Александр Коган: «У нас появляются новые звезды, и они уже ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Александр Коган Фигурное катание

Гендиректор ФФКР высказался о фигуристах, делающих паузу в карьере.

«Прежде всего необходимо помнить, что топовые спортсмены, особенно те, которые получили все звания, которые, возможно, понимают, что самое сложное — это не выступить на соревнованиях. В последнем нашем разговоре с Лизой Туктамышевой как раз обсуждалась эта проблема.

Они все с удовольствием готовы выступать на любых наших соревнованиях. Но для того чтобы выступать на соревнованиях и бороться на равных со спортсменами, которые ежедневно готовятся, им необходимо ежедневно вкладывать свой труд на тренировках. Наверное, та тяжелая монотонная тренировочная работа и является тем триггером, который дает им знак, что, может быть, лучше отдохнуть, может быть, лучше поучаствовать в шоу.

Безусловно, то, что делает федерация, я думаю, вы видите. У нас появляются и новые звезды, и новые звездочки. И теперь уже новые звезды ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие. Не забудьте о том, что мы совместно со спортсменами, с тренерами вели их к этой известности. Это безостановочный процесс.

Я не могу сказать, что у нас очень много спортсменов вдруг приостановили свою карьеру. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но я думаю, что мы увидим с вами сильнейших спортсменов, по интересу не уступающих всем остальным», — сказал Александр Коган.

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75 комментариев

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ретроградный меркурий
Попытка хорошей мины при плохой игре. Женская одиночка тотально деградировала - ушли Щербакова, Трусова, Туктамышева, Усачева. Косторная перешла в пары, Самоделкина - в Казахстан и теперь не выступает. Хромых лечится. Это огромный удар по конкуренции и смотрибельности. Новые звёздочки не станут большими звездами без международных турниров. Говоря словами поэта, "с печалью я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно" (с)
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Леди Брэкнелл
А еще было бы неплохо, если б все вы ушли на почётную пенсию и дали дорогу молодым. Кровь из глаз эти потоки сознания читать от вас всех.
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Gilonjon862
Коган до сих пор не понимает как рождаются звёзды? Зритель сам выбирает кого любить и на кого ходить, а не на кого указали чиновники из кабинета. Нас же почему-то последние годы буквально заставляют полюбить новых божественных и космических посредством пиара на Первом и комментариев бомонда.
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Yamaha555
Старые уйдут, а новые так и не появятся. Даже если Акатьева или Петросян выиграют по 2-3 чемпионата России, будут говорить что они лидеры сборной, сильнейшие фигуристки, но без международных стартов им не получить той популярности и известности, которая есть у ТЩКВ, Загитовой, Медведевой, Туктамышевой.
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Anton_Right
Что Коган, что Чайковская в какой-то параллельной вселенной парят..
И вообще, это так в стиле всех главных функционеров ФФКР и чиновников от спорта: на чёрное говорить "белое", на кислое утверждать: "да это же самое свежее" и "высший сорт".
Удивительные конечно люди с возрастной аномалией головного мозга. Мастера славословия, пустого никчёмного, ни на чём не основанного пафоса и скольжения, ни к чему их не обязывающих заявлений, поверх любых истинных смыслов.
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+22
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Irgachali Tursunbaev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ничего увас не появляется а только исчезает
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tanya_1111
"У нас появляются и новые звезды, и новые звездочки. И теперь уже новые звезды ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие." - они даже падают на плюсы ))
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Tacciana
Вот только ярких индивидуальностей не так много, в первую очередь у женской одиночки.
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Блинчик
Каждые два года в росФК появляется гениальная, космическая, неземная, фантастическая фигуристка из разряда тех, какие рождаются раз в 100 лет.
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Natalia Solomakha
Такого бума, как с Медведевой, Загитовой, ТЩК, в плане "звёздности", уже не будет, поезд ушёл.
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Мороженко
Пока не дотягивают по уровню звезды, да и не звезды они ещё.
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Masha petrova
В техническом может и не хуже, а вот в плане харизмы ой ...
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Грязный лютик
Как ни печально сознавать, трио ТЩК - это был пик всего мирового ФК. Печально - потому что это уже прошлое.
+25
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Mion
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А у вас, в Казахстане что появляется, простите?
Самоделкина 😁
+15
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Белые Росы
Коган - активный сторонник продвижения конвейера из фейковых звезд, которых клепают фейковыми баллами
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Елена Назырова
Ответ Black&White
А кто все-то? Уже и не осталось никого. Щас Камилу спровадят и все собственно.
Человек имеет ввиду когана, лакерника, тарасову, чайковскую и прочих
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Dmitryfromsibiria
Ответ Блинчик
Каждые два года в росФК появляется гениальная, космическая, неземная, фантастическая фигуристка из разряда тех, какие рождаются раз в 100 лет.
Судя по космическим рекордным компонентам за грязный прокат ПП с падением на первом в карьере этапе Кубка Федерации, в 3,5 баллах от чистой Трофимовой, на эту роль назначена Базылюк. Даже Валиева получала меньше компы, причем за прокат без падений, на своем первом в карьере этапе Кубка Федерации.
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Black&White
Ответ Елена Назырова
Человек имеет ввиду когана, лакерника, тарасову, чайковскую и прочих
Эти только вперед ногами судя по тенденции. Да и с появлением Сихарулидзе в Питерской федре особо ничего не изменилось, а может и стало хуже
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fillette
А что все так распереживались? Еще же совсем недавно считали, что главное- это тренер. Он/она из любой замарашки звезду сделает. Тренеры вроде все на месте ( ну, или скоро будут, когда из вояжа вернутся. И сразу начнут делать новых звезд, ничуть не хуже старых ;)).
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Светлана Романова
Ага,конечно появятся спортсмены у нас ,и не хуже Ханью и Чена.Всего то ничего надо,грузовичок грибочков к судейской бригаде подвезти.
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Огюст
Успешные спортсмены молодые ,перспективные появляются в фигурном катании за счёт пахотной ,многочасовой работы тренеров вместе со спортсменами на двух разовых тренировках каждый день на льду и в зале ,а не за счёт тех, кто сидит в кабинетах !
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Black&White
Я так и думала, что ставка опять на конвейер. Хорошо ,что озвучили.
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Бильм@н
Если бы судили честно, то может быть новые звезды и появились бы. А так эта игра в одни ворота последнюю мотивацию убивают у спортсменов.
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steelhard
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
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gift...!
Дай бог этим звездам до 17 дозвездить, чтобы на международной арене хоть побывать и отметиться
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