокационного, если есть что показать?
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Pelageya_20
Ответ justbored
О, фэшн-полис, любимая рубрика сайта на любую тематику )) Но один эксперт это недостаточно, как минимум трёх опросить нужно.
Предположу, что одним экспертом не обойдутся, отыщут ещё пару-тройку. И правда, зачем писать о том, что вчера ОЧ Загитова вместе с ОЧ Далалояном в качестве амбассадоров Лиги ставок приняла участие в мероприятии, посвящённом "Играм будущего", о том, что сегодня у неё состоится презентация её именной коллекции одежды. Кстати ролики сделаны очень классные. Но зачем это освещать, лучше неделю перетирать наряд Загитовой на прошедшей вечеринке.. .
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Elenavasilevna
Стесняюсь спросить, на что конкретно Алина спровоцировала данного стилиста? )))
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SMX
Ответ Cruel Snake
Ну вот Sports уже превратился в «Модный приговор»
по ходу зрители одни и те же))))
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Серый
Ответ Сергей Галынский
Истинная мусульманка
А причём тут это? Не все татары мусульмане
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Ника138
Ответ Андрей Герасимов
Подписота на Дзене мерило успеха?И не поленились же посмотреть..
Сами себя прочитайте - успешные люди пойдут на дзен за 1500р предлагать услуги? Наверное 1500 подписчиков у нее в Телеграмме - успех... С каких пор поиск в два клика в интернете стал велико трудоемким делом. Пишите уж что посодержательнее, ибо это выглядит как ав вслед проезжающей машине.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Серый
А причём тут это? Не все татары мусульмане
Да какой-то игиловец недобитый недоволен, что девушка без мешка на людях появилась.
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Юна73
Ответ Грибная Фея
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У каждого свой вкус!Жаль,что вас, с таким высоким вкусом,туда и не позвали!) Вы бы там не давали поводов для обсуждения!Пришли бы с пучком,в мамином выходном платье и туфлях,и цвет немаркий,что то однотонное!)
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Слончик
Сколько видел комментарии стилистов, они никогда не одобрят полностью чей-то образ, если составляли его не они сами, конечно.
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Charliz
Спорт24 модное издание?))
+7
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ta1ib
Наряд конечно как говорится "ту матч", но зато уже который день идут обсуждения оного, что собстна и требовалось. Так что ясное дело, цели все этим нарядом были Алиной достигнуты
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На Пекин
Не проехали ещё? Если уж так хочется обсуждать новости с Загитовой, более актуальна новость об её коллекции одежды, которая будет представлена сегодня.
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papadok
Ответ крокодил в ванной
А я соглашусь с мнением стилиста. Трусы портят весь образ!
Трусы всегда останутся актуальным элементом в гардеробе.
+5
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Aleksey Yashin
Ответ Tante Ellen
Что делают в разделе фк фанаты футбола? Им интересно фигурное катание? Впрочем, о чем это я?)))
Вы приватизировали себе любовь к фигурному катанию?) Кроме вас никто права не имеет писать про фигурное катание, даже если новость на главных Спортса?)
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victoire
голосом Джигарханяна "Что ... опять?"
+7
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bhbif77
Ответ Radik_2.0
Комментарий удален модератором
Как легко ошибиться, если судить по себе...))
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Tante Ellen
Ответ Aleksey Yashin
Вы приватизировали себе любовь к фигурному катанию?) Кроме вас никто права не имеет писать про фигурное катание, даже если новость на главных Спортса?)
Да не, пишите конечно))) Поднимайте интерес, и копеечку заработаете. Элементарно, Ватсон. Какой мужик, настоящий фанат футбола придет среди бела дня обсуждать что надела какая-то фигуристка на светскую вечеринку? Смешно.
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Gelios77
Ответ Серый
А причём тут это? Не все татары мусульмане
То есть истинные христиане, по вашему, тоже должны носить поневу и платок? Или у вас только к мусульманам повышенные требования?
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Юна73
Ответ Грибная Фея
не надо мне навязывать свое видение "прекрасного"
Ну вы же других посетителей этого мероприятия не обсуждаете,значит,они для вас прекрасны!)
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Pelageya_20
Ответ RWMen
Может я старомоден, но наряд явно с намеком на активный поиск успешного партнёра, прям кричащий. Раньше в варьете в таких танцевали!)
Старомоден.
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Юрий Костыгин
Просто Алине никто не сказал, что у неё юбка задралась. Так и проходила.
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Фут.Боль
Ответ Charliz
Спорт24 модное издание?))
Спортсхаб
+1
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ВИван
Такое ощущение, что наряд Алины интереснее спортивных новостей)
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Tante Ellen
Кстати о фанатах футбола под новостью. Самый пристрастный и преданный поклонник Загитовой еще не подошел? Тот, который бурят боевой? Нет? Думаю обязательно подойдет, как без него?
+3
-2
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2882
Автора новости даже угадывать не нужно...
+3
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Don Serhio
Комментарий удален пользователем
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Dario Kaplan
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий скрыт
Ну ничего себе ребенок
Это уже состоявшиеся женщина
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Lana-shu
Ответ Tante Ellen
Кстати о фанатах футбола под новостью. Самый пристрастный и преданный поклонник Загитовой еще не подошел? Тот, который бурят боевой? Нет? Думаю обязательно подойдет, как без него?
Давно его не видела. Может образ Алины его добил? Скорей бы. Образ да, провокационный. Не каждая может себе позволить. И кто этот стилист? Покажите его работы.
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Серый
Ответ Gelios77
То есть истинные христиане, по вашему, тоже должны носить поневу и платок? Или у вас только к мусульманам повышенные требования?
А почему вы это мне пишете?
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Орыс-орыс онбаган
ну верх у нее в поряде, там уже не до акселей
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Иван Маунтбаттен
Ответ Tomas Nepotrebko
Комментарий скрыт
А что с ее деятельностью и в чем мрак ( ледовые шоу, влог на 1 канале, мерч, универ, школа в Казани..)?
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cheffcheck
Ответ Андрей Герасимов
Подписота на Дзене мерило успеха?И не поленились же посмотреть..
Но вы же не поленились здесь написать....))
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rdyabin@icloud.com
Ахахахах, Алина доминирует своей красотой и получает удовольствие от каждого мгновения жизни, пока ваши Зины стоят посуду моют после 12-часового рабочего дня ДЛЯ НЕЕ! Ее босоножки стоят дороже вашего годового дохода ахахахха.
Алиночка и дальше будет радовать нас своими новыми нарядами и своей красотой!😘🥰😍
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Aleksey Yashin
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте о стиле?
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RWMen
Может я старомоден, но наряд явно с намеком на активный поиск успешного партнёра, прям кричащий. Раньше в варьете в таких танцевали!)
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александр модов
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