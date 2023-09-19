Валиева выступит в Казани и Москве, Туктамышева – в Москве и Красноярске, Акатьева – в Омске и Самаре: распределение фигуристок по этапам Гран-при России-2023/24

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Ксения Синицына Камила Валиева Софья Акатьева Майя Хромых Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Дарья Садкова Анастасия Зинина Вероника Яметова Серия Гран-при России Фигурное катание

Стало известно распределение фигуристок по этапам Гран-при России-2023/2024.

Список опубликовала Федерация фигурного катания России.

Гран-при России-2023/2024

Женщины

1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

2-й этап

Омск, 20-23 октября

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.

3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

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128 комментариев

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Товарищ Майор.
Ещё бы белорусских фигуристов допустили на общих основаниях
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Jessi
Ответ Е...С
Для Петросян красная дорожка. Надо бы Плющенко Нику на Уфу переставить, чтоб жизнь медом не казалась.
Я тоже думала Ника в Уфе будет…
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Александр
Ответ Defender64
На этапах Петросян как-то куцовато
да и у Акатьевой один 100% проходной...
зато опять, у ап на один этап 2х сильнейших фигуристок "запихнули"...
+6
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Адриана
Ответ Елена Назырова
Вот и я об этом, что же любимиц горбачеву и петросян вместе не поставили, хотя ясно почему, этери увидела форму горбачевой и своих, ну и понятное дело петросян с яметовой и зининой самое то))
А чем форма Петросян уступала форме Горбачевой?
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Defender64
На этапах Петросян как-то куцовато
+7
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Александр
в федре вообще берега потеряли??? типа "цирк продолжается"????
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Syndycate
Ответ Jessi
Никому не кажется странным, что у Петросян практически нет соперниц на обоих этапах? Зинина, Яметова, Хромых, Туктик вообще непонятно, будет ли точно и если будет, с трикселем или нет… Зато у Жилиной и Муравьевой самые убийственные этапы- Валиева, Акатьева, Горбачёва…
Петросян? Вы соперниц Акатьевой видели на предпоследнем этапе?🤣
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Любитель_ФК
Ответ Александр
в федре вообще берега потеряли??? типа "цирк продолжается"????
Ну вы бы уж тогда и описали про берега по подробнее, конкретно, что вас не устраивает?
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Елена Назырова
Ответ Jessi
Нет сомнений, что эти этапы-очередное распределение денежных потоков между школами, которые, в свою очередь, отстегивают проценты федре. И Федерация приложит максимум усилий, чтобы денежки не уплыли в карманы «неправильного» штаба
В очередной раз, спортсменов жалко, делили бы до сезона свои 30 серебренников, в общем жо точно смысла нет смотреть, осталось только мо и танцы без мадам, их и буду смотреть
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Елена Назырова
Ответ Е...С
Федченко без Плющенко не может.
Вот вот, дело принципа для неё и похоже не только, для федерации тоже, Веронике терпения, думаю будет повторение истории ючр, кроме Казани, там Валиеву никто не обойдёт)
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Е...С
Ответ Елена Назырова
Петросян подобрали соперниц послабее)), а горбачева с жилиной теперь не разлей вода)), где ты там я)
Федченко без Плющенко не может.
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Ягун Ягунини
Ответ Елена Назырова
Петросян подобрали соперниц послабее)), а горбачева с жилиной теперь не разлей вода)), где ты там я)
Что же Вы Туктамышеву к слабым отнесли?
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Ягун Ягунини
Ответ Рябиновые бусы
не факт что Лиза будет выступать, она вообще к сезону не готовилась и намекнула что заканчивает.
Не факт, что Лиза будет. Не факт, что состав этапов именно такой будет. И т.д. Вообще не понимаю плача Ярославны от поклонников одной академии по составу этапов. Неужели они считают, что распределение по этапам, помешает кому то из девушек отобраться на ЧР?
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Е...С
Ответ Адриана
А Лизу списали?
В Уфе Зинина и Хромых, а Лиза, думаю, вообще в сезон не пойдет.
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Никому не кажется странным, что у Петросян практически нет соперниц на обоих этапах? Зинина, Яметова, Хромых, Туктик вообще непонятно, будет ли точно и если будет, с трикселем или нет… Зато у Жилиной и Муравьевой самые убийственные этапы- Валиева, Акатьева, Горбачёва…
Меня удивляет, что в Казани Жилина и Мура вместе. Могли бы их развести.
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Ренат Жуков
Всем побед и удачи!
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Е...С
Для Петросян красная дорожка. Надо бы Плющенко Нику на Уфу переставить, чтоб жизнь медом не казалась.
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Syndycate
Что скажут местные эксперты, у кого халява и легкая сетка, а кого не любит федра?)
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Лакс
Акатьевой бы попозже начинать.
Казань заполучила своих Камилу, Ясмину и Глеба.
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Леди Брэкнелл
Ответ Рябиновые бусы
ладно Плющ, как скажешь)
Вот, чтоб больше не путали!
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Jessi
Никому не кажется странным, что у Петросян практически нет соперниц на обоих этапах? Зинина, Яметова, Хромых, Туктик вообще непонятно, будет ли точно и если будет, с трикселем или нет…
Зато у Жилиной и Муравьевой самые убийственные этапы- Валиева, Акатьева, Горбачёва…
+8
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Леди Брэкнелл
Ответ Irina29
Да сам наверное так попросил, у него же шоу осенью, а Жилина и Мура ведь там работают во всю, это ведь важнее каких-то этапов
Может и сам, просто бесит, что Сихарулидзе обвиняют в нечистоплотности только потому, что он крестный сына Яны и ЕП. Вы сами готовы ради кого-то нечестно поступать?
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Адриана
Ответ Jessi
Я тоже думала Ника в Уфе будет…
У них ,наверное, в это время ШОУ, а для Плющенко это важнее этапов.
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Рябиновые бусы
Ответ Елена Назырова
Акатьева кроме сальхова и тулупов сейчас ничего не прыгает, а после проката петросян много чего ей высказала этери, так что понятно на кого ставки на этот сезон у тутберидзе и это не Соня
при чем тут ставки, Соня после перелома, у нее щадящие тренировки, а Аделька уже в хорошей форме и к ней требования сейчас естестеннно выше.
теории заговоров годами ищут в ТШТ но никак не могут найти-тренируют всех одинаково, выходи и выигрывай.))
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Леди Брэкнелл
Ответ Irina29
Ну такое ведь тоже не стоит исключать
То есть девочек не развели, но вы все равно настаиваете, что Антон возможно нечестно работает? Похоже по себе судите. А вы вообще уверены. что он один распределяет спортсменов как хочет?
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