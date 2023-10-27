Александр Коган: «У нас появляются новые звезды, и они уже ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие»

Гендиректор ФФКР высказался о фигуристах, делающих паузу в карьере.

«Прежде всего необходимо помнить, что топовые спортсмены, особенно те, которые получили все звания, которые, возможно, понимают, что самое сложное — это не выступить на соревнованиях. В последнем нашем разговоре с Лизой Туктамышевой как раз обсуждалась эта проблема.

Они все с удовольствием готовы выступать на любых наших соревнованиях. Но для того чтобы выступать на соревнованиях и бороться на равных со спортсменами, которые ежедневно готовятся, им необходимо ежедневно вкладывать свой труд на тренировках. Наверное, та тяжелая монотонная тренировочная работа и является тем триггером, который дает им знак, что, может быть, лучше отдохнуть, может быть, лучше поучаствовать в шоу.

Безусловно, то, что делает федерация, я думаю, вы видите. У нас появляются и новые звезды, и новые звездочки. И теперь уже новые звезды ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие. Не забудьте о том, что мы совместно со спортсменами, с тренерами вели их к этой известности. Это безостановочный процесс.

Я не могу сказать, что у нас очень много спортсменов вдруг приостановили свою карьеру. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но я думаю, что мы увидим с вами сильнейших спортсменов, по интересу не уступающих всем остальным», — сказал Александр Коган.