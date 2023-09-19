Валиева выступит в Казани и Москве, Туктамышева – в Москве и Красноярске, Акатьева – в Омске и Самаре: распределение фигуристок по этапам Гран-при России-2023/24
Стало известно распределение фигуристок по этапам Гран-при России-2023/2024.
Список опубликовала Федерация фигурного катания России.
Женщины
1-й этап
Уфа, 13-16 октября
Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.
2-й этап
Омск, 20-23 октября
Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.
3-й этап
Красноярск, 27-30 октября
Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.
4-й этап
Казань, 10-13 ноября
Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.
5-й этап
Самара, 17-20 ноября
Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.
6-й этап
Москва, 24-27 ноября
Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.
зато опять, у ап на один этап 2х сильнейших фигуристок "запихнули"...
Казань заполучила своих Камилу, Ясмину и Глеба.
Зато у Жилиной и Муравьевой самые убийственные этапы- Валиева, Акатьева, Горбачёва…
теории заговоров годами ищут в ТШТ но никак не могут найти-тренируют всех одинаково, выходи и выигрывай.))